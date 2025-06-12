Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 12 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі ударні БпЛА через Харківщину.
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