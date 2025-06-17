В Киеве зафиксировано падение обломков "шахеда", - ГВА
В ночь на 17 июня в одном из районов Киева зафиксировано падение обломков "шахеда".
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания", - написал он.
Напомним вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
іди, краще, проголосуй своїм пустим жбаном об стіну
Дяка ППО! Зенітки мобільні теж працюють. Щира дяка хлопцям..
По москві потрібно хакнути , але нічим 😟
зеленський ТРУС та ссцикло! чому москва спить, а Київ трясеться???
Свіжожзарєєстрований бот.
По москві твоїй били позавчора. А дрони у нас більше для фронту, а не для террору.
Чому ми не спим, а їм затишно??? Нафіга ми такі білі й пухнасті???
Теж будеш розглядати мій профіль та шукати "свіжожзарєєстрованого бота"?
Тим паче Зеленському.
Щоб розуміли - вибуховою хвилею, на кухні відкрило всі дверцята шафок і холодоса..а вони на магнітах...
Доречі, одна мобільна - прямо біля мого дома літала, тріскотіла й прибила десь над лісом шлюхеда.
Шт 3 посадили походу, бо вило - а потім тиша і без вибухів.
Добре, що хлопцям було чим стріляти..
Заряджайте гаджети...в нас і світла небуло..
Как только он ИЗ КИЕВА
НА КИЕВ летит все.....
Ну а так згоден звісно, як мінімум дві історії знаю де крутих інженерів відправили на фронт як стрільців, бо тцк це помийка яка не працює на перемогу, а працює на ворога.
Це тому що путіна викинули з g8 .
Тому той бомбить Київ щоночі в вбиває українців.
Впевнений, трамп фанатіє і мріє так само...