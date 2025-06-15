РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5453 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на Киевщину
1 133 1

Силы ПВО работают в Киевской области по вражеским дронам

ПВО работает в Киевской области

Вечером воскресенья, 15 июня, на фоне атаки российских беспилотников в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 15 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4284) Киевская область (4361) ПВО (3124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
московські фашисти гірше берлінських..
показать весь комментарий
15.06.2025 22:44 Ответить
 
 