В Киеве зафиксировано падение обломков "шахеда", - ГВА

В ночь на 17 июня в одном из районов Киева зафиксировано падение обломков "шахеда".

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда, без последующего возгорания", - написал он.

Напомним вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Читайте: За два дня российских атак в воздух столичного региона попало более 1,9 тонн вредных веществ, - Минэкологии