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Украину атакуют российские беспилотники, - Воздушные силы
Вечером 12 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские ударные БпЛА через Харьковскую область.
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Вчинив по ХРИСТИЯНСЬКІ, тріпло брехливе, упродовж 4 місяців…
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