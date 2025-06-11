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Есть способы для блокировки аномально активных sim-карт на российских дронах, - "слуга народа" Вениславский

Будут ли отключать связь во время атаки шахидов

В Раде рассматривают возможность отключения мобильной связи во время воздушных тревог для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом в эфире Киев 24 заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пока вопрос отключения мобильной связи для борьбы с использованием карточек врагом еще не решен окончательно. Сейчас это активно обсуждается в Комитете нацбезопасности.

Технические возможности для решения этой проблемы есть. Мобильные операторы могут выявлять аномальную активность карт, если они перемещаются на больших скоростях или по необычным маршрутам. Для этого существуют алгоритмы, которые автоматически обнаруживают такие аномалии и блокируют карты, пояснил Вениславский.

"Использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения - это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически", - сказал парламентарий.

Сейчас варианты для решения проблемы рассматриваются с мобильными операторами и сектором безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнат: Шрапнель в "шахедах", которые атаковали Киев, создана для максимального урона людям и технике

Автор: 

мобильная связь (436) Вениславский Федор (273) Шахед (1176)


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Топ комментарии
+24
Веніславський , не пісті. Блокуйте, мовчки . Нехай думають, що техника погана.
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11.06.2025 10:49 Ответить
+14
А у пана вєніславського від кацапні секретів нема!
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11.06.2025 10:55 Ответить
+11
Кто тебя тянет за язык?
Балабол при власти.
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11.06.2025 10:52 Ответить
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Веніславський , не пісті. Блокуйте, мовчки . Нехай думають, що техника погана.
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11.06.2025 10:49 Ответить
кацапи електрику роз'їпали? - роз'їпали
от і виникди тимчасові складнощі із живленням ретрансляторів
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11.06.2025 10:52 Ответить
А у пана вєніславського від кацапні секретів нема!
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11.06.2025 10:55 Ответить
Є іший варіат опреатори вимкнуть всі неверифіковані карти. Користувачи йдуть з паспортом в цнап та прив'язують свій номер або чере банкІД.
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11.06.2025 10:56 Ответить
ти телепень міліони українців живуть за кордоном ? А дітей теж через ІД ?
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11.06.2025 11:02 Ответить
Dima30 смокчи струк, телепень. ти щось висрало, а подумати не взмозі.
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11.06.2025 11:30 Ответить
І що, нехай собі живуть за кордоном, їх обслуговує європейський або інший місцевий оператор, ми про Україну говоримо, ті сім картки які працююють саме тут, на цій території, а не в америці чи ще десь. Діти за свідоцтвом про народження зареєструють.Звичайно якщо ти телефонний шахрай то такий контроль поламає всі "заробітки".
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11.06.2025 12:34 Ответить
що ти верзешь ? А поліція швидка, МЧС .... ти кончена, раз таке пропонуєш
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11.06.2025 11:00 Ответить
А ти кацапом смердишь.
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11.06.2025 11:03 Ответить
Дурне, якщо виключити мобілки на час повітряних тривог, то легше знищіть дрони.
А для швідкой є звічайні телефони
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11.06.2025 11:13 Ответить
Немає давно ні в кого "звичайних телефонів".
Інша справа, що мобільний зв'язок повністю не потрібно рубити, тільки інтернет.
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11.06.2025 11:26 Ответить
Веніславський - юрист. Замість того щоб робити закон о різних паспортах , як у Балтийських країнах , він ЛІЗЕ У ТЕХНИКУ

