Дочь Келлога о массированном обстреле Киева: Путин рассчитывает на разделенный Запад

Дочь спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный российский обстрел Киева в ночь на 17 июня.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна ужасная ночь в Киеве. [Российский диктатор Владимир] Путин будет использовать прикрытие того, что происходит на Ближнем Востоке, для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад", - подчеркнула Моббс.

Она призвала рассмотреть законопроект о санкциях против России на этой неделе и принять меры в отношении остальных 3,8 млрд долларов средств PDA, которые были выделены во время президентства Джо Байдена и не были использованы.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

