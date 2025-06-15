1 133 1
Силы ПВО работают в Киевской области по вражеским дронам
Вечером воскресенья, 15 июня, на фоне атаки российских беспилотников в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевская область. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 15 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
