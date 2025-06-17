УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
33 178 128

Ворог завдав комбінованого удару по Києву: є загиблі, пошкоджено житлові будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 18 постраждалих у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок комбінованої атаки виникли пожежі у різних районах столиці. Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

У Дніпровському районі уламок шахеда застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. Також зафіксовано падіння на промислову територію.

Київ

У Подільському уламки дрона впали  в двох локаціях на відкритій місцевості без подальших наслідків.

В Оболонському пошкоджено авто, без пожежі.

У Дарницькому районі  відомо про пошкодження дитячого садочка 

В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок.

"Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва. В Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків. В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 13 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані", - написав Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

Також на другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.

Оновлення

Станом на 7 ранку стало відомо про 14 загиблих. За інформацією глави МВС Клименко, попередньо, в Києві сталось пряме влучання балістики по багатоповерхівці. Ракета пройшла через всі 9 поверхів.

Внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували,  повідомив міський голова Віталій Кличко.

Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ під атакою БпЛА, постраждали 11 людей, - МВА

О 8:00 Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшується.

"Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники", - додав міський голова

В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.

Станом на 9:30 наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 - госпіталізовані, повідомив Ткаченко.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - зазначив начальник КМВА.

Станом на 10:05 до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

За інформацією Кличка, у Дарницькому районі - троє загиблих.

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Автор: 

