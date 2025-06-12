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Новости Фото Запуск шахедов из Керчи
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Россияне переоборудуют гражданский аэропорт в Керчи в военный для запуска "шахедов", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Аэропорт "Керчь", который расположен на востоке оккупированного Россией Крыма, в марте 2025 года изменил свое назначение с гражданского на военное. Россияне хотят оттуда запускать ударные дроны-камикадзе по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Схемы" (Радио Свобода), об этом свидетельствуют данные из российского государственного реестра недвижимого имущества и спутниковые снимки, которые и получили и проанализировали журналисты.

На снимках видны масштабные работы на территории аэропорта. Вероятно, с него будут запускать "шахеды" по материковой части Украины. Фото со спутника Planet Labs указывают на то, что переоборудование аэропорта "Керчь" продолжается до сих пор.

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РФ хочет запускать шахиды по Украине из Керчи - спутниковые фото
РФ хочет запускать шахиды по Украине из Керчи - спутниковые фото

Журналисты "Схем" сравнили фотографии, которые получили от эстонского издания Delfi, за февраль и июнь 2025 года и заметили, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.

"Вероятно, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

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Он отдельно обратил внимание на площадки, на которых, по его словам, в дальнейшем могут размещать системы противовоздушной обороны.

РФ хочет запускать шахиды по Украине из Керчи - спутниковые фото

Сама взлетная полоса не претерпела изменений. По словам авиаэксперта, по длине она уже соответствует критериям, необходимым для запуска беспилотников.

Кроме спутниковых снимков об изменении назначения аэропорта "Керчь" с гражданского на военное свидетельствуют и полученные "Схемами" данные из российского государственного реестра недвижимости.

Согласно им, 4 марта 2025 года оккупационные власти передали некоторые земельные участки, на которых расположен аэродром, в бессрочное пользование Минобороны России, а именно дочернему "Крымскому территориальному управлению имущественных отношений".

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РФ хочет запускать шахиды по Украине из Керчи - спутниковые фото

Отметим, что в последний раз аэропорт "Керчь" осуществлял регулярные рейсовые пассажирские авиаперевозки в 2007 году, согласно упоминаниям на местных форумах. С тех пор городские власти безрезультатно пытались продать аэропорт.

После оккупации Россией украинского полуострова в 2014 году территорию аэропорта стали использовать, как автомобильную площадку для грузового транспорта, который ожидал паромную переправу.

Однако, с 19 марта 2025 года, по сообщениям местных СМИ, площадку с территории аэропорта перенесли в другое место, аргументируя это "реорганизацией работы предприятия".

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Автор: 

аэропорт (1511) беспилотник (3788) Керчь (442) Шахед (1183)


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Топ комментарии
+5
Зачем для запусков Шахедов нужен аэродром? Зачем себя к чему то привязывать если Шахед запускается со стационарной либо подвижной установки почти в любом месте
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12.06.2025 18:07 Ответить
+4
Такого не може бути, це кацапське ІПСО. А якщо й так в нас на це є потужний вечірній відос.
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12.06.2025 17:58 Ответить
+3
300 км, что-нибудь кассетнинькое туда.
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12.06.2025 18:11 Ответить
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вова тех переобладнує язиком
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12.06.2025 17:51 Ответить
Такого не може бути, це кацапське ІПСО. А якщо й так в нас на це є потужний вечірній відос.
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12.06.2025 17:58 Ответить
Зачем для запусков Шахедов нужен аэродром? Зачем себя к чему то привязывать если Шахед запускается со стационарной либо подвижной установки почти в любом месте
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12.06.2025 18:07 Ответить
Зараз вони виконують істеричний наказ - Побільше! Це після успішної Павутини. Тобто не переміщують пускові а споряджають нові й нові шахеди. Конвеером. Наші вже пару раз на цьому і підловили - орки продовжують на старому місці і з неба прилітає ЮадаБум..)))
Можливо аеродром їм дасть якісь можливості ( інфраструктура, укриття персоналу)
А можливо є дрони на шассі ( колеса) а не ті що з Шахедниць злітають
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12.06.2025 19:35 Ответить
300 км, что-нибудь кассетнинькое туда.
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12.06.2025 18:11 Ответить
Что???
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12.06.2025 18:19 Ответить
Наприклад з надводних дронів.
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12.06.2025 19:27 Ответить
скальп.
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12.06.2025 19:35 Ответить
Атакамс.
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12.06.2025 19:40 Ответить
А трампуль погодиться що то військова ціль ?
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12.06.2025 19:31 Ответить
Трампуль може відсмоктати вже.
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12.06.2025 19:42 Ответить
Він запитає у друга Бальйоді та дасть два тижні на відповідь.
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12.06.2025 19:44 Ответить
 
 