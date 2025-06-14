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Новини Атака безпілотників
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Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

ворог атакує шахедами

Ввечері 13 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі", - повідомлялося о 22:15.

О 22:19 ПС повідомили про:

  • Ворожий БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини курсом на захід.
  • Ворожий БпЛА на північно-східному напрямку Сумщини курсом на захід.

Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.

"Шахеди" на Сумщині курсом на схід, - повідомлялося о 22:57.

Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі, - повідомлялося о 23:22.

Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:39. 

О 23:53 ПС повідомили:

  • Шахеди"на Сумщині курсом на схід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на сході Харківщини курсом південно-західним.

Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:05.

На Сумщині - ворожий розвідувальний БпЛА! Залучено засоби щодо його збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття, - повідомлялося о 00:22.

О 00:26 ПС повідомили:

  • Шахеди"на південно-східній частині Харківщини курсом на південь.
  • "Шахеди"на заході Харківщини курсом південно-східним.

Дніпропетровщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:39. 

О 00:58 ПС повідомили:

  • "Шахеди"на півдні Харківщини курсом південно-східним.
  • "Шахеди"на заході Донеччини курсом південно-східним.

О 01:24 повідомлялося:

  • Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на Запоріжжя.
  • "Шахеди"на сході Донеччини курсом південно-східним.

О 01:39 ПС повідомили:

  • Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударного БпЛА.
  • "Шахеди"у Запорізькій області курсом на захід і схід.

Читайте також: Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4374) атака (370) Повітряні сили (2778)


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Підараси!
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13.06.2025 22:39 Відповісти
нє то слово,
- Русскіє !
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13.06.2025 22:50 Відповісти
Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили

Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"
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13.06.2025 22:43 Відповісти
Рубіо, дали посмоктати…. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.) У ту же мить із моря вилазить Рубіо у брудному ... (с)
Московіти задоволені ….Трампа, опустили до вигрібної ями, *******#ї!!…
Слава Україні!
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13.06.2025 23:10 Відповісти
Отже,ще є ті що надійшли з Ірану,чи компоненти.Чекаємо від Ізраїлю цієї ночі ще.
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13.06.2025 22:51 Відповісти
чи правда, що наш оборонпром працює тільки на третину потужності через брак замовлень?
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14.06.2025 00:42 Відповісти
 
 