Россияне переоборудуют гражданский аэропорт в Керчи в военный для запуска "шахедов", - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Аэропорт "Керчь", который расположен на востоке оккупированного Россией Крыма, в марте 2025 года изменил свое назначение с гражданского на военное. Россияне хотят оттуда запускать ударные дроны-камикадзе по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Схемы" (Радио Свобода), об этом свидетельствуют данные из российского государственного реестра недвижимого имущества и спутниковые снимки, которые и получили и проанализировали журналисты.

На снимках видны масштабные работы на территории аэропорта. Вероятно, с него будут запускать "шахеды" по материковой части Украины. Фото со спутника Planet Labs указывают на то, что переоборудование аэропорта "Керчь" продолжается до сих пор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает использовать Керченский порт для экспорта сжиженного газа и похищенного украинского зерна. ФОТО





Журналисты "Схем" сравнили фотографии, которые получили от эстонского издания Delfi, за февраль и июнь 2025 года и заметили, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.

"Вероятно, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "шахед", - Defense Express. ФОТО

Он отдельно обратил внимание на площадки, на которых, по его словам, в дальнейшем могут размещать системы противовоздушной обороны.

Сама взлетная полоса не претерпела изменений. По словам авиаэксперта, по длине она уже соответствует критериям, необходимым для запуска беспилотников.

Кроме спутниковых снимков об изменении назначения аэропорта "Керчь" с гражданского на военное свидетельствуют и полученные "Схемами" данные из российского государственного реестра недвижимости.

Согласно им, 4 марта 2025 года оккупационные власти передали некоторые земельные участки, на которых расположен аэродром, в бессрочное пользование Минобороны России, а именно дочернему "Крымскому территориальному управлению имущественных отношений".

Читайте также: Есть способы для блокировки аномально активных sim-карт на российских дронах, - "слуга народа" Вениславский

Отметим, что в последний раз аэропорт "Керчь" осуществлял регулярные рейсовые пассажирские авиаперевозки в 2007 году, согласно упоминаниям на местных форумах. С тех пор городские власти безрезультатно пытались продать аэропорт.

После оккупации Россией украинского полуострова в 2014 году территорию аэропорта стали использовать, как автомобильную площадку для грузового транспорта, который ожидал паромную переправу.

Однако, с 19 марта 2025 года, по сообщениям местных СМИ, площадку с территории аэропорта перенесли в другое место, аргументируя это "реорганизацией работы предприятия".

Смотрите также: РФ строит в оккупированном Крыму новый флагман российского флота, - Newsweek. ФОТО