Ворог зменшив кількість штурмів на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках, - ОТУ "Луганськ"

Окупанти змінили тактику у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" на Донеччині. Зменшилася кількість штурмів, проте зросла інтенсивність артилерійських обстрілів і застосування тактичної авіації, особливо на Торецькому та Сіверському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Новини" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Середня добова кількість штурмових дій наразі десь 20-21. Якщо брати за квітень місяць, то трішки зменшилась. Ворог активно застосовує тактичну авіацію по всій операційній зоні. Таким чином намагається знищувати будь-яку забудову в тих невеликих населених пунктах, які є на його шляху. Особливо це зараз відмічається на Торецькому напрямку", - сказав він.

При цьому окупанти намагаються застосовувати артилерію так, щоб її не могли знищити. Однак Силам оборони періодично вдається її вражати завдяки використанню дронів на оптоволокні. Проте важко порахувати, яку кількість особового складу наразі зосередили росіяни..

"Є інформація, що ворог активно проводить швидке одужання своїх поранених, для того, щоб долучити якомога скоріше їх до літньої наступальної кампанії і проводити більше штурмових дій, але без великої кількості застосування броньованої техніки", - сказав військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються створити плацдарм у напрямку Костянтинівки, - ОТУ "Луганськ"

Водночас противник дедалі частіше використовує мототехніку - багі, квадроцикли та мотоцикли - для штурмових дій. Основна задача такого особового складу - швидко дістатися до позиції сил оборони чи заскочити в невеликі населені пункти й триматися до наступної хвилі, яка може бути сформована протягом доби або крайній строк — це три доби.

"Тобто, якщо перша хвиля вдається, ворог закріплюється або принаймні займає якусь забудову чи то приватні будинки, то очікується там друга і третя хвиля. Чи вдається йому зараз таким чином діяти? Поки що ми такі штурмові дії разом з особовим складом і технікою знищуємо", — зазначив речник ОТУ "Луганськ.

Запорожець зауважив, що наразі вдалося стабілізувати схожу ситуацію в напрямку населеного пункту Яблунівка, де за допомогою FPV-дронів і артилерії українські бійці нищать противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог щомісяця збільшує кількість дронів різних типів: застосовано понад 10 тисяч БпЛА, - ОТУ "Луганськ"