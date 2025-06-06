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Росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів, - DeepState
Російські загарбники окупували Кіндратівку та Олексіївку Сумської області. Ворог також має просування біля ще трьох населених пунктів Сумщини.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Федір Сидоренко
показати весь коментар06.06.2025 22:30 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар06.06.2025 22:36 Відповісти Посилання
+10 First
показати весь коментар06.06.2025 22:38 Відповісти Посилання
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Але як завжди - авось пранісьот.
Який резон з сенсаційної курської операції ? 6000 тіл звідти привезуть...
Просто заповни анкету.
https://hochuksvoim.com/uk/form/take-me-home
Постійний відступ та сдача пуйлу все нових і нових територій України, навіть в Сумський області, де не було бойових дій три роки.
А чому так, а тому що риба гниє з голови.
Армією керують недолугі, непрофесійні, тупорилі дегенерати.
Верховний- поиужний клоун та нарцис.
Головнокомандувач - рашистське фуфло, яке вміє тільки лизати задницю Верховному в стилі "чого ізволітє" і триматися за своє крісло зубами.
Генштаб аналогічно - сцикливе збіговиська дегенератів, здатних тільки брехати та красти.
Міноборони - одні корупціонери.
І всі вони незамінні, їх ніхто не збирається міняти.
Ну так чого тоді дивуватися легкій прогулянці рашистів по Сумський області?
"Як там три лінії оборони в Сумський області, які прийняв особисто талановитий Зеленський, про що креативно повідомив нас у своєму відосіку? У шанувальників смарагдового пам'ять як у гупій, тому про сьогодення.
Там 20 км до Сум залишилося."