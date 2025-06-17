УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
9 914

Київ під атакою БпЛА, постраждали 11 людей, - МВА

Падіння уламків шахеда в Києві в ніч на 17 червня

В ніч на 17 червня в одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків "шахеда".

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У Соломʼянському районі зафіксовано падіння шахеда, без подальшого загоряння", - написав він.

Згодом він написав, що в Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

Оновлення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків та рятувальників у Соломʼянський район. 

Пізніше Ткаченко повідомив про п'ятьох постраждалих, одна жінка у важкому стані.

Згодом Кличко написав, що в Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

"Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною", - написав пізніше Ткаченко.

Станом на 01:28 повідомляється про перебої з електрикою в Києві.

Станом на 01:45 кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 11.

Нагадаємо ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Читайте: За два дні російських атак у повітря столичного регіону потрапило понад 1,9 тон шкідливих речовин, - Мінекології

Київ Повітряні атаки на Київ Шахед
+20
і завтра не дадуть, і післязавтра... це буде тривати до тих пір, поки в алабугу не прилетить балістика, і там загине за один раз півсотні рускіх татар, чи то татарскіх рускіх, хєр їх розбере, цей напіветнос.
17.06.2025 01:11 Відповісти
+17
Ви помітили: тільки зеленський за кордоном то одразу ракетна атака. Вже не раз таке було
17.06.2025 01:47 Відповісти
+9
Так и есть
Как только он ИЗ КИЕВА
НА КИЕВ летит все.....
17.06.2025 01:55 Відповісти
робіть щось з прицілами на гепардах
17.06.2025 00:33 Відповісти
гепарди наводяться вбудованою РЛС, про які приціли ти триндиш?
17.06.2025 00:57 Відповісти
про те що дрони дуже далеко залітають не вражені
17.06.2025 01:00 Відповісти
Якщо б ви вчили граматику і фізику в школі, не писали б дурниць
17.06.2025 01:25 Відповісти
бот ватний - ти дурний з народження
показати весь коментар
РЛС то і є приціл на гепарді
показати весь коментар
зрозуміло. дай вагадаю - ти за гундосе чмо голосував?
показати весь коментар
придурку, все чим націлюють зброю на ціль - формально є прицілом

іди, краще, проголосуй своїм пустим жбаном об стіну
17.06.2025 01:41 Відповісти
больше НЕ ВЫПУСКАЙТЕ боневтіка ЗЕленского из Украины - так больше украинцев живых останется
показати весь коментар
Фух хорошо хоть не ланцет и не форпост! А то производителей шахедов разбомбили, а ланцеты и форпосты клепаются нон стоп на ближнем востоке
показати весь коментар
Та ви що! А район Борти-стара дарниця?? 6 вибухів!!

Дяка ППО! Зенітки мобільні теж працюють. Щира дяка хлопцям..
17.06.2025 00:55 Відповісти
В Києві гуркотять кляті кацапи шахедами 👹
По москві потрібно хакнути , але нічим 😟
17.06.2025 00:55 Відповісти
так зе-телепень же обіцяв мільйон дронів .. де вони?
зеленський ТРУС та ссцикло! чому москва спить, а Київ трясеться???
17.06.2025 00:58 Відповісти
Вячеслав #608529

Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 22.05.2025

Свіжожзарєєстрований бот.
По москві твоїй били позавчора. А дрони у нас більше для фронту, а не для террору.
17.06.2025 01:46 Відповісти
Tierre брехлр Зе-лене кто тебя читает боты проплаченыые! кому ты нахер нужен ПЕСТАБОЛ ватный -и что там в маскве разнесли??? трепло ..
17.06.2025 02:02 Відповісти
Краще б і для терору. Поки русняві тварі сплять спокійно - діла не буде.

