РУС
Новости Детонация взрывоопасных предметов Атака ракет и БпЛА на Киев
5 510 13

Массированная ракетная атака РФ на Киев: неразорвавшиеся кассетные боеприпасы взрывотехники вынесли из квартир жилого дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взрывотехники полиции Киева вынесли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы прямо из квартир многоэтажки, куда попала российская ракета.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время ночного массированного обстрела столицы врагом в многоэтажку спального района и рядом с ней упали элементы кассетных снарядов, часть из которых не сдетонировала, образовав смертельную угрозу для жителей.

Правоохранители собрали боеприпасы, перевели их в безопасное состояние, после чего погрузили в два специальных взрывозащитных передвижных контейнера и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Полиция Киева призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 102.

Массированная ракетная атака на столицу
Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Топ комментарии
+10
Задокументувати і показати на весь світ!
У поняті когось із американського посольства запросити!
Робіть щось,владо,якщо неспроможні народ захистити!
17.06.2025 17:49 Ответить
+8
Истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток..
Твари нам они не дают их, чтобы защить города от атак руских фашистов. трамп и путин играют в свою игру(((
17.06.2025 17:59 Ответить
+7
це тому трамп здриснув з g7 ? а то довелося б журналістам відповідати на незручні запитання.

А так в комфортному тамбурі літачка сказав "нічого не знаю, мені треба розібратись", і забув про Україну, як про папуасів.
17.06.2025 17:53 Ответить
Задокументувати і показати на весь світ!
У поняті когось із американського посольства запросити!
Робіть щось,владо,якщо неспроможні народ захистити!
17.06.2025 17:49 Ответить
Не можна було парочку таких ,,забути,,? Щоб коли іноземні стурбованці прийшли зробити селфі на місці трагедії воно трошки б бахнуло.
17.06.2025 17:50 Ответить
це тому трамп здриснув з g7 ? а то довелося б журналістам відповідати на незручні запитання.

А так в комфортному тамбурі літачка сказав "нічого не знаю, мені треба розібратись", і забув про Україну, як про папуасів.
17.06.2025 17:53 Ответить
Він папуас з папуасів
17.06.2025 17:59 Ответить
Истребители F-22 и F-35 ВВС США направляются на Ближний Восток..
Твари нам они не дают их, чтобы защить города от атак руских фашистов. трамп и путин играют в свою игру(((
17.06.2025 17:59 Ответить
Так українці свої істрібітілі продавали в усі бананові республіки. Ні, щоб наші міста захистити!!
17.06.2025 18:03 Ответить
На FL24 Десяток Стратотанкерів на Середземним морем літають. Будуть бомбить.
17.06.2025 18:25 Ответить
Може готуються прикрити Ізраїль щоб не влізли кацапи або китайці.
17.06.2025 19:00 Ответить
Точное количество ядерных боеголовок у Израиля неизвестно, так как страна не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия. Однако, по оценкам, Израиль обладает арсеналом от 90 до 400 боеголовок. Некоторые источники на Википедии указывают на 90 боеголовок, а другие говорят о 90-400. Израиль считается шестой по количеству ядерных боеголовок ядерной державой мира. © Гугл ІІ
17.06.2025 19:15 Ответить
Голими руками носять ? Не у закритому костюмі ?
показать весь комментарий
Трамп, упродовж 4 місяців, белькоче про «помилку»…
Чи його щодо ******, чи то щодо ******, що він почав війну проти Мирної Україна, і його підсрачниками, за таке, виперли з G7!?!?
У старого, що прутіна, і що трампа, проходять вікові розлади у психічному стані!!….
17.06.2025 18:05 Ответить
кацапскі касетні вибухають 50 % ,буржуйські 80%
17.06.2025 18:11 Ответить
Сотні достатньо щоб поставити на коліна всю Африку,і половину Азії
17.06.2025 20:47 Ответить
 
 