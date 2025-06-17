РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
9 914 78

В Киеве зафиксировано падение обломков "шахеда", - ГВА

Падение обломков шахеда в Киеве в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня в одном из районов Киева зафиксировано падение обломков "шахеда".

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания", - написал он.

Напомним вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Читайте: За два дня российских атак в воздух столичного региона попало более 1,9 тонн вредных веществ, - Минэкологии

і завтра не дадуть, і післязавтра... це буде тривати до тих пір, поки в алабугу не прилетить балістика, і там загине за один раз півсотні рускіх татар, чи то татарскіх рускіх, хєр їх розбере, цей напіветнос.
Ви помітили: тільки зеленський за кордоном то одразу ракетна атака. Вже не раз таке було
Так и есть
Как только он ИЗ КИЕВА
НА КИЕВ летит все.....
робіть щось з прицілами на гепардах
гепарди наводяться вбудованою РЛС, про які приціли ти триндиш?
про те що дрони дуже далеко залітають не вражені
Якщо б ви вчили граматику і фізику в школі, не писали б дурниць
бот ватний - ти дурний з народження
РЛС то і є приціл на гепарді
зрозуміло. дай вагадаю - ти за гундосе чмо голосував?
придурку, все чим націлюють зброю на ціль - формально є прицілом

іди, краще, проголосуй своїм пустим жбаном об стіну
больше НЕ ВЫПУСКАЙТЕ боневтіка ЗЕленского из Украины - так больше украинцев живых останется
Фух хорошо хоть не ланцет и не форпост! А то производителей шахедов разбомбили, а ланцеты и форпосты клепаются нон стоп на ближнем востоке
Та ви що! А район Борти-стара дарниця?? 6 вибухів!!

Дяка ППО! Зенітки мобільні теж працюють. Щира дяка хлопцям..
В Києві гуркотять кляті кацапи шахедами 👹
По москві потрібно хакнути , але нічим 😟
так зе-телепень же обіцяв мільйон дронів .. де вони?
зеленський ТРУС та ссцикло! чому москва спить, а Київ трясеться???
Вячеслав #608529

Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 22.05.2025

Свіжожзарєєстрований бот.
По москві твоїй били позавчора. А дрони у нас більше для фронту, а не для террору.
Tierre брехлр Зе-лене кто тебя читает боты проплаченыые! кому ты нахер нужен ПЕСТАБОЛ ватный -и что там в маскве разнесли??? трепло ..
Краще б і для терору. Поки русняві тварі сплять спокійно - діла не буде.

Чому ми не спим, а їм затишно??? Нафіга ми такі білі й пухнасті???
бо зе боїться новачка у труси
Може розкажете - де від террору мирного населення країни здавалися? Тільки додаткові аргументи для ворожої пропаганди. ВСЕ - ТІЛЬКИ ПО ВІЙСЬКОВИХ ЦІЛЯХ!
Відповіді повинні бути дзеркальними.
Ну я теж спитаю про "мільйон дронів Зеленського"!
Теж будеш розглядати мій профіль та шукати "свіжожзарєєстрованого бота"?
Він зебобік. Для нього всі хто проти смарагдового, боти.
Взагалі-то за 2024й рік більше мільона дронів Україна виробила і використала. Але значну частину з них - не за державний кошт, а за гроші громадян, які скидалися волонтерам. Але формально - мільон був.
"не за державний кошт" - ну й нехрін примазуватися до цього державі!
Тим паче Зеленському.
Моя мрія..щоб як у пісні - масква гарєла
не допоможе
Сьогодні спати не дадуть кляті орки , так як тріскотня не припиняється
Біля себе нарахувала 13 вибухів...стрікотіння зеніток, кілька петріотів..

Щоб розуміли - вибуховою хвилею, на кухні відкрило всі дверцята шафок і холодоса..а вони на магнітах...
на Троєщіні більш спокійніше.
Там нема таких цікавих об'єктів..там один....а в мене - водка пий, земля валяйся...просто дохріна..
а я як раз біля об'єкта живу, тому маю гарне прикриття.
Побачите хлопців - і від мене дяку передавайте.

Доречі, одна мобільна - прямо біля мого дома літала, тріскотіла й прибила десь над лісом шлюхеда.

Шт 3 посадили походу, бо вило - а потім тиша і без вибухів.
не побачу, туди заходити не можно.
Сьогодня була сама страшна ніч...до неї я не чула в такій кількості безпілотників, що в піке входять..

