Враг нанес комбинированный удар по Киеву: 114 пострадавших, повреждены жилые дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас известно о 18 пострадавших в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Тимур Ткаченко.

В результате комбинированной атаки возникли пожары в разных районах столицы. В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

В Днепровском районе осколок шахеда застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. Также зафиксировано падение на промышленную территорию.

В Подольском обломки дрона упали в двух локациях на открытой местности без дальнейших последствий.

В Оболонском повреждено авто, без пожара.

В Дарницком районе известно о повреждении детского сада

В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом.

"Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов. В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 13 человек получили помощь на месте, 6 - госпитализированы", - написал Ткаченко.

Ткаченко отметил, что пожар локализовали. Пожарные и медики работают.

Также на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

Обновление

По состоянию на 7 утра стало известно о 14 погибших. По информации главы МВД Клименко, предварительно, в Киеве произошло прямое попадание баллистики по многоэтажке.

В результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Экстренные службы продолжают работать на местах и ​​в ряде других районов столицы.

В 8.00 Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице увеличивается.

"Пока их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. По поводу погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели", - добавил городской голова.

В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.

По состоянию на 9:30 точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев - 59 - госпитализированы, сообщил Ткаченко.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", – отметил начальник КГВА.

По состоянию на 10:05 к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

По информации Кличко, в Дарницком районе – трое погибших.











