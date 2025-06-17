Массированная ракетная атака РФ на Киев: неразорвавшиеся кассетные боеприпасы взрывотехники вынесли из квартир жилого дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Взрывотехники полиции Киева вынесли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы прямо из квартир многоэтажки, куда попала российская ракета.
Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Во время ночного массированного обстрела столицы врагом в многоэтажку спального района и рядом с ней упали элементы кассетных снарядов, часть из которых не сдетонировала, образовав смертельную угрозу для жителей.
Правоохранители собрали боеприпасы, перевели их в безопасное состояние, после чего погрузили в два специальных взрывозащитных передвижных контейнера и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.
Полиция Киева призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 102.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
У поняті когось із американського посольства запросити!
Робіть щось,владо,якщо неспроможні народ захистити!
А так в комфортному тамбурі літачка сказав "нічого не знаю, мені треба розібратись", і забув про Україну, як про папуасів.
Твари нам они не дают их, чтобы защить города от атак руских фашистов. трамп и путин играют в свою игру(((
Чи його щодо ******, чи то щодо ******, що він почав війну проти Мирної Україна, і його підсрачниками, за таке, виперли з G7!?!?
У старого, що прутіна, і що трампа, проходять вікові розлади у психічному стані!!….