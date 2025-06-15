РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8724 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
8 003 20

Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 14 июня российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, по состоянию на 20.00 российские беспилотники запустили с ряда направлений.

Скрин пусков шахидов
Пуски шахидов

Об угрозе ударных БпЛА для Сумской области, Воздушные силы сообщили в 19:40.

А уже в 19:57 ударные беспилотники фиксировались в трех областях:

  • БпЛА в северной части Сумщины, курс южный;
  • БпЛА в северной части Харьковщины, курс южный;
  • БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.

Воздушные силы в 20:23 сообщили о движении вражеских беспилотников:

  • БПЛА в северной и западной частях Сумщины, курс юго-западный;
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный;
  • БпЛА южнее Запорожья, курс северо-западный;
  • БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс северный.

В 20:33 военные предупредили об угрозе для Запорожья

"Находитесь в укрытиях. БпЛА над городом", - говорится в сообщении.

После 21 часа вражеские ударники продолжили движение по областям:

  • БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину и Черниговщину;
  • БПЛА в восточной/юго-восточной частях Черниговщины, курс юго-западный;
  • БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс северо-западный;
  • БПЛА в центральной и западной частях Днепропетровщины, курс северо-западный.

По состоянию на 22:17 вражеские БпЛА фиксируются:

  • в южной, юго-западной части Сумщины, курс южный;
  • в восточной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный;
  • в северной и центральной частях Полтавщины курс южный;
  • в южной части Полтавщины постоянно меняют курс;
  • в восточной части Кировоградщины, курс западный.

Обновление движения беспилотников по состоянию на 23:12

  • БпЛА в северной части Киевщины, курс западный/юго-западный;
  • БпЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;
  • БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный/юго-западный;
  • БпЛА в западной и южной частях Сумщины, курс южный/юго-западный;
  • БпЛА в северной части Полтавщины, курс южный;
  • БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс юго-западный;
  • БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс;
  • БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА в центральной части Николаевщины, курс северо-западный;
  • БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 00:06 ВС сообщили:

  • БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в восточной части Житомирщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной и северной частях Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в западной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в юго-западной части Харьковской области, курс южный.
  • БпЛА в северной, восточной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Днепропетровщины постоянно меняют курс.
  • БпЛА в центральной и восточной частях Кировоградщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Николаевщины, курс северный.
  • БпЛА в центральной и восточной частях Черкасщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Житомирщины, курсом на Винницкую область.

В 01:12 ВС сообщили:

  • Несколько БпЛА над Кременчугом. Находитесь в укрытиях.
  • БпЛА в восточной и юго-восточной частях Житомирщины, курс юго-западный.
  • БпЛА южнее Киева, курс южный.
  • БпЛА в юго-западной части Харьковщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной и центральной частях Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Николаевщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной части Черкасщины, курс западный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обезврежено 43 БпЛА из 58, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4281) Воздушные силы (2682) Шахед (1514)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Кремлівський виродок піда@ас і військовий злочинець , здохи падло
плюгаве🤬
показать весь комментарий
14.06.2025 21:04 Ответить
+8
з окупованої вже, завдяки зеленському
показать весь комментарий
14.06.2025 22:35 Ответить
+6
взагалі то так. офіційно то зеленському. і звичайно його виборцям. вони ж єрмака не вибирали,чи не так?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівський виродок піда@ас і військовий злочинець , здохи падло
плюгаве🤬
показать весь комментарий
14.06.2025 21:04 Ответить
Очікується до 350 шт((((
показать весь комментарий
14.06.2025 21:09 Ответить
переживемо. нам не звикати....
показать весь комментарий
14.06.2025 22:24 Ответить
ви мабудь з Тернополя .
показать весь комментарий
14.06.2025 22:27 Ответить
ні . з донбаса
показать весь комментарий
14.06.2025 22:28 Ответить
з окупованої частини?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:33 Ответить
так пане.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:34 Ответить
з окупованої вже, завдяки зеленському
показать весь комментарий
14.06.2025 22:35 Ответить
взагалі то так. офіційно то зеленському. і звичайно його виборцям. вони ж єрмака не вибирали,чи не так?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
Вони все ніяк «в сортах дєрьма» не розберуться.
От в квантовій механіці, отут вони проффі.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:32 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 22:27 Ответить
Красіво..вже й наж Київом пішов триндець, працюють зенитки..
показать весь комментарий
14.06.2025 23:28 Ответить
треба продовжувати по хімпрому. Ще не прилітало на "Щекиноазот" і на Єфрємовський хімзавод. А це виробники аміаку, формальдегіду, метанолу - сировини для сінтезу ВР, а також особливо чистої сірчаної кислоти і олєума. Ну і щоб два раза не вставать, то і по Ефрємовскому спиртзаводу теж пару дронів запустить.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:36 Ответить
і да, "Кристал" горить вже вісім діб.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-14;@46.09,51.45,13.00z
показать весь комментарий
14.06.2025 23:34 Ответить
Зеля казав - рашка не хоче показувати свій меморандум - ось - летить!
показать весь комментарий
14.06.2025 23:25 Ответить
То позовіть його.
Йому ж може теж цікаво.
Ламочки горять, асфальт блєстіт, вулиця називається Уліцца,
лєпота....
показать весь комментарий
15.06.2025 00:17 Ответить
Мабуть так... Мразота обоє.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:45 Ответить
Я думав що Кременчук - це вся Україна..Дякую хлопцям з ППО
показать весь комментарий
15.06.2025 02:44 Ответить
 
 