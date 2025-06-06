Росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів, - DeepState

Російські загарбники окупували Кіндратівку та Олексіївку Сумської області. Ворог також має просування біля ще трьох населених пунктів Сумщини.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Війська РФ просуваються на Сумщині: зайняли північну частину Олексіївки, тиснуть на відтинок Яблунівка-Юнаківка, - DeepState. КАРТА