Чому ми не спим, а їм затишно??? Нафіга ми такі білі й пухнасті???
17.06.2025 02:03 Відповісти
бо зе боїться новачка у труси
17.06.2025 06:06 Відповісти
Може розкажете - де від террору мирного населення країни здавалися? Тільки додаткові аргументи для ворожої пропаганди. ВСЕ - ТІЛЬКИ ПО ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ!
17.06.2025 06:38 Відповісти
Відповіді повинні бути дзеркальними.
17.06.2025 06:57 Відповісти
Ну я теж спитаю про "мільйон дронів Зеленського"!
Теж будеш розглядати мій профіль та шукати "свіжожзарєєстрованого бота"?
17.06.2025 02:06 Відповісти
Він зебобік. Для нього всі хто проти смарагдового, боти.
17.06.2025 02:46 Відповісти
Взагалі-то за 2024й рік більше мільона дронів Україна виробила і використала. Але значну частину з них - не за державний кошт, а за гроші громадян, які скидалися волонтерам. Але формально - мільон був.
17.06.2025 11:53 Відповісти
"не за державний кошт" - ну й нехрін примазуватися до цього державі!
Тим паче Зеленському.
17.06.2025 12:02 Відповісти
Моя мрія..щоб як у пісні - масква гарєла
17.06.2025 01:01 Відповісти
не допоможе
17.06.2025 01:05 Відповісти
Сьогодні спати не дадуть кляті орки , так як тріскотня не припиняється
17.06.2025 01:05 Відповісти
і завтра не дадуть, і післязавтра... це буде тривати до тих пір, поки в алабугу не прилетить балістика, і там загине за один раз півсотні рускіх татар, чи то татарскіх рускіх, хєр їх розбере, цей напіветнос.
17.06.2025 01:11 Відповісти
Біля себе нарахувала 13 вибухів...стрікотіння зеніток, кілька петріотів..

Щоб розуміли - вибуховою хвилею, на кухні відкрило всі дверцята шафок і холодоса..а вони на магнітах...
17.06.2025 01:49 Відповісти
на Троєщіні більш спокійніше.
17.06.2025 02:57 Відповісти
Там нема таких цікавих об'єктів..там один....а в мене - водка пий, земля валяйся...просто дохріна..
17.06.2025 03:17 Відповісти
а я як раз біля об'єкта живу, тому маю гарне прикриття.
17.06.2025 04:41 Відповісти
Побачите хлопців - і від мене дяку передавайте.

Доречі, одна мобільна - прямо біля мого дома літала, тріскотіла й прибила десь над лісом шлюхеда.

Шт 3 посадили походу, бо вило - а потім тиша і без вибухів.
17.06.2025 04:52 Відповісти
не побачу, туди заходити не можно.
17.06.2025 05:10 Відповісти
Сьогодня була сама страшна ніч...до неї я не чула в такій кількості безпілотників, що в піке входять..

Добре, що хлопцям було чим стріляти..
17.06.2025 05:43 Відповісти
Їх ласкаво на ху....лостану називають чурками
17.06.2025 06:02 Відповісти
Похоже , с у к и , два раза в одну точку грохнули. Пикируют ...
17.06.2025 01:14 Відповісти
Пікирували останні 5-6 шт..я з ліку збилась..то капець був..слухати виття..
17.06.2025 01:52 Відповісти
Как я вас понимаю....
17.06.2025 02:45 Відповісти
думав, що здалося....а виходить, що таки пікірували
17.06.2025 03:14 Відповісти
Вони на великій висоті летять, потім входять в піке..над моїм домом це дуже чутно..
17.06.2025 04:04 Відповісти
Ви помітили: тільки зеленський за кордоном то одразу ракетна атака. Вже не раз таке було
17.06.2025 01:47 Відповісти
Постійно так..

