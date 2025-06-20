Армия РФ активизировала штурмы на Сиверском направлении: возросла интенсивность атак и использование дронов, - ОТГ "Луганськ"

В июне российские войска на треть увеличили интенсивность наступления на Сиверском направлении обороны в Донецкой области. Оккупанты активнее применяют дроны-камикадзе, бронетехнику и массовые штурмы пехотой.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганськ" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам спикера, в период с 1 по 19 июня количество штурмов выросло на 33%, а применение FPV-дронов - на 34% по сравнению с аналогичным периодом в мае. Если такая динамика сохранится, к концу месяца количество штурмов может достичь 700-800, а использование дронов - до 12 тысяч.

Как отмечается, усиление наступления происходит в рамках летней наступательной кампании РФ с целью полного захвата Донецкой области, в частности, города Константиновка. Армия РФ возвращается к массированным штурмам с использованием боевых бронированных машин и танков, а также тактики "мясных атак" - без надлежащей подготовки личного состава.

Спикер отметил, что, вместе с наращиванием интенсивности атак, растут и потери противника - на 33% больше погибших по сравнению с предыдущим месяцем. Накануне, 10 июня, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" успешно отбили очередной массированный штурм.

