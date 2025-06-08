Войска РФ оккупировали Локню в Сумской области и продвинулись в Кондрашовке и Яблоновке, - DeepState
Войска РФ оккупировали село Локня на Сумщине и имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Локню (село в Юнаковской сельской громаде Сумского района Сумской области), а также продвинулся в Кондрашовке (село в Купянском районе Харьковской области) и Яблоновке (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+21 Weritati
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+16 Андрій Лавриненко
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+13 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий08.06.2025 08:18 Ответить Ссылка
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Бо він лише трохи кращий за нинішнє командування і нічого принципово нового не може зробити!
Чи тобі подобається виставляти себе ідіотом на людях?
в мене питання,а де він був в відрізок часу з 2021 до 24,02,2022??а саме чим займався разом особливо з розвідкою??як так вийшло що війська в момент нападу були в місцях розташування??він виходить не знав про можливий напад чи ігнорував??а чому не готувався??сім'ю шантажували??він хто військовий чи полова ганчірка,чи людина яка робила все з власної волі не те що потребувала посада??
Читайте його інтерв'ю, будете знати більше. А більше правди визнаєте вже після війни.
Він і зараз багато робить для України, постійно проводить зустрічі з політиками, військовими Британії. Ефект від цього є.
Про те, що Залужний втіхаря від ОПи Зермаків багато чого робив давно відомо і з іноземних ЗМІ, і з наших.
Тому припиняй істерику і гугли, читай.
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І ні слова критики в бік Лідора...
А Верховний тоді дав команду готуватись до травневих шашликів.
"Я маю рятувати Суми!"
А тепер по вечорах новини зачитує.
Мосейчучка з бородою😆😂🤣
А ще під терти "духовку" Владу, щоб той не ходив три роки обі💩ий.
Навіщо його було так "грузити"?🤭👍
у кацапів велика перевага в піхоті - до чого тут міст і літаки ?
те що не злетіло декілька бортів не має ніякого зв'язку з перевагою в піхоті
1. Показують яке радісне, щасливе життя в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську...
2. Показують, як адесіти не ******* НАТО і ЄС і як ******* рашенфашистську імперію...
3. Куди не ткнеш, там кремлівський диверсант Мураєв. Не вірте йому!
Ще тиждень тому такого не було!
У них свої турботи, життєві. Війни у них немає.
Цей іноземний блогер стверджує, що Трамп і путлер узгодили 2 варіанта для України:,,
1. рашенфашисти забирають 5 областей і кінець війні
2. рашенфашисти окупують всю Україну і кінця війни не видно...
там якась слов'янська мова, можливо болгарська, зрозуміти можна.
Такого головнокомандувача давно гнати треба
Але цього вперто не відбувається, як і очевидним стає, що ліній оборони накштал суровікіна ми не маємо ніде.