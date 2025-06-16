5 836 20
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 16 июня россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
- Черниговщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА.
- Вражеский БПЛА курсом на Сумы.
Обновление по движению БпЛА
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- БПЛА из Сумщины и Черниговщины на Полтавщину.
Обновление по состоянию на 21:50
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА на границе Киевщины ты Черниговщины.
- БпЛА из Полтавщины на Черкасщину и Кировоградщину.
- БпЛА в Днепропетровской области в северо-западном направлении.
- БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА из Херсона на Николаевщину.
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
- Запорожье – БпЛА с востока в направлении города!
Обновление по состоянию на 23:22:
- БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- БПЛА на востоке Киевщины.
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА из Николаева на Кировоградщину.
- БПЛА из Днепропетровщины курсом на запад.
- БпЛА из Полтавщины Черкасской области.
Читайте: Последствия дроновой атаки РФ на Киевщину: травмирован мужчина, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
Зельц в драпі. Як наслідок маємо офіційне попередження про підвищений рівень бомбових і ракетних ударів. 100%береже путлєр свого особо ценного агента. Береже Зермаків.
Будуть підставляти військових на фронті , на винищувати населенння -не даремно папєредніки роззброювали країну, та готували здавати її більше двадцяти років, і звернить увагу, що ніхто з них не відповів за це . Совпадєніє?