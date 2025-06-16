Наслідки дронової атаки РФ на Київщину: травмовано чоловіка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки БпЛА.

Як зазначається, ворог атакував область вночі. Під ударом знову мирні населені пункти та люди. Над територією області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Де є наслідки?

За даними ОВА, в Обухівському районі травмована одна людина. 60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Госпіталізації не потребує.

"Власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим питанням разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", - зазначив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА на Київщину. Також дрони атакували Київ, уламки фіксуються у різних районах, є поранені.

За даними Повітряних сил, знешкоджено 124 ворожих БпЛА з 138.