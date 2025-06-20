Массовое применение бронетехники и мотоподразделений фиксируется на Торецком направлении, - ОТГ "Луганськ"

За минувшие сутки, 19 июня, российские захватчики совершили 20 штурмов на Торецком направлении, применили 23 единицы техники и 13 мотоциклов.

Силы Обороны уничтожили 18 из них, еще 5 - повреждены. Мотоциклисты ликвидированы полностью. Защитниками удалось захватить некоторые мотоциклы в качестве трофеев. Всего в штурмах участвовали более 100 оккупантов, из которых 78 уже не вернутся. Как отметил Запорожец, россияне действовали волнами, с интервалом в 20 минут.

"Противник действовал нагло. Считал, что имеет шансы продвинуться через "зеленку", пряча технику между посадками. Но мы были готовы: еще до начала штурмов уничтожили их РЭБ-аппаратуру в тылу", - пояснил спикер.

Также активизировалось Краматорское направление: там за сутки зафиксировано 13 атак. В целом, по подсчетам, количество штурмов в зоне ответственности ОТГ "Луганськ" выросло на 34% по сравнению с предыдущим периодом.

"На Сиверском направлении враг также применяет бронетехнику и танки. Если такая динамика сохранится, до конца месяца можем получить до 800 штурмов и более 12 тысяч атак дронами FPV", - подчеркнул Запорожец.

Угрожающая ситуация сохраняется и вокруг Константиновки. Враг сужает кольцо вокруг города, ежедневно обстреливает его из дронов-камикадзе, РСЗО и ракет, атакует позиции Сил обороны и жилую инфраструктуру.

"Ежедневно - по одной-двум управляемым авиабомбам, по Константиновке активно работают дроны-камикадзе типа "Молния". Они поражают все, что видят. Ситуация очень напряженная", - отметил спикер.