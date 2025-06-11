Есть способы для блокировки аномально активных sim-карт на российских дронах, - "слуга народа" Вениславский

В Раде рассматривают возможность отключения мобильной связи во время воздушных тревог для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом в эфире Киев 24 заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пока вопрос отключения мобильной связи для борьбы с использованием карточек врагом еще не решен окончательно. Сейчас это активно обсуждается в Комитете нацбезопасности.

Технические возможности для решения этой проблемы есть. Мобильные операторы могут выявлять аномальную активность карт, если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам. Для этого существуют алгоритмы, которые автоматически обнаруживают такие аномалии и блокируют карты, пояснил Вениславский.

"Использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения - это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически", - сказал парламентарий.

Сейчас варианты для решения проблемы рассматриваются с мобильными операторами и сектором безопасности.

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