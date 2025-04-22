Россия продолжает использовать Керченский порт для экспорта сжиженного газа и похищенного украинского зерна. ФОТО
Россия продолжает использовать Керченский морской рыбный порт для "серого" экспорта сжиженного газа и украинского зерна, вывезенного из оккупированных регионов Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым Реалии".
Отмечается, что в моррыбпорту Керчи возле газовых терминалов журналисты издания обнаружили два LPG танкера-газовоза, у одного из которых закрыты идентификационные данные на корме.
Также на причале возле зернового терминала в Керченском рыбпорту стоит эшелон с вагонами для перевозки зерна. Неизвестно, загружены ли они, однако ранее именно из этого порта проводилась транспортировка в регионы Ближнего Востока украинского зерна, вывезенного из оккупированных регионов Украины, отметили в издании.
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Андрій Лавриненко
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