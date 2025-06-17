РУС
Дочь Келлога о массированном обстреле Киева: Путин рассчитывает на разделенный Запад

Дочь Кита Келлога Меган Моббс

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный российский обстрел Киева в ночь на 17 июня.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна ужасная ночь в Киеве. [Российский диктатор Владимир] Путин будет использовать прикрытие того, что происходит на Ближнем Востоке, для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад", - подчеркнула Моббс.

Она призвала рассмотреть законопроект о санкциях против России на этой неделе и принять меры в отношении остальных 3,8 млрд долларов средств PDA, которые были выделены во время президентства Джо Байдена и не были использованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек в результате массированной атаки врага на Киев, - Кличко

Дочь Кита Келлога Меган Моббс

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Также читайте: Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне надо посмотреть на это"

Киев (26142) обстрел (29653) Воздушные атаки на Киев (884) Келлог Кит (230)
Топ комментарии
+20
Донька Келлога притомна жінка
показать весь комментарий
17.06.2025 17:17 Ответить
+9
Бо вона Людина!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:46 Ответить
+7
Русаки і третини не робить для розколу сша та заходу, рудий сам все робить упорно і не покладая рук, з Канади тікав як щур від остальних з сімки, питань все меньше, а висновків все більше!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Донька Келлога притомна жінка
показать весь комментарий
17.06.2025 17:17 Ответить
Бо вона Людина!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:46 Ответить
Дівчинко, папа дасть по попі за такі висновки. Тампон і ***** друззя навЄк, тільки вони в цьому не хочуть зізнатись.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:18 Ответить
хло сподівається вбити максимум захисників та окупувати всю Україну. Єдине, що може його зупинити - ядерна зброя, тому національний ядерний проєкт має отримати максимальний пріоритет. https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
17.06.2025 17:19 Ответить
ну і як ти це бачиш? цю зупинку ху йла, мається на увазі.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:24 Ответить
Цей Євгеній щодня (з 12.06.25) пропонує нам "мати ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї".
показать весь комментарий
17.06.2025 17:31 Ответить
Так вже вийшло, що я живу в Україні й не хочу здохнути від кацапів. У пана є інші варіанти, як можна зупинити ядерну країну зі значно більшим мобілізаційним потенціалом?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:38 Ответить
та яка тобі різниця від чого здихати - від кацапського дрона чи від кацапської ядерної боєголовки?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:42 Ответить
Звичайно є різниця. Якщо світ нас зрадить - будемо всі разом помирати. Якщо не зрадить - буде мир.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:50 Ответить
шо значить зрадить? він навпаки ще швидше доб'є тебе. як зараз добивають Іран. не дозволять Україні мати ядерну зброю. ні, не західні країни, які будуть обеспокоєність виражати і санкціми лякати. а самі кацапи. чи ти думаєш, вони не знатимуть, що Україна розробляє ядерну зброю? звісно, знатимуть і їбануть на випередження. не дістануть кинджалами, то можуть і ядеркою своєю ******.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:57 Ответить
>він навпаки ще швидше доб'є тебе
З точки зору теорії ігр - не доб'є, бо тоді буде погано одразу усім (завдяки ЯЗ)

>як зараз добивають Іран
це нас зараз добивають, а іран отримав малюсенький % пошкоджень від тих, які ми отримали.

>не дозволять Україні мати ядерну зброю. ні, не західні країни, які будуть обеспокоєність виражати і санкціми лякати. а самі кацапи.
навіть і не питаю дозволу, тим більше у кацапів

>знатимуть і їбануть на випередження.
куди? будуть бити по ядерних реакторах з 190т урану? не будуть, бо тоді покриють свої західні землі радіоактивними елементами

>можуть і ядеркою своєю ******.
тоді ми використаємо хімічну та біологічну зброю по москві, без москви росія не може існувати, швидко розпадеться на окремі землі.

