Россияне давят пехотой и расширяют направления атак в Сумской области, - ГПСУ
Российские войска продолжают атаковать приграничье Сумской области малыми штурмовыми группами, при этом сохраняется угроза диверсионной деятельности.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
По его словам, враг пытается прорываться пехотой без применения бронетехники, используя мотоциклы и квадроциклы для быстрого продвижения и попыток закрепления на территории Украины. Основная цель таких действий - расширение зоны боев непосредственно на украинской территории.
"Враг, понимая, что не может пехотными группами достичь своих целей, осуществляет прицельные обстрелы из артиллерии, авиации, чтобы уничтожить позиции украинских защитников", - добавил спикер.
Кроме ранее активных направлений в районах населенных пунктов Басовка и Журавка, теперь атаки фиксируют также в районах Веселовки и Владимировки. Несмотря на это, активность врага ограничивается небольшим участком более 550-километровой линии границы Сумской области.
Демченко также отметил, что больше всего попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп фиксируется именно на Сумском направлении - как на севере области вблизи Черниговщины, так и южнее, ближе к Харьковской области.
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