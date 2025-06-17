5 836 20
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
- Чернігівщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
- Ворожий БпЛА курсом на Суми.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини та Чернігівщини на Полтавщину.
Оновлення станом на 21:50
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА на межі Київщини ти Чернігівщини.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
- Запоріжжя - БпЛА зі сходу у напрямку міста!
Оновлення станом на 23:22:
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на сході Київщини.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини курсом на захід.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
Оновлення станом на 01:13
- Декілька груп БпЛА курсом на Київ. Перебувайте в укриттях!
Топ коментарі
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2025 19:00 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар17.06.2025 01:29 Відповісти Посилання
+3 валерий волков #352130
показати весь коментар17.06.2025 02:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
https://x.com/boikobogdan1
Богдан@boikobogdan1
https://x.com/boikobogdan1/status/1934714506036322380
Зельц в драпі. Як наслідок маємо офіційне попередження про підвищений рівень бомбових і ракетних ударів. 100%береже путлєр свого особо ценного агента. Береже Зермаків.
Будуть підставляти військових на фронті , на винищувати населенння -не даремно папєредніки роззброювали країну, та готували здавати її більше двадцяти років, і звернить увагу, що ніхто з них не відповів за це . Совпадєніє?