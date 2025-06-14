Росія запустила ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 13 червня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі", - повідомлялося о 22:15.
О 22:19 ПС повідомили про:
- Ворожий БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини курсом на захід.
- Ворожий БпЛА на північно-східному напрямку Сумщини курсом на захід.
Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.
"Шахеди" на Сумщині курсом на схід, - повідомлялося о 22:57.
Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі, - повідомлялося о 23:22.
Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 23:39.
О 23:53 ПС повідомили:
- Шахеди"на Сумщині курсом на схід.
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
- "Шахеди"на сході Харківщини курсом південно-західним.
Харків - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:05.
На Сумщині - ворожий розвідувальний БпЛА! Залучено засоби щодо його збиття. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття, - повідомлялося о 00:22.
О 00:26 ПС повідомили:
- Шахеди"на південно-східній частині Харківщини курсом на південь.
- "Шахеди"на заході Харківщини курсом південно-східним.
Дніпропетровщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:39.
О 00:58 ПС повідомили:
- "Шахеди"на півдні Харківщини курсом південно-східним.
- "Шахеди"на заході Донеччини курсом південно-східним.
О 01:24 повідомлялося:
- Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на Запоріжжя.
- "Шахеди"на сході Донеччини курсом південно-східним.
О 01:39 ПС повідомили:
- Запоріжжя - загроза застосування ворогом ударного БпЛА.
- "Шахеди"у Запорізькій області курсом на захід і схід.
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