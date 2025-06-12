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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 12 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские ударные БпЛА через Харьковскую область.

Читайте: Россияне переоборудуют гражданский аэропорт в Керчи в военный для запуска "Шахедов", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

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беспилотник (3795) Шахед (1183) война в Украине (4773)


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А Трамп, просто забрав від України, виділені США засоби ППО, 20.000 !!!
Вчинив по ХРИСТИЯНСЬКІ, тріпло брехливе, упродовж 4 місяців…
Тримаймося Українці! Гуртом, переможемо московського убивцю, прутіна! Дякуємо, Західним Партнерам та народ США, за безкоштовну допомогу і підтримку Українців!
Слава Україні!
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12.06.2025 23:38 Ответить
 
 