з точки зору теорії ігр, русні буде вигідніше відмовитися від планів окупації України, інакше кінець.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:03 Ответить
ти не зрозумів. швидше доб'є тебе, щоб ти не встиг створити ядерну зброю.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:04 Ответить
З усією повагою, це ви не зрозуміли: ******* дрони можуть доставити VX в будь-яку точку планети, тож при спробі нас добити ми знайдемо спосіб віддячити. Тому я пишу про необхідність мати повний спектр зброї масового знищення - це дозволить нам створити ситуацію, при якій світу буде вигідніше нас не чіпати. З часом, після створення термоядерної зброї, можна буде знищити ЗМЗ, але поки нас хочуть знищити - інших варіантів не існує.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:14 Ответить
мені не потрібна твоя повага. ти просто не неси тут цієї дичини і ніхто тут тебе не буде куєсосити.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:32 Ответить
Знов без аргументів. Спробуй ще раз.

А дичина - нинішня війна, коли лише Україна та український народ страждають.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:41 Ответить
особливо ти страждаєш в Нідерландах.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:45 Ответить
Це VPN. Так само й твій прапорець може бути лише VPN'ом - щоб впарювати українцям безядерний статус, який русня офіційно вимагає.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:51 Ответить
Ядерний шантаж нашим аналогом samson option. Якщо країни світу будуть знати, що у випадку нашого програшу (наприклад, прориву фронту) ми використаємо ядерну зброю по інших ядерних країнах, їм доведеться нам допомагати. Так, це не зовсім етично, але це краще ніж здохнути від русні.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:37 Ответить
ти часом не той довбой..б Арт мінд, який тут місяцями написував про цю опцію Самсона? )
показать весь комментарий
17.06.2025 17:41 Ответить
Ні, я інший, але про samson option теж знаю. Вам теж раджу почитати, дуже цікаво. Коли маленька країна хоче забезпечити своє існування, вона створює собі ядерну зброю та samson option. Чим ми гірше?
показать весь комментарий
17.06.2025 17:51 Ответить
нічим ми не гірше. Ізраїль тоді стояв на межі і ядерну зброю погрожував застосувати проти своїх ворогів арабів, які не мали ядерної зброї. а ти, так само як і той Арт мінд, ліпиш тут свою дичину про те, що Ізраїль націлив свої ядерні ракети на Лондон, Париж, Вашингтон і лякав їх застосуванням ядерної зброї. то ти трохи підлікуйся сходи чи прокапайся, то може трохи попустить тебе.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:02 Ответить
"We possess several hundred atomic warheads and rockets and can launch them at targets in all directions, perhaps even at Rome. Most European capitals are targets for our air force. Let me quote General Moshe Dayan: 'Israel must be like a mad dog, too dangerous to bother.' I consider it all hopeless at this point. We shall have to try to prevent things from coming to that, if at all possible. Our armed forces, however, are not the thirtieth strongest in the world, but rather the second or third. We have the capability to take the world down with us. And I can assure you that that will happen before Israel goes under."
показать весь комментарий
17.06.2025 18:09 Ответить
лікуйся, телепню.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:29 Ответить
Ще один зламався. Зовсім аргументи скінчилися? Нічого, будеш потім майору фсби розповідати, як ти боровся з украінскім националізмом.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:39 Ответить
ти не націоналіст, ти кацапський провокатор.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:43 Ответить
Шизоїд, кацапський провокатор не став би закликати людей порушити вимогу русні й створити ядерну зброю.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:45 Ответить
став би. ще й як став би.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:46 Ответить
Звичайно, бо це ж логічно - кацапам треба зробити свою жертву сильною та небезпечною.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:50 Ответить
кацапам потрібно розісрати Україну із західними партнерами. а намагання України створити ядерну зброю вмить відверне від неї усіх західних партнерів... і був би ти дійсно націоналістом, то ти зараз не сидів би в Нідерландах, а був би десь в іншому місці.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:57 Ответить
>кацапам потрібно розісрати Україну із західними партнерами
Якщо захід дійсно на нашій стороні - закриють на це очі, бо наша ЯЗ потрібна лише для захисту від русні. Якщо не закриють - значить, вони ніколи не були нашими партнерами, а лише використовували нас. В такому випадку, ядерного шантажу буде достатньо щоб вони продовжили та збільшили допомогу.

