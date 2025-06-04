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Новости Ситуация на приграничье Черниговщины
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На границе с Черниговской областью не фиксируется скопление вражеских сил, - ГПСУ

сводка Генштаба

На линии государственной границы в пределах Черниговской области пока не наблюдается дополнительного накопления российских сил.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, противник продолжает удерживать определенные подразделения и средства поражения, а также ведет инженерное и фортификационное укрепление своих позиций на территории РФ. В то же время активных действий на самой линии границы пока не зафиксировано.

Как отмечается, попыток захода малых штурмовых групп или диверсионно-разведывательных подразделений в пределах Черниговщины сейчас не отмечается: "Сейчас эта активность уменьшилась. Однако угроза от действий противника в пределах Черниговщины никуда не исчезает. Нам нужно быть готовыми к развитию любых ситуаций".

Впрочем, по словам спикера, с начала 2025 года возросло количество обстрелов приграничных районов Черниговщины, в частности с использованием авиации. Хотя ситуация не такая напряженная, как на Сумщине, угроза вражеских действий остается.

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Автор: 

Госпогранслужба (6572) граница (5303) Черниговская область (1160)


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Треба терміновий наступ на Брянщину.
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04.06.2025 13:38 Ответить
Так само, як не фіксували на Сумьскому напрямку і на Харківському?
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04.06.2025 13:45 Ответить
Коли почнете фіксувати - тоді й повідомляйте.
Інакше - краще мовчіть, корисніше буде.
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04.06.2025 13:49 Ответить
 
 