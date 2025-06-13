Россия ежедневно наносит более 200 артиллерийских ударов по Краматорскому направлению, - ОТГ "Луганск"

Российские войска ежедневно осуществляют более 200 артиллерийских обстрелов Краматорского направления, пытаясь уничтожить украинские укрепления и позиции.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По словам Запорожца, хотя на этом направлении пока нет столь активных боевых действий, как на Торецком, враг продолжает интенсивные обстрелы уже в течение нескольких месяцев. Артиллерия противника ежедневно наносит до 200 и более ударов, пытаясь уничтожить любые остатки укрытий, застройки и позиций, чтобы сделать невозможным восстановление украинских оборонительных рубежей.

Кроме того, массированные обстрелы направлены на осложнение проведения ротаций, релокационных и логистических мероприятий украинских сил.

"Противник пытается как можно сильнее ослабить нашу оборону на этом направлении. Но не все ему удается пока. И в целом Часов Яр пока держится", - подчеркнул Запорожец.

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