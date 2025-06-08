Войска РФ оккупировали Локню в Сумской области и продвинулись в Кондрашовке и Яблоновке, - DeepState

Войска РФ оккупировали село Локня на Сумщине и имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Локню (село в Юнаковской сельской громаде Сумского района Сумской области), а также продвинулся в Кондрашовке (село в Купянском районе Харьковской области) и Яблоновке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Локня



Кондрашовка



Яблоновка