у 99% слуг нема технічної освіти - танці, гулянки, клоунади в них є.
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11.06.2025 12:36 Ответить
Які "звичайні телефони" ? Ви стаціонарний телефон носите з собою в кишені? Мда....
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11.06.2025 11:26 Ответить
У багатьох стаціонарні у квартирах і домах, тому що більшість живуть постійно в Україні.
Це - по перше
по-друге - нехай Ахметка поверне стаціонарні вуличні автомати. Якого фера він прихватизував УКРТЕЛЕКОМ? І все порушив.
СТАЦІОНАРНИЙ ЗВʼЯЗОК ЩЕ НЕКОМУ НЕ ЗАВАЖАВ
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11.06.2025 12:34 Ответить
Ти вже скільки років, не живеш в Україні, що такі дурниці пишеш?
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11.06.2025 13:29 Ответить
телепні, ви шо - не бачите що то zе-гниди маякують кацапам що планується відключення SIM-карт, міняйте технології...
от же ш мудрий нарід
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11.06.2025 11:21 Ответить
100%
веніславського у вʼязницю за розголошення стратегичних планів
А може смертну кару ввести за довгий ззяк, чи язика просто відризати . Закон потрібен
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11.06.2025 12:38 Ответить
Пані, не розводьте демагогію, а краще зверніться безпосередньо до Вініславського.
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11.06.2025 11:25 Ответить
Тут справа не в тому, чи є можливість блокування, а в імітації роботи. "Шоу - це все, на що ми ще здатні!"
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11.06.2025 11:26 Ответить
базікання знахідка для шпигуна
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11.06.2025 11:58 Ответить
базар-вокзал...
балаболи
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11.06.2025 10:49 Ответить
Так, це усе переходить усі межи. І при тому територію здають кожного дня
Залужний би сказав- ПОЗАКРИВАЛИ ПИСТАКИ.
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11.06.2025 10:51 Ответить
І хутко змився.
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11.06.2025 12:05 Ответить
Кацапський боте , це не твоя справа
ШОТОТУТНЕТАК

