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Новини Результат роботи ППО
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Знешкоджено 43 БпЛА із 58, - Повітряні сили

ппо знищує шахеди

У ніч на 14 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

Автор: 

обстріл (29302) Повітряні сили (2778) Шахед (1188)


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Перший я, слава воінам ПВО.
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14.06.2025 09:15 Відповісти
 
 