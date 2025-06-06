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Новини Наступ РФ на Сумщину
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Росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів, - DeepState

Російські загарбники окупували Кіндратівку та Олексіївку Сумської області. Ворог також має просування біля ще трьох населених пунктів Сумщини.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків", - йдеться у повідомленні.

ворог просунувся на Сумщині

ворог просунувся на Сумщині

ворог просунувся на Сумщині

ворог просунувся на Сумщині

ворог просунувся на Сумщині

Читайте також: Війська РФ просуваються на Сумщині: зайняли північну частину Олексіївки, тиснуть на відтинок Яблунівка-Юнаківка, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумська область (3874) бойові дії (4066) Сумський район (267) Олексіївка (2) Локня (2) Садки (1) Біловоди (4) Кіндратівка (4) DeepState (146)


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Топ коментарі
+12
кому там з\п в півтора рази піднімають? прикордонникам? може вони не знають, що кацапи кордон прорвали на Сумщині?
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06.06.2025 22:30 Відповісти
+10
Де фортифікації ? Таке враження що ми нічого не готували, окрім підняття рейтингу зеленського.
Який резон з сенсаційної курської операції ? 6000 тіл звідти привезуть...
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06.06.2025 22:36 Відповісти
+10
Вони тримають Західний фронт - щоб ніхто не втік.
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06.06.2025 22:38 Відповісти
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Котимось по маленьку на Захід.
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06.06.2025 22:25 Відповісти
ТЦК СП це вороги, СЗЧ не має. В усьому винні командири. Десь я це чув
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06.06.2025 22:29 Відповісти
Я давно казав - потрібно будувати укріплення на правому березі Дніпра.
Але як завжди - авось пранісьот.
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06.06.2025 22:31 Відповісти
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06.06.2025 22:39 Відповісти
А где 3млн.дронов от ************ и 10млн. дронов от МО, которые нам недавно анонсировали?!?! 🤡 Все ушло на средние зарплаты 50т.грн. госчиновникам?!?!🤣😅😊🤪😆🤡 Ну, ну!!!
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06.06.2025 22:29 Відповісти
кому там з\п в півтора рази піднімають? прикордонникам? може вони не знають, що кацапи кордон прорвали на Сумщині?
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06.06.2025 22:30 Відповісти
Вони тримають Західний фронт - щоб ніхто не втік.
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06.06.2025 22:38 Відповісти
митникам, а не прикордонникам, Федя
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06.06.2025 22:39 Відповісти
Митарям потрібніше. Інакше вони "мзду" почнуть брати.
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06.06.2025 23:22 Відповісти
Может пора ТЦКашников и мусаров на передок, там они быстро всех попакуют в бусики!!!
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06.06.2025 22:31 Відповісти
Вони вміють воювати лише проти цивільних, а не військових.
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06.06.2025 22:39 Відповісти
Немає дня щоб ми не відступили
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06.06.2025 22:31 Відповісти
А як там ішак з своєю курською авантюрою. Врятував сумщину від обстрілів? Мовчить чмо бездарне.
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06.06.2025 22:33 Відповісти
"своєю курською авантюрою" було врятовано від обстрілів північ Донецької області.
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06.06.2025 22:37 Відповісти
Де фортифікації ? Таке враження що ми нічого не готували, окрім підняття рейтингу зеленського.
Який резон з сенсаційної курської операції ? 6000 тіл звідти привезуть...
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06.06.2025 22:36 Відповісти
А воно виміряє свій рейтинг і присосалося до булави, думає, що назавжди. Хіба не бачать виборці, що він веде нас до порозної капутяції? Кожного дня ворог захоплю по декілька населених пунктів, спочатку це було на сході, а зараз і під Сумщиною. Де наші фортифікації Боневтіке позорний?
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06.06.2025 22:37 Відповісти
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06.06.2025 22:39 Відповісти
А хто з опозиції висловився проти безкарності тцк?
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06.06.2025 22:41 Відповісти
Було б дивно аби Порошенко виступив з вимогою припинити спротив і капітулювати.
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06.06.2025 22:43 Відповісти
А було б дивно аби Порошенко виступив з вимогою проти безкарності тцк?
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06.06.2025 23:06 Відповісти
Гончаренко не оминає нагоди виступити проти ТЦК.
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06.06.2025 23:40 Відповісти
О, заговорили про опозицію. А скільки їх там в Раді? Їх навіть проекти законів не ставлять на голосування і це також заслуга 73%, бо Рада завжди була запобіжником, але вони її вибрани виключно із "слуг" та "ригів".
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06.06.2025 22:49 Відповісти