Реєстрація: 04.04.2025
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11.06.2025 12:41 Ответить
Останній аргумент дебіла-дата реєстрації слухай, ти - він, вона чи воно. А то я за 10 років не зрозумію ніяк. Бачу тільки, як прапорці міняєш, як шлюха.
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11.06.2025 13:02 Ответить
Пошкреби кацапа, і він одразу спуститься до базарної лайки . Сам ти шлюха
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11.06.2025 13:24 Ответить
Пропоную усіх бовтунів посадити
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11.06.2025 10:50 Ответить
Кому пропонуєте? Чи самі з собою демагогію розводите?
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11.06.2025 11:26 Ответить
Українському народу . Нехай думають кого обирають .
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11.06.2025 12:39 Ответить
А що народ має повноваження саджати?
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11.06.2025 13:26 Ответить
Кто тебя тянет за язык?
Балабол при власти.
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11.06.2025 10:52 Ответить
Партія пістунів
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11.06.2025 12:42 Ответить
веніславський твоя зона відповідальності мобвлізація, а ти куди полізло ?
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11.06.2025 10:53 Ответить
так ці картки вмикаються у сосії та починають рух у бік України
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11.06.2025 10:53 Ответить
Чекайте, так експерти (Флеш, Донік) кажуть, що вирубати треба не весь мобільний зв'язок, а саме мобільний інтернет - саме він використовується для донаведення. А зв'язок 2G лишати можна, тобто пожежників/швидку викликати можна буде.
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11.06.2025 10:53 Ответить
Технічно це не дуже важко зробити. Треба лише політична воля. Або воля очільників приватної компанії. Не підкажете, хто там у нас кінцевий бенефіціар "Київстару" та "Водафону"?
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11.06.2025 10:55 Ответить
піздюк все вибовкав - очікуємо переміщення шлюхедів виключно над трассами
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11.06.2025 10:56 Ответить
От там їх МВГ і ловитимуть. Великих трас від кордону у нас не так вже й багато.
І не забувайте про морський кордон, через який трас немає.
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11.06.2025 11:03 Ответить
технічого нереально вимкнути все залишивши "коридор" вздовж траси, вишки звязку так не працюють.
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11.06.2025 11:10 Ответить
Вище мається на увазі, що ішакєди рухатимуться вздовж трас, для базових станцій удаючи з себе автомобілі.
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11.06.2025 11:12 Ответить
шлюхеди летять копицями, майже кожен день, оріхівський напрямок, іноді понад 10 шт, прямо над головами МВГ- толку ноль.
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11.06.2025 11:21 Ответить
Ми кажемо про глибокі удари, центральна та західна Україна.
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11.06.2025 11:23 Ответить
може логічніше їх бити в прифронтових територіях? на західну вони значно менше летять
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11.06.2025 11:34 Ответить
По прифронтовим на глибину 50 км працюють FPV.
А от ті, що через Чернігівщину, Київщину, Сумщину, Одещину і Миколаївщину заходять, можна гасити МВГ. Але заходять вони у різних місцях, тому МВГ не вистачає, щоб бути всюди одразу. От якби вони вздовж трас заходили, то можна було б десятка два місць зосередження МВГ зробити.
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11.06.2025 11:39 Ответить
МВГ не ефективно. Бачу кожен день. Краще хай вимикають їм інет
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11.06.2025 11:50 Ответить
У них інерційна система наведення теж є.
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11.06.2025 11:53 Ответить
Зелені ідіоти!
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11.06.2025 10:56 Ответить
об этом ********* минимум год,минимум)
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11.06.2025 10:57 Ответить
Просто зробіть верифікацію карток,сірі картки у блок.А то вийде, що у людини серцевий напад чи хтось дитину народжує і швидку не викличеш...у кого ще залишився той стаціонарний дротовий телефон)
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11.06.2025 11:04 Ответить
А людина, у якої сердцевий напад, що - буде аномально швидко переміщатися руслами рік?
А якщо ви про те, щоб рубати весь мобільний з'вязок, то цього ніхто не робитиме. Максимум - мобільний інтернет рубатимуть.
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11.06.2025 11:28 Ответить
