РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7234 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
5 836 20

Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Россияне увеличивают количество БПЛА, атакующих

Вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
  • Черниговщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
  • Вражеский БПЛА курсом на Сумы.

Обновление по движению БпЛА

  • БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
  • БПЛА из Сумщины и Черниговщины на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 21:50

  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА на границе Киевщины ты Черниговщины.
  • БпЛА из Полтавщины на Черкасщину и Кировоградщину.
  • БпЛА в Днепропетровской области в северо-западном направлении.
  • БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину.
  • БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
  • Запорожье – БпЛА с востока в направлении города!

Обновление по состоянию на 23:22:

  • БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БПЛА на востоке Киевщины.
  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА из Николаева на Кировоградщину.
  • БПЛА из Днепропетровщины курсом на запад.
  • БпЛА из Полтавщины Черкасской области.

Читайте: Последствия дроновой атаки РФ на Киевщину: травмирован мужчина, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4289) Воздушные силы (2688) Шахед (1516) война в Украине (6206)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Українці, мають надію і сподівання, лише на США та Західних Партнерів!!
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
показать весь комментарий
16.06.2025 19:00 Ответить
+3
Рашисти всі БПЛА кинули на терор Київа. Потрібно в відповідь навалювати по моцкві, знищувати рашистські аеропорти, літаки, нпз і енергетику, а особливо увагу приділити рашистським елітним посьолкам і комплексам. Скільки можна в піддавки гратись. Йде війна на виживання і ні Європа ні сша не збирається допомагати тому хто слабший
показать весь комментарий
17.06.2025 01:29 Ответить
+3
Де ж ***** вже та балістика? Може *** на ті конвнеціх пора покласти, та в'їбати у відповідь?
показать весь комментарий
17.06.2025 02:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці, мають надію і сподівання, лише на США та Західних Партнерів!!
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
показать весь комментарий
16.06.2025 19:00 Ответить
"Лидер" свалил, значит точно будет массированный обстрел...
показать весь комментарий
16.06.2025 22:28 Ответить
Коли у нас будуть переносні ЗРК ?Бо з кулеметів в ночі не дуже збивають.Методи 1 і 2 світових воєн в 21 столітті не комільфо.Це розуміє наш головний Зе?
показать весь комментарий
16.06.2025 22:30 Ответить
Нормас збивають. Дяка хлопцям.
показать весь комментарий
17.06.2025 03:21 Ответить
https://x.com/boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1

Богдан@boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1/status/1934714506036322380

Зельц в драпі. Як наслідок маємо офіційне попередження про підвищений рівень бомбових і ракетних ударів. 100%береже путлєр свого особо ценного агента. Береже Зермаків.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:59 Ответить
Надія тільки на ЗСУ і Європи !!
показать весь комментарий
17.06.2025 00:45 Ответить
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе((
показать весь комментарий
17.06.2025 01:24 Ответить
Як ви їх ніжно називаєте росіяни? Може російські фашисти чи терористи правильніше буде
показать весь комментарий
17.06.2025 01:25 Ответить
Рашисти всі БПЛА кинули на терор Київа. Потрібно в відповідь навалювати по моцкві, знищувати рашистські аеропорти, літаки, нпз і енергетику, а особливо увагу приділити рашистським елітним посьолкам і комплексам. Скільки можна в піддавки гратись. Йде війна на виживання і ні Європа ні сша не збирається допомагати тому хто слабший
показать весь комментарий
17.06.2025 01:29 Ответить
да только не с таким ссцыклом преЗЕдентом - который сейчас втік в Австрію - гнида продажная
показать весь комментарий
17.06.2025 02:08 Ответить
А в чому він неправий?
показать весь комментарий
17.06.2025 03:27 Ответить
Де ж ***** вже та балістика? Може *** на ті конвнеціх пора покласти, та в'їбати у відповідь?
показать весь комментарий
17.06.2025 02:07 Ответить
Зеленський і зелене кодло по своїх кацапсьхих братів стріляти не будуть.
Будуть підставляти військових на фронті , на винищувати населенння -не даремно папєредніки роззброювали країну, та готували здавати її більше двадцяти років, і звернить увагу, що ніхто з них не відповів за це . Совпадєніє?
показать весь комментарий
17.06.2025 03:59 Ответить
 
 