Последствия дронной атаки РФ на Киевскую область: травмирован мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевщина продолжает ликвидировать последствия вражеской атаки БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, враг атаковал область ночью. Под ударом снова мирные населенные пункты и люди. Над территорией области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО работают на Киевщине по вражеским дронам

Где последствия?

По данным ОВА, в Обуховском районе травмирован один человек. 60-летний мужчина получил резаные раны руки и лица. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждается.
Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

"Владельцам домов будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вопросом вместе с местными властями и нашими международными партнерами", - отметил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что один человек пострадал в результате атаки российских БпЛА на Киевщину. Также дроны атаковали Киев, обломки фиксируются в разных районах, есть раненые.

По данным Воздушных сил, обезврежено 124 вражеских БпЛА из 138.

Киевская область (4363) Шахед (1516)