та я мав на увазі вимкнення всього мобільного зв'язку на час повітряної тривоги, а це може тривати годинами.. Наш ручний парламент може і таку річ зробити..
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11.06.2025 11:36 Ответить
Немає взагалі мови про те, щоб рубати весь мобільний зв'язок. Мова йде про блокування сім-карт.
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11.06.2025 11:37 Ответить
І пропале мобільний зв'язок як на небі так і на землі...ось і всі способи боротьби ..а зенітні комплекси та дрони- перехоплювачі- то дорого...😁
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11.06.2025 11:04 Ответить
Є - так блокуйте, шапіто йо..ане, тільки піар..ті шахеди вже три роки літають а вони все соплі жують
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11.06.2025 11:05 Ответить
Раніше вони без сімок літали.
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11.06.2025 11:07 Ответить
раніше їх не було півтисячі за ніч а лише 5 шт в неділю
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11.06.2025 11:09 Ответить
Не розумію. У кожної сімки є свій ID та процедура реєстрації в мережі. Якщо немає у оператора в базі даних цього ID то сімка не повинна реєструватись. Чи у нас з кацапами до сих пір роумінг підтримується?
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11.06.2025 11:06 Ответить
Це наші сімки завезені у кацапстан...
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11.06.2025 11:10 Ответить
думаєш карти липові ?
так їх тисячами можна закупити наприклад в Києві та передати "бусом" через європу в кацапію.
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11.06.2025 11:12 Ответить
Ото ж і горе, що в гонитьбі за абонентами дозволили вільний продаж сімок. Вірніше нехай вільно і продають, але реєстрація тільки з паспортом, дітям неповнолітнім на батьківський паспорт. Так попробуй таке зроби то почнуть кричати, що ущімляють. Я б взагалі після повномасштабного нападу заборонив би використовувати сімки без реєстрації з паспортом.
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11.06.2025 11:35 Ответить
так вони починають робити вже на території України, коли потрібно точно донаводитишахеди на ціль.Наші картки можна купувати вільно без документів і вв будь якій кількості, вставив і вона запрацювала)
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11.06.2025 11:13 Ответить
Ну припустим. Значить дати вказівку операторам надавати послуги новим сімкам тільки після реєстрації з паспортом.
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11.06.2025 11:39 Ответить
не тільки новим, а всіх сімок будь-якого оператора обслуговувати на території України після верифікації,тобто коли встановлений її власник, це вимушена міра на час війни.
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11.06.2025 12:09 Ответить
Згоден на всі 100. Але ж до старих сімок прив'язані банки, Дія, комуналка та т.і. То можна ідентифікувати особу.
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11.06.2025 12:36 Ответить
Не розумію, навіщо Цензор цитує цих кацапів із ВР.
Де новини про щити для нацгвардії?)
"Протиударні щити для Нацгвардії: навіщо держава закуповує обладнання для розгону демонстрантів під час війни?"
https://www.zhytomyr.city/protyudarni-shhyty-dlya-naczgvardiyi-navishho-derzhava-zakupovuye-obladnannya-dlya-rozgonu-demonstrantiv-pid-chas-vijny/
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11.06.2025 11:08 Ответить
Як це навіщо ? Бригади НГ , що задіяні на фронті , будуть ними від кацапів захищатися ...
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11.06.2025 11:48 Ответить
Тому потрібно щоб кожна sim-карта була прив'язана до паспорта. Хер хто тоді "лєві" сімки використає!!!
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11.06.2025 11:09 Ответить
Саме так,можна фізично по паспорту через цнапи зробити,закордоном через посольства консульства чи задіяти якись цифрові сервіси ДІЯ,Резерв+ тощо. Оператор технічно може зробити таке, що сім картка верифікована буде облуговуватися, а сіра ні. Строки повторних перевірок нехай фахівці встановлюють, для людей можна зробити таке звичною процедурою, головне щоб було це доступно та зрозуміло.
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11.06.2025 11:26 Ответить
Це вимушений крок, після війни то треба буде прибрать, але зараз це необхідно.
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11.06.2025 11:32 Ответить
На хрена цнапи, онлайн через банкінг.
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11.06.2025 11:42 Ответить
можливо деяким пенсіонерам буде зручніше через цнап, не всі ж просунуті або мають проблеми з зором..
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11.06.2025 11:55 Ответить
Звідки стільки ї банатів на Цензорі?

