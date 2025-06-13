Россия ежедневно наносит более 200 артиллерийских ударов по Краматорскому направлению, - ОТГ "Луганск"
Российские войска ежедневно осуществляют более 200 артиллерийских обстрелов Краматорского направления, пытаясь уничтожить украинские укрепления и позиции.
Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По словам Запорожца, хотя на этом направлении пока нет столь активных боевых действий, как на Торецком, враг продолжает интенсивные обстрелы уже в течение нескольких месяцев. Артиллерия противника ежедневно наносит до 200 и более ударов, пытаясь уничтожить любые остатки укрытий, застройки и позиций, чтобы сделать невозможным восстановление украинских оборонительных рубежей.
Кроме того, массированные обстрелы направлены на осложнение проведения ротаций, релокационных и логистических мероприятий украинских сил.
"Противник пытается как можно сильнее ослабить нашу оборону на этом направлении. Но не все ему удается пока. И в целом Часов Яр пока держится", - подчеркнул Запорожец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це така форма поху...зму без жодного співчуття. Так що айятола, сі, кім і інші делули зараз чешуть викладе яйця в баночці, і радіють якийв них потужний бро раісія, завжди скліпає епітафію.на їх.надгробках і їх країн.