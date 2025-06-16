Последствия дронной атаки РФ на Киевскую область: травмирован мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киевщина продолжает ликвидировать последствия вражеской атаки БпЛА.

Как отмечается, враг атаковал область ночью. Под ударом снова мирные населенные пункты и люди. Над территорией области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Где последствия?

По данным ОВА, в Обуховском районе травмирован один человек. 60-летний мужчина получил резаные раны руки и лица. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждается.

Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.











"Владельцам домов будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вопросом вместе с местными властями и нашими международными партнерами", - отметил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По данным Воздушных сил, обезврежено 124 вражеских БпЛА из 138.