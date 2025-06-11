Есть способы для блокировки аномально активных sim-карт на российских дронах, - "слуга народа" Вениславский
В Раде рассматривают возможность отключения мобильной связи во время воздушных тревог для борьбы с вражескими беспилотниками.
Об этом в эфире Киев 24 заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, пока вопрос отключения мобильной связи для борьбы с использованием карточек врагом еще не решен окончательно. Сейчас это активно обсуждается в Комитете нацбезопасности.
Технические возможности для решения этой проблемы есть. Мобильные операторы могут выявлять аномальную активность карт, если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам. Для этого существуют алгоритмы, которые автоматически обнаруживают такие аномалии и блокируют карты, пояснил Вениславский.
"Использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения - это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически", - сказал парламентарий.
Сейчас варианты для решения проблемы рассматриваются с мобильными операторами и сектором безопасности.
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от і виникди тимчасові складнощі із живленням ретрансляторів
А для швідкой є звічайні телефони
Інша справа, що мобільний зв'язок повністю не потрібно рубити, тільки інтернет.
у 99% слуг нема технічної освіти - танці, гулянки, клоунади в них є.
Це - по перше
по-друге - нехай Ахметка поверне стаціонарні вуличні автомати. Якого фера він прихватизував УКРТЕЛЕКОМ? І все порушив.
СТАЦІОНАРНИЙ ЗВʼЯЗОК ЩЕ НЕКОМУ НЕ ЗАВАЖАВ
от же ш мудрий нарід
веніславського у вʼязницю за розголошення стратегичних планів
А може смертну кару ввести за довгий ззяк, чи язика просто відризати . Закон потрібен
балаболи
Залужний би сказав- ПОЗАКРИВАЛИ ПИСТАКИ.
ШОТОТУТНЕТАК
Реєстрація: 04.04.2025
Балабол при власти.
І не забувайте про морський кордон, через який трас немає.
А от ті, що через Чернігівщину, Київщину, Сумщину, Одещину і Миколаївщину заходять, можна гасити МВГ. Але заходять вони у різних місцях, тому МВГ не вистачає, щоб бути всюди одразу. От якби вони вздовж трас заходили, то можна було б десятка два місць зосередження МВГ зробити.
А якщо ви про те, щоб рубати весь мобільний з'вязок, то цього ніхто не робитиме. Максимум - мобільний інтернет рубатимуть.
так їх тисячами можна закупити наприклад в Києві та передати "бусом" через європу в кацапію.
Де новини про щити для нацгвардії?)
"Протиударні щити для Нацгвардії: навіщо держава закуповує обладнання для розгону демонстрантів під час війни?"
https://www.zhytomyr.city/protyudarni-shhyty-dlya-naczgvardiyi-navishho-derzhava-zakupovuye-obladnannya-dlya-rozgonu-demonstrantiv-pid-chas-vijny/
Дрон рухається зі швидкістю 200-500 км на годину. До чого тут реєстрація по паспорту?
Що, недостатньо вимкнути зміну соти на час тривоги?
Не блокувати потрібно та забороняти.
А ЗНАХОДИТИ та ТРИАГУЛЮВАТИ!
SIM карта, це ж МАЯЧОК по якому можливо швидко та доволі точно знайти дрон та направити команду на його знищення.
Перший - вже давно реалізований на росії.
Другий - активація може відбуватись на борту ішакєда.
Та реб і бпла треба постійно вдосконалювати і не на рівні військових в бліндажах,а в лабораторіях,де би мали працювати провідні вчені з відповідних галузей і мали базу для масштабування таких пристроїв.
Якби була політична воля у співробітників Кварталу і рнбо - то бігом би слідкували!!!
А поки що бігом судять розвідників та продуктивних досвічених генералів - он де "політична воля" ОП спрямовує всі шалличні сили
Невже американці ніколи не думали про це? Блокувати сигнал тим цілям які швидко рухаються в напрямок України з одного місця запуску... А також повідомляти їх маршрут для ППО та моб.групп ??
Чи формально це часная лавочка, яка внєпалітікі???
Але то "Серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично". Тобто roaming зі сторони РФ ніяк не можливо припинити перед загрозою атаки?
Як і мобілізаціє є серйозна проблема, яка НЕ вирішується як технічно, так і юридично"?
Тобто roaming як мобілізація вирішуються на користь агресора?