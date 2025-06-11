Є способи для блокування аномально активних sim-карт на російських дронах, - "слуга народу" Веніславський

У Раді розглядають можливість вимкнення мобільного зв'язку під час повітряних тривог для боротьби із ворожими безпілотниками.

Про це в ефірі Київ 24 заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі питання відключення мобільного зв'язку для боротьби з використанням карток ворогом ще не вирішено остаточно. Зараз це активно обговорюється в Комітеті нацбезпеки.

Технічні можливості для розв'язання цієї проблеми є. Мобільні оператори можуть виявляти аномальну активність карток, якщо вони переміщуються на великих швидкостях або по незвичних маршрутах. Для цього існують алгоритми, які автоматично виявляють такі аномалії та блокують картки, пояснив Веніславський.

"Використання ворогом мобільних SIM-карток для донаведення своїх засобів ураження - це достатньо серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично", - сказав парламентар.

Зараз варіанти для розв'язання проблеми розглядаються із мобільними операторами та сектором безпеки.

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