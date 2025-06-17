РУС
Враг нанес комбинированный удар по Киеву: 114 пострадавших, повреждены жилые дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас известно о 18 пострадавших в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Тимур Ткаченко.

В результате комбинированной атаки возникли пожары в разных районах столицы. В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.

В Днепровском районе осколок шахеда застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. Также зафиксировано падение на промышленную территорию.

Киев

В Подольском обломки дрона упали в двух локациях на открытой местности без дальнейших последствий.

В Оболонском повреждено авто, без пожара.

В Дарницком районе известно о повреждении детского сада

В Святошинском районе последняя атака повредила жилой дом.

"Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева. В Соломенском районе повреждения двух жилых домов. В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 13 человек получили помощь на месте, 6 - госпитализированы", - написал Ткаченко.

Ткаченко отметил, что пожар локализовали. Пожарные и медики работают.

Также на второй локации вражеский удар вызвал разрушение конструкций жилой многоэтажки.

Обновление

По состоянию на 7 утра стало известно о 14 погибших. По информации главы МВД Клименко, предварительно, в Киеве произошло прямое попадание баллистики по многоэтажке.

В результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Экстренные службы продолжают работать на местах и ​​в ряде других районов столицы.

Также читайте: Враг нанес комбинированный удар по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома

В 8.00 Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице увеличивается.

"Пока их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. По поводу погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели", - добавил городской голова.

В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14.

В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.

По состоянию на 9:30 точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев - 59 - госпитализированы, сообщил Ткаченко.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", – отметил начальник КГВА.

По состоянию на 10:05 к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них были госпитализированы. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.

По информации Кличко, в Дарницком районе – трое погибших.

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Киев (26139) Воздушные атаки на Киев (884)
Прекращайте вже з фашистським виродком ****** вести переговори і нити кожен день про мир. Бо вашими переговорами ви тільки зробили гірше. І потрібно нищити Сосію у відповідь незважаючи на завивання різних підор@сів
17.06.2025 06:29
уже 16 загиблих! ну есть у нас в Украине в руководстве хоть один мужик для ответки? или только ЗЕ-****** квартальные и ссцикуны членограи
17.06.2025 07:23
Це сам міністр оборони США Пітер Гегсет сказав.
17.06.2025 06:40
наш потужний лідор катається по Австріям доки міста стирають до землі, вечором буде запил чергового надпотужного відоса з хриплим голосом і небритим обличчям про те що партнери не "тиснуть"...
17.06.2025 09:43
А Зе й трампону *****. Один фактично роззброїв Україну, знищивши ВСІ ракетні програми, інший припинив УСЮ допомогу і навіть санкції не вводить...
17.06.2025 09:54
агент козирь чим вас не влаштовує
17.06.2025 10:14
Зеленський сказав:
-- я увідєл мір в ґлазах путіна''.
-- расіянє братья, ані нє будут нас убівать.
-- хоть па-ржом.
-- зуб даю........
17.06.2025 10:35
Потвори... Від мала до велика, від анексованого Кёнігсбергу до анексованого Сахаліну...
17.06.2025 10:42
Клічко не закупив жодного дрона перехоплювача шахедів! Київ витрачає десятки мільйонів лише на озеленення міста. Бюджет Києва майже 7 мільярдів. Зараз навіть гражданські люди мають право працювати в ПВО та збивати шахеди. Чому наша влада не розуміє що мета Путіна знищити Україну і тому їхні палаци та бізнес теж буде знищений. Де захист міста від мерії та військової адміністрації? Росіяни хизуються що їхня мета на наступний рік випускати до тисячі дронів в день і тому єдиний масовий захист це дрони перехоплювачі.
17.06.2025 10:46
А до чого тут Кличко? Він не має права витрачати бюджетні кошти на військові потреби, це нецільове використання коштів, за яке його потім зелені з радістю візьмуть за дупу. За це відповідальні виключно істоти з КМВА (військової адміністрації).
17.06.2025 11:12
Перехоплювач шахедів - це, напевне, зброя... яку мери купувати не мають права, хіба що оплатити - і те, невідомо, чи платіж пройде...
17.06.2025 11:14
Дядя Олег, ти дурак?
18.06.2025 06:21
Знищення Києва, Харкова та Одеси - це їхня мета. Людожери кляті, вам все повернеться. Всі наші сльози та кров.
17.06.2025 10:48
Кацапы написали что сбили этой ночью 200штук беспилотников. Потерь нет. И всего то 2 летело на москву. Ох и много .
17.06.2025 11:08
що найбільше не сподобалося на цій гілці - так це friendly fire між юзерами. Жодного касапа нема серед нас; а нехай навіть хтось помилився в коменті (але, скоріш за все, один одного не так зрозуміли) - але ж навіщо оцей fratricide???? Мало зла від самих касапів отримали? Не розумію...
17.06.2025 11:12
На жаль, "кацапом" тут стає кожний, чия точка зору (а точніше, висловлення твоєї ж точки зору) не співпадає з твоїм (це не до вас особисто, це метафора!!!).
Розумію, четвертий рік війни, нічні атаки орків, погані новини з фронту - люди виснажені, усі на нервах.
А ще "письмова" мова дуже відрізняється від усної, немає часу перечитати, а виходить сумбурно чи зовсім не про те. І немає відтінків тону, емоцій, а смайлики - це замало...
То може, є сенс спочатку спитати, що співрозмовник мав на увазі, а потім вже лупцювати його "кацапом"?
17.06.2025 11:44
Тоді вже краще промовчати,аніж лайном вентилятор гальмувати.Але ж ні,потрібно "випорожнитись"...
17.06.2025 12:46
Как аукнется, так и откликнется.💯
17.06.2025 13:42
Путін відчув, що Трамп кинув Україну. То й гуляє на повну.
17.06.2025 12:58
Думаю ему пох на Трампа. Что может Трамп? Ввести санкции? Так ещё Байден сказал что тема санкций себя исчерпала. А если верить местным комментаторам, Трамп кремлёвский агент, тогда вообще нечего обсуждать.
17.06.2025 14:19
Так. Прогинає террором на поступливітсь в "перемовинах". Треба було умовою угоди про надра прописувати захист України з боку США (т.з. гарантії безпеки). Або пішли нафіг. Але схоже, Гундоса притисли і він підписав голу угоду.
17.06.2025 14:19
Израиль уничтожил иранских чиновников и военных, которые между прочим приехали на переговоры, вы какие-то странные, то поддерживаете беспредельщиков, а в иных случаях вашему возмущению нет предела. На всё это можно ответить только фразой из анекдота "Ты крест сними, или трусы одень".
17.06.2025 14:29
Так и есть, ещё вспомнят времена когда немцы из них чемоданы делали. Типа мы жертвы холокоста, у нас вседозволенность.
17.06.2025 15:38
А ещё говорят что евреи умные, один раз австрийский художник их геноцидил, а они никаких выводов не сделали.
17.06.2025 15:51
У заслужених будівельників країни Парцхаладзе і Ніконова війна ще не починалась - не на часі будувать бомбосховища, треба встигати панельки на продаж. Як на 11-му році війни не на часі ні фортифікації для військових, ні житло для переселенців.
17.06.2025 15:29
Вот если бы такойже ответ был то раша в следующий раз уже долго думала а так максиму дрон прилетит . Конечно они и дальше будут бомбитъ
18.06.2025 06:26
