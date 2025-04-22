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Росія продовжує використовувати Керченський порт для експорту скрапленого газу та викраденого українського зерна. ФОТО

Росія й далі використовує Керченський морський рибний порт для "сірого" експорту скрапленого газу та українського зерна, вивезеного з окупованих регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє "Крим Реалії".

Зазначається, що у моррибпорту Керчі біля газових терміналів журналісти видання виявили два LPG танкери-газовози, в одного з яких закриті ідентифікаційні дані на кормі.

Також на причалі біля зернового термінала в Керченському рибпорту стоїть ешелон із вагонами для перевезення зерна. Невідомо, чи завантажені вони, однак раніше саме з цього порту проводилося транспортування в регіони Близького Сходу українського зерна, вивезеного з окупованих регіонів України, зауважили у виданні.

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Керченський рибний порт
Керченський рибний порт
Керченський рибний порт

Автор: 

Керч (193) порт (2044) Керченський район (3)


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Кстаті, удари на НПЗ та іншому на територіях Криму та Донбасу не входять в домовленності зеленого фельдмаршала? Інакше піаніст визнає це територією РФ.
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22.04.2025 07:16 Відповісти
Тут грати,тут не грати-херачить треба .
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22.04.2025 08:15 Відповісти
Одесу кошмарять щодоби, а Керченський порт ніззя бо "ми пєрєсталі стрелять"??? от зелені паскуди
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22.04.2025 09:02 Відповісти
Ну і деш та, з пафосом разрекламована, довга рука Зеленського ? Чи може окрім загребущіх рук у зелі нічого не виходить?
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22.04.2025 09:14 Відповісти
 
 