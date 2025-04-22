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Росія продовжує використовувати Керченський порт для експорту скрапленого газу та викраденого українського зерна. ФОТО
Росія й далі використовує Керченський морський рибний порт для "сірого" експорту скрапленого газу та українського зерна, вивезеного з окупованих регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим Реалії".
Зазначається, що у моррибпорту Керчі біля газових терміналів журналісти видання виявили два LPG танкери-газовози, в одного з яких закриті ідентифікаційні дані на кормі.
Також на причалі біля зернового термінала в Керченському рибпорту стоїть ешелон із вагонами для перевезення зерна. Невідомо, чи завантажені вони, однак раніше саме з цього порту проводилося транспортування в регіони Близького Сходу українського зерна, вивезеного з окупованих регіонів України, зауважили у виданні.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар22.04.2025 07:16 Відповісти Мені подобається 9
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