Заряджайте гаджети...в нас і світла небуло..
17.06.2025 01:53 Відповісти
Так и есть
Как только он ИЗ КИЕВА
НА КИЕВ летит все.....
17.06.2025 01:55 Відповісти
Це не завжди так
17.06.2025 01:57 Відповісти
Угу...при його ввдсутності - в 2 рази більше.
17.06.2025 01:59 Відповісти
Так, це вже факт. Гундос злиняв - чекайте масовану атаку на Київ.
17.06.2025 02:37 Відповісти
Я думаю,що він заздалегідь був попереджений про атаку і він просто тікає
17.06.2025 04:36 Відповісти
то есть зеленский уже бо..втік
17.06.2025 04:54 Відповісти
Без перехоплювача шахедів безпілотного нам капець. І якщо Флеш завангував вірно, то восени буде масово використана нова тактика. Вони тренуються запускати дальнольоти на висоту 4км де вони абсолютно невразливі для наших мобільних груп і кулеметів, і звідти машина буде падати на об'єкт вертикально. Уявіть 300 машин за ніч таких. ППО буде виснажена за першу ж атаку, бо їх там тільки ракети зіб'ють. Ну а з логістикою, підприємствами, і електрикою, можна одразу попрощатись.
17.06.2025 02:16 Відповісти
Ну теоретично нічого складного немає, якщо ппо-дрон буде наводитись на ціль за допомогою РЛС наземного чи повітряного, і запускатись завчасно, то збивати такі шахеди буде дуже зручно. Але чи зроблять таке ? Цеж треба робити і робити швидко а не гроші красти і за посади воювати. А ця влада тільки це добре вміє
17.06.2025 03:12 Відповісти
То теоретично, а практично нас розносять вже третій рік. На фронті є експериментальні зразки, але ймовірно без радарів, тож виявляти ворожі дрони вони можуть лише візуально. З шахедами таке не проконає, потрібен радар, у нас такі речи можуть робити одиниці, їх мабуть вже давно мобілізували і відправили копати окоп. Ну за деякими чутками є два підприємства на яких робота йде, але на якій стадії невідомо.
17.06.2025 03:36 Відповісти
Та ні радар має бути або на літаках або наземний, в дрон працювати як керована ракета і так дуже дивно що цього досі немає, бо наприклад шахеди на Одесу зазвичай нападають зграєю, в до цього годинами кружляють над морем, куди ППО не добиває, в от дрон міг би долетіти спокійно.
Ну а так згоден звісно, як мінімум дві історії знаю де крутих інженерів відправили на фронт як стрільців, бо тцк це помийка яка не працює на перемогу, а працює на ворога.
17.06.2025 13:51 Відповісти
Сейчас Израиль разобьёт друзей путина Иран и передаст Украине очень много средств защиты. ПВО нужны во всех крупных городах страны!
17.06.2025 03:49 Відповісти
Trump says he needs to get back to Washington "as soon as I can"From CNN's Kevin Liptak in Calgary, Canada

President Donald Trump said Monday he needs to return to Washington early from the G7 summit in Canada "as soon as I can" to manage the ongoing situation in the Middle East.

"I have to be back. Very important," he said, before gesturing to the G7 host, Canadian Prime Minister Mark Carney: "Great host. He did a fantastic job.
"But you probably see what I see," he went on. "And I have to be back as soon as I can."

Trump's aides announced earlier he would depart Monday evening, a day earlier than planned, to attend to pressing matters back home.
"I have to be back early for obvious reasons," Trump said. "They understand. This is big stuff."
17.06.2025 03:57 Відповісти
Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона.
17.06.2025 04:00 Відповісти
Нехай до Києва завітає..
17.06.2025 04:05 Відповісти
гнида кремлевская этот агент трамп -"Краснов" - по его вине много людей погибло пострадало и еще пострадает и в США и в Украине и по всему миру..
17.06.2025 04:26 Відповісти
якось сьогодні забагато....
17.06.2025 04:13 Відповісти
Що трамп на це скаже ? А, вже сказав.
Це тому що путіна викинули з g8 .
Тому той бомбить Київ щоночі в вбиває українців.

Впевнений, трамп фанатіє і мріє так само...
17.06.2025 04:34 Відповісти
Ще рижий американський Обмудок із терориста і вбивці ***** хоче зробити миротворця. Да ще й возмущається що дітовбивцю і насильника вигнали з G8. За таке ще й Тампона потрібно вигнати з G7. Все одно з нього ніякого толку тільки палки в колеса ставить і підриває альянс з середини
17.06.2025 04:40 Відповісти
хай виздихають всі кацапи
17.06.2025 05:45 Відповісти
17.06.2025 06:03 Відповісти
Був у справах у Києві і пвсля Дніпра буквально охрінів від двох моментів - веоика кількість кацапської попси та репу, які лунали з автівок та і з вікон, та мегагучні мото-авто перегони по Васильківській аж до початку комендантської години. Що за фігня, блд?
17.06.2025 06:45 Відповісти
так это беженцы с "руськоязічних" районов заполонили столицу.. а полиция чешет яйца и курит бамбук -пока малолетки тупоголовые распоясались быкуют гопничают бухают торчат и матерятся во всех местах - ПОЗОРИЩЕ а не генофонд..
17.06.2025 07:19 Відповісти
 
 