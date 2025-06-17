УКР
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

Ввечері 16 червня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
  • Чернігівщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
  • Ворожий БпЛА курсом на Суми.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини та Чернігівщини на Полтавщину.

Оновлення станом на 21:50

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на межі Київщини ти Чернігівщини.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Кіровоградщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Запоріжжі курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
  • Запоріжжя - БпЛА зі сходу у напрямку міста!

Оновлення станом на 23:22:

  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на сході Київщини.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини курсом на захід.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Оновлення станом на 01:13

  • Декілька груп БпЛА курсом на Київ. Перебувайте в укриттях!

+4
Українці, мають надію і сподівання, лише на США та Західних Партнерів!!
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
16.06.2025 19:00 Відповісти
16.06.2025 19:00 Відповісти
+3
Рашисти всі БПЛА кинули на терор Київа. Потрібно в відповідь навалювати по моцкві, знищувати рашистські аеропорти, літаки, нпз і енергетику, а особливо увагу приділити рашистським елітним посьолкам і комплексам. Скільки можна в піддавки гратись. Йде війна на виживання і ні Європа ні сша не збирається допомагати тому хто слабший
17.06.2025 01:29 Відповісти
17.06.2025 01:29 Відповісти
+3
Де ж ***** вже та балістика? Може *** на ті конвнеціх пора покласти, та в'їбати у відповідь?
17.06.2025 02:07 Відповісти
17.06.2025 02:07 Відповісти
Українці, мають надію і сподівання, лише на США та Західних Партнерів!!
Про трампа, і мови не йде! Прутін, йому по губах водить!…
16.06.2025 19:00 Відповісти
16.06.2025 19:00 Відповісти
"Лидер" свалил, значит точно будет массированный обстрел...
16.06.2025 22:28 Відповісти
16.06.2025 22:28 Відповісти
Коли у нас будуть переносні ЗРК ?Бо з кулеметів в ночі не дуже збивають.Методи 1 і 2 світових воєн в 21 столітті не комільфо.Це розуміє наш головний Зе?
16.06.2025 22:30 Відповісти
16.06.2025 22:30 Відповісти
Нормас збивають. Дяка хлопцям.
17.06.2025 03:21 Відповісти
17.06.2025 03:21 Відповісти
https://x.com/boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1

Богдан@boikobogdan1



https://x.com/boikobogdan1/status/1934714506036322380

Зельц в драпі. Як наслідок маємо офіційне попередження про підвищений рівень бомбових і ракетних ударів. 100%береже путлєр свого особо ценного агента. Береже Зермаків.
16.06.2025 23:59 Відповісти
16.06.2025 23:59 Відповісти
Надія тільки на ЗСУ і Європи !!
17.06.2025 00:45 Відповісти
17.06.2025 00:45 Відповісти
США збивають частину того,що іранці по Ізраїлю пускають,а ЄС ні,бо так путін нападе((
17.06.2025 01:24 Відповісти
17.06.2025 01:24 Відповісти
Як ви їх ніжно називаєте росіяни? Може російські фашисти чи терористи правильніше буде
17.06.2025 01:25 Відповісти
17.06.2025 01:25 Відповісти
Рашисти всі БПЛА кинули на терор Київа. Потрібно в відповідь навалювати по моцкві, знищувати рашистські аеропорти, літаки, нпз і енергетику, а особливо увагу приділити рашистським елітним посьолкам і комплексам. Скільки можна в піддавки гратись. Йде війна на виживання і ні Європа ні сша не збирається допомагати тому хто слабший
17.06.2025 01:29 Відповісти
17.06.2025 01:29 Відповісти
да только не с таким ссцыклом преЗЕдентом - который сейчас втік в Австрію - гнида продажная
17.06.2025 02:08 Відповісти
17.06.2025 02:08 Відповісти
А в чому він неправий?
17.06.2025 03:27 Відповісти
17.06.2025 03:27 Відповісти
Де ж ***** вже та балістика? Може *** на ті конвнеціх пора покласти, та в'їбати у відповідь?
17.06.2025 02:07 Відповісти
17.06.2025 02:07 Відповісти
Зеленський і зелене кодло по своїх кацапсьхих братів стріляти не будуть.
Будуть підставляти військових на фронті , на винищувати населенння -не даремно папєредніки роззброювали країну, та готували здавати її більше двадцяти років, і звернить увагу, що ніхто з них не відповів за це . Совпадєніє?
17.06.2025 03:59 Відповісти
17.06.2025 03:59 Відповісти
 
 