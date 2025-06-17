Дочь Келлога о массированном обстреле Киева: Путин рассчитывает на разделенный Запад
Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный российский обстрел Киева в ночь на 17 июня.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна ужасная ночь в Киеве. [Российский диктатор Владимир] Путин будет использовать прикрытие того, что происходит на Ближнем Востоке, для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад", - подчеркнула Моббс.
Она призвала рассмотреть законопроект о санкциях против России на этой неделе и принять меры в отношении остальных 3,8 млрд долларов средств PDA, которые были выделены во время президентства Джо Байдена и не были использованы.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.
По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
З точки зору теорії ігр - не доб'є, бо тоді буде погано одразу усім (завдяки ЯЗ)
>як зараз добивають Іран
це нас зараз добивають, а іран отримав малюсенький % пошкоджень від тих, які ми отримали.
>не дозволять Україні мати ядерну зброю. ні, не західні країни, які будуть обеспокоєність виражати і санкціми лякати. а самі кацапи.
навіть і не питаю дозволу, тим більше у кацапів
>знатимуть і їбануть на випередження.
куди? будуть бити по ядерних реакторах з 190т урану? не будуть, бо тоді покриють свої західні землі радіоактивними елементами
>можуть і ядеркою своєю ******.
тоді ми використаємо хімічну та біологічну зброю по москві, без москви росія не може існувати, швидко розпадеться на окремі землі.
з точки зору теорії ігр, русні буде вигідніше відмовитися від планів окупації України, інакше кінець.
А дичина - нинішня війна, коли лише Україна та український народ страждають.
Якщо захід дійсно на нашій стороні - закриють на це очі, бо наша ЯЗ потрібна лише для захисту від русні. Якщо не закриють - значить, вони ніколи не були нашими партнерами, а лише використовували нас. В такому випадку, ядерного шантажу буде достатньо щоб вони продовжили та збільшили допомогу.
>і був би ти дійсно націоналістом, то ти зараз не сидів би в Нідерландах, а був би десь в іншому місці.
це vpn
Це залежить від обставин, якщо підтримка буде єдиним способом утримати світ від ядерної катастрофи, то нам будуть допомагати. Так, це поганий спосіб, краще мати друзів та позитивну мотивацію - але у нас немає часу на це, на нас вже напали.
>ти тут хоть мільйон раз напиши про створення ядерної зброї - результат 0 буде. тож краще йди в ОПу і там створюй петицію.
поки що моя мета - роз'яснення принципової можливості створення ЯЗ та популяризація її.
=============
Помиляєшся! ***** розраховує на агента кремля Краснова, т.е. на Трампа.