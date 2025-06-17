Київ під атакою БпЛА, постраждали 11 людей, - МВА
В ніч на 17 червня в одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків "шахеда".
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"У Соломʼянському районі зафіксовано падіння шахеда, без подальшого загоряння", - написав він.
Згодом він написав, що в Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.
Оновлення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків та рятувальників у Соломʼянський район.
Пізніше Ткаченко повідомив про п'ятьох постраждалих, одна жінка у важкому стані.
Згодом Кличко написав, що в Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.
"Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною", - написав пізніше Ткаченко.
Станом на 01:28 повідомляється про перебої з електрикою в Києві.
Станом на 01:45 кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 11.
Нагадаємо ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
іди, краще, проголосуй своїм пустим жбаном об стіну
Дяка ППО! Зенітки мобільні теж працюють. Щира дяка хлопцям..
По москві потрібно хакнути , але нічим 😟
зеленський ТРУС та ссцикло! чому москва спить, а Київ трясеться???
Свіжожзарєєстрований бот.
По москві твоїй били позавчора. А дрони у нас більше для фронту, а не для террору.
Чому ми не спим, а їм затишно??? Нафіга ми такі білі й пухнасті???
Теж будеш розглядати мій профіль та шукати "свіжожзарєєстрованого бота"?
Тим паче Зеленському.
Щоб розуміли - вибуховою хвилею, на кухні відкрило всі дверцята шафок і холодоса..а вони на магнітах...
Доречі, одна мобільна - прямо біля мого дома літала, тріскотіла й прибила десь над лісом шлюхеда.
Шт 3 посадили походу, бо вило - а потім тиша і без вибухів.
Добре, що хлопцям було чим стріляти..
Заряджайте гаджети...в нас і світла небуло..
Как только он ИЗ КИЕВА
НА КИЕВ летит все.....
Ну а так згоден звісно, як мінімум дві історії знаю де крутих інженерів відправили на фронт як стрільців, бо тцк це помийка яка не працює на перемогу, а працює на ворога.