Добре, що хлопцям було чим стріляти..
Їх ласкаво на ху....лостану називають чурками
Похоже , с у к и , два раза в одну точку грохнули. Пикируют ...
Пікирували останні 5-6 шт..я з ліку збилась..то капець був..слухати виття..
Как я вас понимаю....
думав, що здалося....а виходить, що таки пікірували
Вони на великій висоті летять, потім входять в піке..над моїм домом це дуже чутно..
Постійно так..

Заряджайте гаджети...в нас і світла небуло..
Це не завжди так
Угу...при його ввдсутності - в 2 рази більше.
Так, це вже факт. Гундос злиняв - чекайте масовану атаку на Київ.
Я думаю,що він заздалегідь був попереджений про атаку і він просто тікає
то есть зеленский уже бо..втік
Без перехоплювача шахедів безпілотного нам капець. І якщо Флеш завангував вірно, то восени буде масово використана нова тактика. Вони тренуються запускати дальнольоти на висоту 4км де вони абсолютно невразливі для наших мобільних груп і кулеметів, і звідти машина буде падати на об'єкт вертикально. Уявіть 300 машин за ніч таких. ППО буде виснажена за першу ж атаку, бо їх там тільки ракети зіб'ють. Ну а з логістикою, підприємствами, і електрикою, можна одразу попрощатись.
Ну теоретично нічого складного немає, якщо ппо-дрон буде наводитись на ціль за допомогою РЛС наземного чи повітряного, і запускатись завчасно, то збивати такі шахеди буде дуже зручно. Але чи зроблять таке ? Цеж треба робити і робити швидко а не гроші красти і за посади воювати. А ця влада тільки це добре вміє
То теоретично, а практично нас розносять вже третій рік. На фронті є експериментальні зразки, але ймовірно без радарів, тож виявляти ворожі дрони вони можуть лише візуально. З шахедами таке не проконає, потрібен радар, у нас такі речи можуть робити одиниці, їх мабуть вже давно мобілізували і відправили копати окоп. Ну за деякими чутками є два підприємства на яких робота йде, але на якій стадії невідомо.
Та ні радар має бути або на літаках або наземний, в дрон працювати як керована ракета і так дуже дивно що цього досі немає, бо наприклад шахеди на Одесу зазвичай нападають зграєю, в до цього годинами кружляють над морем, куди ППО не добиває, в от дрон міг би долетіти спокійно.
Ну а так згоден звісно, як мінімум дві історії знаю де крутих інженерів відправили на фронт як стрільців, бо тцк це помийка яка не працює на перемогу, а працює на ворога.
Сейчас Израиль разобьёт друзей путина Иран и передаст Украине очень много средств защиты. ПВО нужны во всех крупных городах страны!
Trump says he needs to get back to Washington "as soon as I can"From CNN's Kevin Liptak in Calgary, Canada

President Donald Trump said Monday he needs to return to Washington early from the G7 summit in Canada "as soon as I can" to manage the ongoing situation in the Middle East.

"I have to be back. Very important," he said, before gesturing to the G7 host, Canadian Prime Minister Mark Carney: "Great host. He did a fantastic job.
"But you probably see what I see," he went on. "And I have to be back as soon as I can."

Trump's aides announced earlier he would depart Monday evening, a day earlier than planned, to attend to pressing matters back home.
"I have to be back early for obvious reasons," Trump said. "They understand. This is big stuff."
Трамп достроково покидає саміт G7 і повертається до Вашингтона.
Нехай до Києва завітає..
гнида кремлевская этот агент трамп -"Краснов" - по его вине много людей погибло пострадало и еще пострадает и в США и в Украине и по всему миру..
якось сьогодні забагато....
Що трамп на це скаже ? А, вже сказав.
Це тому що путіна викинули з g8 .
Тому той бомбить Київ щоночі в вбиває українців.

Впевнений, трамп фанатіє і мріє так само...
Ще рижий американський Обмудок із терориста і вбивці ***** хоче зробити миротворця. Да ще й возмущається що дітовбивцю і насильника вигнали з G8. За таке ще й Тампона потрібно вигнати з G7. Все одно з нього ніякого толку тільки палки в колеса ставить і підриває альянс з середини
хай виздихають всі кацапи
Був у справах у Києві і пвсля Дніпра буквально охрінів від двох моментів - веоика кількість кацапської попси та репу, які лунали з автівок та і з вікон, та мегагучні мото-авто перегони по Васильківській аж до початку комендантської години. Що за фігня, блд?
так это беженцы с "руськоязічних" районов заполонили столицу.. а полиция чешет яйца и курит бамбук -пока малолетки тупоголовые распоясались быкуют гопничают бухают торчат и матерятся во всех местах - ПОЗОРИЩЕ а не генофонд..
