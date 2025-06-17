Київ під атакою БпЛА, постраждали 11 людей, - МВА

В ніч на 17 червня в одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків "шахеда".

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"У Соломʼянському районі зафіксовано падіння шахеда, без подальшого загоряння", - написав він.

Згодом він написав, що в Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

Оновлення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків та рятувальників у Соломʼянський район.

Пізніше Ткаченко повідомив про п'ятьох постраждалих, одна жінка у важкому стані.

Згодом Кличко написав, що в Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

"Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною", - написав пізніше Ткаченко.

Станом на 01:28 повідомляється про перебої з електрикою в Києві.

Станом на 01:45 кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 11.

Нагадаємо ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

