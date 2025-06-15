Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 14 июня российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, по состоянию на 20.00 российские беспилотники запустили с ряда направлений.





Об угрозе ударных БпЛА для Сумской области, Воздушные силы сообщили в 19:40.

А уже в 19:57 ударные беспилотники фиксировались в трех областях:

БпЛА в северной части Сумщины, курс южный;

БпЛА в северной части Харьковщины, курс южный;

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.

Воздушные силы в 20:23 сообщили о движении вражеских беспилотников:

БПЛА в северной и западной частях Сумщины, курс юго-западный;

БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный;

БпЛА южнее Запорожья, курс северо-западный;

БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.

В 20:33 военные предупредили об угрозе для Запорожья

"Находитесь в укрытиях. БпЛА над городом", - говорится в сообщении.

После 21 часа вражеские ударники продолжили движение по областям:

БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину и Черниговщину;

БПЛА в восточной/юго-восточной частях Черниговщины, курс юго-западный;

БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс северо-западный;

БПЛА в центральной и западной частях Днепропетровщины, курс северо-западный.

По состоянию на 22:17 вражеские БпЛА фиксируются:

в южной, юго-западной части Сумщины, курс южный;

в восточной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный;

в северной и центральной частях Полтавщины курс южный;

в южной части Полтавщины постоянно меняют курс;

в восточной части Кировоградщины, курс западный.

Обновление движения беспилотников по состоянию на 23:12

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный/юго-западный;

БпЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;

БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный/юго-западный;

БпЛА в западной и южной частях Сумщины, курс южный/юго-западный;

БпЛА в северной части Полтавщины, курс южный;

БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный;

БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс юго-западный;

БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс;

БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный;

БпЛА в центральной части Николаевщины, курс северо-западный;

БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 00:06 ВС сообщили:

БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

БпЛА в восточной части Житомирщины, курс юго-западный.

БпЛА в восточной и северной частях Киевщины, курс западный.

БпЛА в западной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в юго-западной части Харьковской области, курс южный.

БпЛА в северной, восточной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс.

БпЛА в центральной и восточной частях Кировоградщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Николаевщины, курс северный.

БпЛА в центральной и восточной частях Черкасщины, курс юго-западный.

БпЛА в южной части Житомирщины, курсом на Винницкую область.

В 01:12 ВС сообщили:

Несколько БпЛА над Кременчугом. Находитесь в укрытиях.

БпЛА в восточной и юго-восточной частях Житомирщины, курс юго-западный.

БпЛА южнее Киева, курс южный.

БпЛА в юго-западной части Харьковщины, курс юго-западный.

БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс западный.

БпЛА в северной части Николаевщины, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Черкасщины, курс западный.

