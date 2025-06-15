Силы ПВО работают в Киевской области по вражеским дронам

Вечером воскресенья, 15 июня, на фоне атаки российских беспилотников в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 15 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

