Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 14 червня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторингових телеграм-каналів, станом на 20.00 російські безпілотники запустили з низки напрямків.





Про загрозу ударних БпЛА для Сумської області, Повітряні сили повідомили о 19:40.

А вже о 19:57 ударні безпілотники фіксувалися у трьох областях:

БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний;

БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний;

БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.

Повітряні сили о 20:23 повідомили про рух ворожих безпілотників:

БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний;

БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний;

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

О 20:33 військові попередили про загрозу для Запоріжжя

"Перебувайте в укриттях. БпЛА над містом", - йдеться в повідомленні.

Після 21 години ворожі ударники продовжили рух по областях:

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА в східній/південно-східній частинах Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс північно-західний;

БпЛА в центральній та західній частинах Дніпропетровщини, курс північно-західний.

Станом на 22:17 ворожі БпЛА фіксуються:

у південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний;

у східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний;

у північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний;

у південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс;

у східній частині Кіровоградщини, курс західний.

Оновлення руху безпілотників станом на 23:12

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний;

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний;

БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний;

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний;

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс;

БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний;

БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний;

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 00:06 ПС повідомили:

БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

БпЛА в східній частині Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній та північній частинах Київщини, курс західний.

БпЛА в західній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА в північній, східній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.

БпЛА в центральній та східній частинах Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в центральній та східній частинах Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курсом на Вінниччину.

О 01:12 ПС повідомили:

Декілька БпЛА на Кременчуком. Перебувайте в укриттях.

БпЛА в східній та південно-східній частинах Житомирщини, курс південно-західний.

БпЛА південніше Києва, курс південний.

БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.

