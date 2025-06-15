Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 14 червня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
За даними моніторингових телеграм-каналів, станом на 20.00 російські безпілотники запустили з низки напрямків.
Про загрозу ударних БпЛА для Сумської області, Повітряні сили повідомили о 19:40.
А вже о 19:57 ударні безпілотники фіксувалися у трьох областях:
- БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний;
- БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний;
- БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.
Повітряні сили о 20:23 повідомили про рух ворожих безпілотників:
- БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний;
- БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний;
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
О 20:33 військові попередили про загрозу для Запоріжжя
"Перебувайте в укриттях. БпЛА над містом", - йдеться в повідомленні.
Після 21 години ворожі ударники продовжили рух по областях:
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА в східній/південно-східній частинах Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс північно-західний;
- БпЛА в центральній та західній частинах Дніпропетровщини, курс північно-західний.
Станом на 22:17 ворожі БпЛА фіксуються:
- у південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний;
- у східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
- у північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний;
- у південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс;
- у східній частині Кіровоградщини, курс західний.
Оновлення руху безпілотників станом на 23:12
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний;
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
- БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний;
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний;
- БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний;
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний;
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс;
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний;
- БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 00:06 ПС повідомили:
- БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній та північній частинах Київщини, курс західний.
- БпЛА в західній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА в північній, східній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА в центральній та східній частинах Кіровоградщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА в центральній та східній частинах Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курсом на Вінниччину.
О 01:12 ПС повідомили:
- Декілька БпЛА на Кременчуком. Перебувайте в укриттях.
- БпЛА в східній та південно-східній частинах Житомирщини, курс південно-західний.
- БпЛА південніше Києва, курс південний.
- БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