А вони подали хоч один законопроект? Де їх заяви? Їх забанили на патійних сайтах, YouTube, Твітері, Facebook etc?
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06.06.2025 23:03 Відповісти
Якщо так боїшся що мобілізують і примусять воювати за ненависну тобі країну- раджу- ;Хочу к своим;.
Просто заповни анкету.
https://hochuksvoim.com/uk/form/take-me-home
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06.06.2025 23:13 Відповісти
рашка не міняє українських військових на втікачів з вільної країни вільних людей. Деякі вже готові платити навіть 5 тис. дол., аби втекти хоча б в рашку з цієї країни мрій.
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06.06.2025 23:21 Відповісти
А 10 000 доларів заплатиш? Мій бат якраз на кордоні, регулярно ходять до кацапів. Можуть і тебе провести, для мене. Мені гроші, тобі країна твоєї мрії.
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06.06.2025 23:23 Відповісти
Йти через зону бойових дій - це самогубство.
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06.06.2025 23:26 Відповісти
Так, ризиковано. Але подумай, всього ніч- і ти в країні своїх мрій.
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06.06.2025 23:32 Відповісти
А ти штурмани завтра Москву. Подумай, всього ніч - і перемога.
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06.06.2025 23:35 Відповісти
Який "твій бат"? Не набридло ще верзти маячню?
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06.06.2025 23:44 Відповісти
Ви неуважний, чи не хочете бачити. Пам'ятаєте?
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06.06.2025 23:13 Відповісти
Навіщо ви сюди сюєте цю політичну агітку? А де такий самий законопроект щодо безкарності тцк?
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06.06.2025 23:18 Відповісти
First хоче не посилення ЗСУ, а припинення мобілізації, відкритих кордонів і росію.
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06.06.2025 23:21 Відповісти
Ну то піди і посиль. Скільки можна воювати на Цензорі, просцикаючи диван?
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06.06.2025 23:46 Відповісти
О, я посилив. Три роки, один місяць і чотири дні я вбивав кацапів і твоїх земляків з ;лднр;.
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06.06.2025 23:50 Відповісти
І чим відповіла опозиція?
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06.06.2025 23:45 Відповісти
Як погода в Горлівці, Стицько? Кадирівці добре поводяться з тобою?
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06.06.2025 23:52 Відповісти
А наш "преза" мовчить - не на часі про це....
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06.06.2025 22:40 Відповісти
Нажаль Зеленський вірить в брехню від Умерова та інших своїх підлеглих замість того щоб прислуховуватися бойових командирів, які зараз говорять, що вони отримують дронів менш ніж в тому році...
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06.06.2025 22:43 Відповісти
Ну так, лідор нічого не знає, про стан справ. Його як і ху@ла в бункері тримають силоміць зі скумбрією. І годують тільки мівіною. А по закордонних справах, двійники їздять. Інфа 100%
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06.06.2025 22:55 Відповісти
Нажаль Україна не здатна більше чинити опір. Зелень домігся свого.
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06.06.2025 22:52 Відповісти
Да скоро поразка
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06.06.2025 22:54 Відповісти
Ситуація стандартна.
Постійний відступ та сдача пуйлу все нових і нових територій України, навіть в Сумський області, де не було бойових дій три роки.
А чому так, а тому що риба гниє з голови.
Армією керують недолугі, непрофесійні, тупорилі дегенерати.
Верховний- поиужний клоун та нарцис.
Головнокомандувач - рашистське фуфло, яке вміє тільки лизати задницю Верховному в стилі "чого ізволітє" і триматися за своє крісло зубами.
Генштаб аналогічно - сцикливе збіговиська дегенератів, здатних тільки брехати та красти.
Міноборони - одні корупціонери.
І всі вони незамінні, їх ніхто не збирається міняти.
Ну так чого тоді дивуватися легкій прогулянці рашистів по Сумський області?
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06.06.2025 22:56 Відповісти
Пора задуматись над обміном курщини на щось...
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06.06.2025 22:58 Відповісти
Не мешайте сырскому подсчитывать сколько ЗСУ уничтожило кацапов вопреки его приказам.
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06.06.2025 23:01 Відповісти
Так и до Київа не далеко, якщо окупують Суми.
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06.06.2025 23:02 Відповісти
Цитата:
"Як там три лінії оборони в Сумський області, які прийняв особисто талановитий Зеленський, про що креативно повідомив нас у своєму відосіку? У шанувальників смарагдового пам'ять як у гупій, тому про сьогодення.
Там 20 км до Сум залишилося."
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06.06.2025 23:03 Відповісти
Так они не дошли даже до первой линии, перед Сумами там лес они не пойдут на город, будут просто кошмарить как всегда и проводит информационные атаки, ну и как всегда будут ещё больше требовать на переговорах
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06.06.2025 23:07 Відповісти
Щодня одні видосики та розказки аж до нудоти, як треба робити тиск на рашку.
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06.06.2025 23:10 Відповісти
 
 