Київ (20188) Повітряні атаки на Київ (941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Прекращайте вже з фашистським виродком ****** вести переговори і нити кожен день про мир. Бо вашими переговорами ви тільки зробили гірше. І потрібно нищити Сосію у відповідь незважаючи на завивання різних підор@сів
показати весь коментар
17.06.2025 06:29 Відповісти
+36
уже 16 загиблих! ну есть у нас в Украине в руководстве хоть один мужик для ответки? или только ЗЕ-****** квартальные и ссцикуны членограи
показати весь коментар
17.06.2025 07:23 Відповісти
+34
Це сам міністр оборони США Пітер Гегсет сказав.
показати весь коментар
17.06.2025 06:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
наш потужний лідор катається по Австріям доки міста стирають до землі, вечором буде запил чергового надпотужного відоса з хриплим голосом і небритим обличчям про те що партнери не "тиснуть"...
показати весь коментар
17.06.2025 09:43 Відповісти
А Зе й трампону *****. Один фактично роззброїв Україну, знищивши ВСІ ракетні програми, інший припинив УСЮ допомогу і навіть санкції не вводить...
показати весь коментар
17.06.2025 09:54 Відповісти
агент козирь чим вас не влаштовує
показати весь коментар
17.06.2025 10:14 Відповісти
Зеленський сказав:
-- я увідєл мір в ґлазах путіна''.
-- расіянє братья, ані нє будут нас убівать.
-- хоть па-ржом.
-- зуб даю........
показати весь коментар
17.06.2025 10:35 Відповісти
Потвори... Від мала до велика, від анексованого Кёнігсбергу до анексованого Сахаліну...
показати весь коментар
17.06.2025 10:42 Відповісти
Клічко не закупив жодного дрона перехоплювача шахедів! Київ витрачає десятки мільйонів лише на озеленення міста. Бюджет Києва майже 7 мільярдів. Зараз навіть гражданські люди мають право працювати в ПВО та збивати шахеди. Чому наша влада не розуміє що мета Путіна знищити Україну і тому їхні палаци та бізнес теж буде знищений. Де захист міста від мерії та військової адміністрації? Росіяни хизуються що їхня мета на наступний рік випускати до тисячі дронів в день і тому єдиний масовий захист це дрони перехоплювачі.
показати весь коментар
17.06.2025 10:46 Відповісти
А до чого тут Кличко? Він не має права витрачати бюджетні кошти на військові потреби, це нецільове використання коштів, за яке його потім зелені з радістю візьмуть за дупу. За це відповідальні виключно істоти з КМВА (військової адміністрації).
показати весь коментар
17.06.2025 11:12 Відповісти
Перехоплювач шахедів - це, напевне, зброя... яку мери купувати не мають права, хіба що оплатити - і те, невідомо, чи платіж пройде...
показати весь коментар
17.06.2025 11:14 Відповісти
Дядя Олег, ти дурак?
показати весь коментар
18.06.2025 06:21 Відповісти
Знищення Києва, Харкова та Одеси - це їхня мета. Людожери кляті, вам все повернеться. Всі наші сльози та кров.
показати весь коментар
17.06.2025 10:48 Відповісти
Кацапы написали что сбили этой ночью 200штук беспилотников. Потерь нет. И всего то 2 летело на москву. Ох и много .
показати весь коментар
17.06.2025 11:08 Відповісти
що найбільше не сподобалося на цій гілці - так це friendly fire між юзерами. Жодного касапа нема серед нас; а нехай навіть хтось помилився в коменті (але, скоріш за все, один одного не так зрозуміли) - але ж навіщо оцей fratricide???? Мало зла від самих касапів отримали? Не розумію...
показати весь коментар
17.06.2025 11:12 Відповісти
На жаль, "кацапом" тут стає кожний, чия точка зору (а точніше, висловлення твоєї ж точки зору) не співпадає з твоїм (це не до вас особисто, це метафора!!!).
Розумію, четвертий рік війни, нічні атаки орків, погані новини з фронту - люди виснажені, усі на нервах.
А ще "письмова" мова дуже відрізняється від усної, немає часу перечитати, а виходить сумбурно чи зовсім не про те. І немає відтінків тону, емоцій, а смайлики - це замало...
То може, є сенс спочатку спитати, що співрозмовник мав на увазі, а потім вже лупцювати його "кацапом"?
показати весь коментар
17.06.2025 11:44 Відповісти
Тоді вже краще промовчати,аніж лайном вентилятор гальмувати.Але ж ні,потрібно "випорожнитись"...
показати весь коментар
17.06.2025 12:46 Відповісти
Как аукнется, так и откликнется.💯
показати весь коментар
17.06.2025 13:42 Відповісти
Путін відчув, що Трамп кинув Україну. То й гуляє на повну.
показати весь коментар
17.06.2025 12:58 Відповісти
Думаю ему пох на Трампа. Что может Трамп? Ввести санкции? Так ещё Байден сказал что тема санкций себя исчерпала. А если верить местным комментаторам, Трамп кремлёвский агент, тогда вообще нечего обсуждать.
показати весь коментар
17.06.2025 14:19 Відповісти
Так. Прогинає террором на поступливітсь в "перемовинах". Треба було умовою угоди про надра прописувати захист України з боку США (т.з. гарантії безпеки). Або пішли нафіг. Але схоже, Гундоса притисли і він підписав голу угоду.
показати весь коментар
17.06.2025 14:19 Відповісти
Израиль уничтожил иранских чиновников и военных, которые между прочим приехали на переговоры, вы какие-то странные, то поддерживаете беспредельщиков, а в иных случаях вашему возмущению нет предела. На всё это можно ответить только фразой из анекдота "Ты крест сними, или трусы одень".
показати весь коментар
17.06.2025 14:29 Відповісти
Так и есть, ещё вспомнят времена когда немцы из них чемоданы делали. Типа мы жертвы холокоста, у нас вседозволенность.
показати весь коментар
17.06.2025 15:38 Відповісти
А ещё говорят что евреи умные, один раз австрийский художник их геноцидил, а они никаких выводов не сделали.
показати весь коментар
17.06.2025 15:51 Відповісти
У заслужених будівельників країни Парцхаладзе і Ніконова війна ще не починалась - не на часі будувать бомбосховища, треба встигати панельки на продаж. Як на 11-му році війни не на часі ні фортифікації для військових, ні житло для переселенців.
показати весь коментар
17.06.2025 15:29 Відповісти
Вот если бы такойже ответ был то раша в следующий раз уже долго думала а так максиму дрон прилетит . Конечно они и дальше будут бомбитъ
показати весь коментар
18.06.2025 06:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 