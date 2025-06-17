Ворог завдав комбінованого удару по Києву: є загиблі, пошкоджено житлові будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 18 постраждалих у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок комбінованої атаки виникли пожежі у різних районах столиці. Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

У Дніпровському районі уламок шахеда застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Також зафіксовано падіння на промислову територію.

У Подільському уламки дрона впали в двох локаціях на відкритій місцевості без подальших наслідків.

В Оболонському пошкоджено авто, без пожежі.

У Дарницькому районі відомо про пошкодження дитячого садочка

В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок.

"Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва. В Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків. В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 13 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані", - написав Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

Також на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

Оновлення

Станом на 7 ранку стало відомо про 14 загиблих. За інформацією глави МВС Клименко, попередньо, в Києві сталось пряме влучання балістики по багатоповерхівці. Ракета пройшла через всі 9 поверхів.

Внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ під атакою БпЛА, постраждали 11 людей, - МВА

О 8:00 Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшується.

"Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники", - додав міський голова

В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.

Станом на 9:30 наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані, повідомив Ткаченко.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - зазначив начальник КМВА.

Станом на 10:05 до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

За інформацією Кличка, у Дарницькому районі - троє загиблих.











