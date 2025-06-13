РФ накапливает войска на Краматорском направлении, - ОТГ "Луганск"

Российские войска продолжают накопление личного состава на Краматорском направлении для подготовки к возможным штурмам.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, активизация противника на этом участке фронта возможна после достижения определенных успехов на Торецком направлении. Сейчас на территории Нового Часова Яра фиксируются постоянные перемещения врага в районе огнеупорного завода, однако активные штурмы отсутствуют. Оккупанты проводят одиночные штурмовые действия группами по два-три человека.

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Запорожец отметил, что ведется постоянный контроль перемещений противника, в частности с помощью FPV-дронов и разведывательных беспилотников. Однако уничтожить все скопления личного состава удается не всегда из-за пребывания врага в укрытиях. По его оценке, в дальнейшем следует ожидать активизации штурмовых действий.

Кроме того, на Краматорском направлении фиксируется рост активности вражеских разведывательных дронов, которые теперь работают не только над линией фронта, но и в тыловых районах. Ежедневно Силы обороны сбивают от 5 до 10 таких аппаратов, но их количество быстро восстанавливается.

Основной целью работы вражеских БпЛА является выявление логистических маршрутов Сил обороны и подготовка ударов. Оккупанты также активно применяют средства радиоэлектронной борьбы, что затрудняет применение традиционных FPV-дронов.

По словам спикера, для поражения высокоприоритетных целей украинские военные используют дроны с оптоволоконным управлением, что позволяет точно поражать цели даже в условиях РЭБ-противодействия.

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