Дрон рухається зі швидкістю 200-500 км на годину. До чого тут реєстрація по паспорту?

Що, недостатньо вимкнути зміну соти на час тривоги?
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11.06.2025 11:15 Ответить
Кожна сімка буде мати хазяїна. І якщо в шахеді буде його сімка, то їбать будусь саме його, або їбать будуть оператора, як пособника терориста, якщо викине на ринок лєві не зареєстровані сім-карти
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11.06.2025 11:25 Ответить
пленные\дубликаты (кто там хозяин всяких операторов - и откуда техника - не китай? не остатки с кацапстана по-дешевке? точно нет закладок с базой данных? ведь "роль кибербезопасности в современном мире преувеличена" согласно центральным указаниям действующих министров и министерств). это же не мелкое опг и не "хакеры"-самоучки, а война со страной со всякими институтами кучей бабла, ресурсов, гебней во главе, еще не так давно у нас - официальные ставленники Москвы во всех структурах (неужто связь не прихватили?), "взломы реестров", вдруг и т.д. и т.п.
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11.06.2025 13:11 Ответить
"не так давно" - и по сей день скорее всего, потому как на одну только тупость и д*билизм так много про*бов никак не списать.
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11.06.2025 13:19 Ответить
А навіщо рішення Ради? Тут РНБО має діяти.
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11.06.2025 11:18 Ответить
Ото. Той же президент може указ видати, цього буде достатньо.
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11.06.2025 11:29 Ответить
ІДІОТИ!
Не блокувати потрібно та забороняти.
А ЗНАХОДИТИ та ТРИАГУЛЮВАТИ!
SIM карта, це ж МАЯЧОК по якому можливо швидко та доволі точно знайти дрон та направити команду на його знищення.
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11.06.2025 11:23 Ответить
100% ... а враховуючи його не велику швидкість - вдарити можна багато чим
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11.06.2025 11:46 Ответить
У Зельоних геніальний план, який успішно випробували на українцях. "Київ Стар" накладе на них нові тарифи, і кацапи розоряться.
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11.06.2025 11:24 Ответить
Давно потрібно ввести комплексне рішення - по-перше - заборонити продаж сім-карт по передоплаті (тобто - без паспортних даних), по-друге - автоматично блокувати будь-які сімки, що активуються на території РФ. Втрєте - блокувати всі сімки, що переміщуються з аномально високою швидкістю, для програмістів Київстару того ж це взагалі елементарна задача.
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11.06.2025 11:36 Ответить
Третього пункту цілком достатньо.
Перший - вже давно реалізований на росії.
Другий - активація може відбуватись на борту ішакєда.
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11.06.2025 11:41 Ответить
сім карти можуть окупанти вилучати на тимчасово окупованих територіях невідомо скільки їх зараз у ворога, потрібна не тільки продаж за паспортом а й верифікація їх, щоб оператор бачив що людина нещодавно підтвердила свій номер. Інша справа, що хтось буде проти того, щоб світити свій фейс,зараз вистачає вселяких телефонних аферистів)
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11.06.2025 11:51 Ответить
ну, есть пленные, смародеренные \ украденные \ найденные после обстрелов \ дубликаты - куча вариантов, особенно, если идет война, а не студенты радиотехники играются. а строить во время войны цифровой концлагерь "согласно планов", как в мирное время, еще и без денег, словно ничего не происходит - ну, пробуйте.
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11.06.2025 13:00 Ответить
Певен - є безліч способів тільки їх , чомусь , ніхто не шукає ...
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11.06.2025 11:44 Ответить
Раніше Веніславський займався тим що відбілював Зєблювоту від порушень Констутуції, а тепер він просто інформує кацапів як ЗСУ буде боротися з кацапськими дронами.
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11.06.2025 11:46 Ответить
то блокуй і не пиз...ді лишнього
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11.06.2025 11:52 Ответить
Цікаво, який бізнес з кацапами у Веніславського?
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11.06.2025 11:59 Ответить
прємію цій гниді !
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11.06.2025 12:18 Ответить
Є дуже просте технічне рішення - видавати координати із затримкою. Скажемо, на хвилину чи п'ять. Ап! Які проблеми? Тоді шлюхедам прийдеться колами кружляти на місці. А кому треба визначитись з розташуванням, той зачекає. Мені, наприклад, ще ні разу ця фіча не знадобилась.
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11.06.2025 12:22 Ответить
Тобто,герані(шахеди) заходячи в повітряний простір України,переходять на Київстар і тому невидимі для вітчизняних реб.
Та реб і бпла треба постійно вдосконалювати і не на рівні військових в бліндажах,а в лабораторіях,де би мали працювати провідні вчені з відповідних галузей і мали базу для масштабування таких пристроїв.
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11.06.2025 12:49 Ответить
якщо це так очевидно - що мобільний зв'язок суттєво допомогає наведенню дронів.. які можуть бути юридичні питання - просто гасіть світло і все.... алеж моб оператори можуть дати "бєнєславським" трохи грошинят, щоб не втрачати прибутки і тоді , звісно, відключити не можливо, бо "юридичні наслідки і бла бла бла"
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11.06.2025 12:59 Ответить
Можно аналізувати трекінг - якщо сімка запущена з расії, тим більше десятки з одного місця то блокувати і попереджати ППО в напрямку.
Якби була політична воля у співробітників Кварталу і рнбо - то бігом би слідкували!!!
А поки що бігом судять розвідників та продуктивних досвічених генералів - он де "політична воля" ОП спрямовує всі шалличні сили
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11.06.2025 13:24 Ответить
Скажіть хто в темі - а можно ж було відстежувати Шахеди ( дрон Тегерань-2) по джпс-девайсу?
Невже американці ніколи не думали про це? Блокувати сигнал тим цілям які швидко рухаються в напрямок України з одного місця запуску... А також повідомляти їх маршрут для ППО та моб.групп ??
Чи формально це часная лавочка, яка внєпалітікі???
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11.06.2025 13:21 Ответить
Є способи для блокування аномально активних sim-карт на російських дрона!?

Але то "Серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично". Тобто roaming зі сторони РФ ніяк не можливо припинити перед загрозою атаки?

Як і мобілізаціє є серйозна проблема, яка НЕ вирішується як технічно, так і юридично"?

Тобто roaming як мобілізація вирішуються на користь агресора?
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11.06.2025 13:26 Ответить
 
 