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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 12 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі ударні БпЛА через Харківщину.

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безпілотник (4371) Шахед (1187) війна в Україні (4808)


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