РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12927 посетителей онлайн
Новости Бои у приграничья Сумщины
996 7

Россияне давят пехотой и расширяют направления атак в Сумской области, - ГПСУ

сводка Генштаба

Российские войска продолжают атаковать приграничье Сумской области малыми штурмовыми группами, при этом сохраняется угроза диверсионной деятельности.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, враг пытается прорываться пехотой без применения бронетехники, используя мотоциклы и квадроциклы для быстрого продвижения и попыток закрепления на территории Украины. Основная цель таких действий - расширение зоны боев непосредственно на украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили 3 автомобиля, 3 антенны связи, 3 позиции и 7 укрытий оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

"Враг, понимая, что не может пехотными группами достичь своих целей, осуществляет прицельные обстрелы из артиллерии, авиации, чтобы уничтожить позиции украинских защитников", - добавил спикер.

Кроме ранее активных направлений в районах населенных пунктов Басовка и Журавка, теперь атаки фиксируют также в районах Веселовки и Владимировки. Несмотря на это, активность врага ограничивается небольшим участком более 550-километровой линии границы Сумской области.

Демченко также отметил, что больше всего попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп фиксируется именно на Сумском направлении - как на севере области вблизи Черниговщины, так и южнее, ближе к Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе с Черниговщиной не фиксируют накопления вражеских сил, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6572) Сумская область (3309)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прошляпили захід кацапів - тепер їх хер випреш і Суми всього за 20 км
показать весь комментарий
04.06.2025 13:52 Ответить
Умеров, де фортифікації?!!
показать весь комментарий
04.06.2025 13:58 Ответить
Умеров та делегація військових у Турції, Зеленській хер знає де, короче пофіг на ті Суми. Драпатий порішає, та Мадяр.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:05 Ответить
Це що за невелика ділянка 550 км кордону Сумської області?
показать весь комментарий
04.06.2025 14:07 Ответить
Це наслідки виборів 2919 року, коли до управління державою прийшли ті, що вміли тільки цю державу обливати брудом і красти та виводити в офшори. Не питайтеся про ці і майбутні наслідки у Умерова, Резнікова, Тарана, Зе, то все рішення 73%, вони ж всі президенти, а раз президенти, то і всі Верховні головнокомандувачі.
показать весь комментарий
04.06.2025 14:10 Ответить
..А FPV - дроны, "Бабы - Яги" на что? Или они уже кончились? Несколько сотен дронов в день и несколько сотен ночью - и пусть тогда они дальше попробуют "давить пехотой.."
показать весь комментарий
04.06.2025 14:11 Ответить
а що мінування вже не допомагає... ніхто за 3 роки війни навіть не потурбувався про якійсь фортифікації, мінування, рови, колючку хоча б...
показать весь комментарий
04.06.2025 14:13 Ответить
 
 