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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия продолжает использовать Керченский порт для экспорта сжиженного газа и похищенного украинского зерна. ФОТО

Россия продолжает использовать Керченский морской рыбный порт для "серого" экспорта сжиженного газа и украинского зерна, вывезенного из оккупированных регионов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым Реалии".

Отмечается, что в моррыбпорту Керчи возле газовых терминалов журналисты издания обнаружили два LPG танкера-газовоза, у одного из которых закрыты идентификационные данные на корме.

Также на причале возле зернового терминала в Керченском рыбпорту стоит эшелон с вагонами для перевозки зерна. Неизвестно, загружены ли они, однако ранее именно из этого порта проводилась транспортировка в регионы Ближнего Востока украинского зерна, вывезенного из оккупированных регионов Украины, отметили в издании.

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Керченский рыбный порт
Керченский рыбный порт
Керченский рыбный порт

Автор: 

Керчь (442) порт (734) Керченский район (3)


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Кстаті, удари на НПЗ та іншому на територіях Криму та Донбасу не входять в домовленності зеленого фельдмаршала? Інакше піаніст визнає це територією РФ.
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22.04.2025 07:16 Ответить
Тут грати,тут не грати-херачить треба .
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22.04.2025 08:15 Ответить
Одесу кошмарять щодоби, а Керченський порт ніззя бо "ми пєрєсталі стрелять"??? от зелені паскуди
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22.04.2025 09:02 Ответить
Ну і деш та, з пафосом разрекламована, довга рука Зеленського ? Чи може окрім загребущіх рук у зелі нічого не виходить?
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22.04.2025 09:14 Ответить
 
 