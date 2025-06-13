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Новости Бои на Краматорском направлении
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Россия ежедневно наносит более 200 артиллерийских ударов по Краматорскому направлению, - ОТГ "Луганск"

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Российские войска ежедневно осуществляют более 200 артиллерийских обстрелов Краматорского направления, пытаясь уничтожить украинские укрепления и позиции.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По словам Запорожца, хотя на этом направлении пока нет столь активных боевых действий, как на Торецком, враг продолжает интенсивные обстрелы уже в течение нескольких месяцев. Артиллерия противника ежедневно наносит до 200 и более ударов, пытаясь уничтожить любые остатки укрытий, застройки и позиций, чтобы сделать невозможным восстановление украинских оборонительных рубежей.

Кроме того, массированные обстрелы направлены на осложнение проведения ротаций, релокационных и логистических мероприятий украинских сил.

"Противник пытается как можно сильнее ослабить нашу оборону на этом направлении. Но не все ему удается пока. И в целом Часов Яр пока держится", - подчеркнул Запорожец.

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Автор: 

Краматорськ (2312) Донецкая область (10019) артиллерия (648) Краматорский район (377) ОТГ Луганськ (52)


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13.06.2025 15:09 Ответить
Такої гнилі як росія і її сутності і скрепності ніде не має. Просто чорна гниль
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13.06.2025 15:34 Ответить
Хоча всі оці заяви йо...нутої на всю голову алкоголічки захерової, до сраки.
Це така форма поху...зму без жодного співчуття. Так що айятола, сі, кім і інші делули зараз чешуть викладе яйця в баночці, і радіють якийв них потужний бро раісія, завжди скліпає епітафію.на їх.надгробках і їх країн.
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13.06.2025 15:38 Ответить
 
 