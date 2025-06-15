УКР
Окупанти запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 14 червня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторингових телеграм-каналів, станом на 20.00 російські безпілотники запустили з низки напрямків.

Скрін пусків шахедів
Пуски шахедів

Про загрозу ударних БпЛА для Сумської області, Повітряні сили повідомили о 19:40.

А вже о 19:57 ударні безпілотники фіксувалися у трьох областях:

  • БпЛА в північній частині Сумщини, курс південний;
  • БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний;
  • БпЛА в західній частині Донеччини, курс північний.

Повітряні сили о 20:23 повідомили про рух ворожих безпілотників:

  • БпЛА в північній та західній частинах Сумщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний;
  • БпЛА південніше Запоріжжя, курс північно-західний;
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

О 20:33 військові попередили про загрозу для Запоріжжя

"Перебувайте в укриттях. БпЛА над містом", - йдеться в повідомленні.

Після 21 години ворожі ударники продовжили рух по областях:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину та Чернігівщину;
  • БпЛА в східній/південно-східній частинах Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс північно-західний;
  • БпЛА в центральній та західній частинах Дніпропетровщини, курс північно-західний.

Станом на 22:17 ворожі БпЛА фіксуються:

  • у південній, південно-західній частинах Сумщини, курс південний;
  • у східній та південній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
  • у північній та центральній частинах Полтавщини, курс південний;
  • у південній частині Полтавщини, постійно змінюють курс;
  • у східній частині Кіровоградщини, курс західний.

Оновлення руху безпілотників станом на 23:12

  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний/південно-західний;
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
  • БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний;
  • БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс;
  • БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний;
  • БпЛА в центральній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 00:06 ПС повідомили:

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Київщини, курс західний.
  • БпЛА в західній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в північній, східній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в центральній та східній частинах Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА в центральній та східній частинах Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курсом на Вінниччину.

О 01:12 ПС повідомили:

  • Декілька БпЛА на Кременчуком. Перебувайте в укриттях.
  • БпЛА в східній та південно-східній частинах Житомирщини, курс південно-західний.
  • БпЛА південніше Києва, курс південний.
  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.

+17
Кремлівський виродок піда@ас і військовий злочинець , здохи падло
плюгаве🤬
показати весь коментар
14.06.2025 21:04 Відповісти
+8
з окупованої вже, завдяки зеленському
показати весь коментар
14.06.2025 22:35 Відповісти
+6
взагалі то так. офіційно то зеленському. і звичайно його виборцям. вони ж єрмака не вибирали,чи не так?
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
Кремлівський виродок піда@ас і військовий злочинець , здохи падло
плюгаве🤬
показати весь коментар
14.06.2025 21:04 Відповісти
Очікується до 350 шт((((
показати весь коментар
14.06.2025 21:09 Відповісти
переживемо. нам не звикати....
показати весь коментар
14.06.2025 22:24 Відповісти
ви мабудь з Тернополя .
показати весь коментар
14.06.2025 22:27 Відповісти
ні . з донбаса
показати весь коментар
14.06.2025 22:28 Відповісти
з окупованої частини?
показати весь коментар
14.06.2025 22:33 Відповісти
так пане.
показати весь коментар
14.06.2025 22:34 Відповісти
з окупованої вже, завдяки зеленському
показати весь коментар
14.06.2025 22:35 Відповісти
взагалі то так. офіційно то зеленському. і звичайно його виборцям. вони ж єрмака не вибирали,чи не так?
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
Вони все ніяк «в сортах дєрьма» не розберуться.
От в квантовій механіці, отут вони проффі.
показати весь коментар
15.06.2025 09:32 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 22:27 Відповісти
Красіво..вже й наж Київом пішов триндець, працюють зенитки..
показати весь коментар
14.06.2025 23:28 Відповісти
треба продовжувати по хімпрому. Ще не прилітало на "Щекиноазот" і на Єфрємовський хімзавод. А це виробники аміаку, формальдегіду, метанолу - сировини для сінтезу ВР, а також особливо чистої сірчаної кислоти і олєума. Ну і щоб два раза не вставать, то і по Ефрємовскому спиртзаводу теж пару дронів запустить.
показати весь коментар
14.06.2025 22:36 Відповісти
і да, "Кристал" горить вже вісім діб.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-14;@46.09,51.45,13.00z
показати весь коментар
14.06.2025 23:34 Відповісти
Зеля казав - рашка не хоче показувати свій меморандум - ось - летить!
показати весь коментар
14.06.2025 23:25 Відповісти
То позовіть його.
Йому ж може теж цікаво.
Ламочки горять, асфальт блєстіт, вулиця називається Уліцца,
лєпота....
показати весь коментар
15.06.2025 00:17 Відповісти
Мабуть так... Мразота обоє.
показати весь коментар
15.06.2025 00:45 Відповісти
Я думав що Кременчук - це вся Україна..Дякую хлопцям з ППО
показати весь коментар
15.06.2025 02:44 Відповісти
 
 