>і був би ти дійсно націоналістом, то ти зараз не сидів би в Нідерландах, а був би десь в іншому місці.
це vpn
показать весь комментарий
17.06.2025 19:02 Ответить
ну так, ну так. ядерним шантажем ти таки точно здобудеш підтримку. ) ой слабе, ой слабе... лікуйся, притрушене..
показать весь комментарий
17.06.2025 19:16 Ответить
Мотивація підтримувати може бути позитивною, як TSMC для Тайваню, а може бути негативною - щоб запобігти ще більшій біді. Що пан пропонує зробити, щоб захистити Україну від значно сильнішого ворога?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:21 Ответить
шантажем неможливо здобути підтримку. шантаж - це зменшення підтримки. тим більше шантаж ядерний. до того ж, ти тут хоть мільйон раз напиши про створення ядерної зброї - результат 0 буде. тож краще йди в ОПу і там створюй петицію.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:41 Ответить
>шантажем неможливо здобути підтримку. шантаж - це зменшення підтримки. тим більше шантаж ядерний.

Це залежить від обставин, якщо підтримка буде єдиним способом утримати світ від ядерної катастрофи, то нам будуть допомагати. Так, це поганий спосіб, краще мати друзів та позитивну мотивацію - але у нас немає часу на це, на нас вже напали.

>ти тут хоть мільйон раз напиши про створення ядерної зброї - результат 0 буде. тож краще йди в ОПу і там створюй петицію.

поки що моя мета - роз'яснення принципової можливості створення ЯЗ та популяризація її.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:49 Ответить
не буде ніякої ядерної катастрофи, бо ніхто Україні не дозволить створити ядерну бімбу.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:06 Ответить
Ми і не зобов'язані когось запитувати про це. Навіть договір про нерозповсюдження яз дає можливість вийти з нього у певних випадках.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:09 Ответить
питання не в запитувати. питання в тому, що про ці всі розробки кацапи все одно дізнаються і будуть діяти на випередження, тобто знищать загрозу ще на початковій стадії. а потім скажуть світовій спільноті, бачте, яка Україна неадекватна, віддайте її нам під контроль.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:18 Ответить
Як вони знищать цю загрозу? Бомбити ядерні реактори вони не будуть, бо тоді європейській частині рашки кінець, а заводи з переробки палива можна розмістити під землею. Більше того, якщо у нас буде хімічна зброя, наприклад VX, то ймовірність атаки ще менша.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:24 Ответить
знайдуть спосіб.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:28 Ответить
Не знайдуть, бо такі підприємства можуть знаходитися в старих шахтах на глибині біля кілометра, навіть стратегічна ЯЗ їх не знищить.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:37 Ответить
а. ну-ну... ліки прийми.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:41 Ответить
Русаки і третини не робить для розколу сша та заходу, рудий сам все робить упорно і не покладая рук, з Канади тікав як щур від остальних з сімки, питань все меньше, а висновків все більше!
показать весь комментарий
17.06.2025 17:21 Ответить
Там що,тільки донька Келлога адекватна зі всієї тієї трампонівської орави? Тоді Боже,бережи Америку. Хоча...х#й би на неї.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:30 Ответить
А хто ж його розділяє, шановна, чи не ваш "директор Всесвіту"?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:02 Ответить
Помиляєшся! ***** розраховує на агента кремля Краснова, т.е. на Трампа.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:06 Ответить
Вумниця
показать весь комментарий
17.06.2025 18:15 Ответить
В ОП вигадали нову потужну фігуру світової політики - донька Келога. ""Особистий пастор"" Трампа вже нецікавий.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
пуйло для того й розділяє Захід, аби порвати його по невеликих шматках. Чи досі комусь не зрозуміло?
показать весь комментарий
04.07.2025 11:10 Ответить
 
 