УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10859 відвідувачів онлайн
Новини
1 751 51

Є способи для блокування аномально активних sim-карт на російських дронах, - "слуга народу" Веніславський

Чи вимикатимуть зв’язок під час атаки шахедів

У Раді розглядають можливість вимкнення мобільного зв'язку під час повітряних тривог для боротьби із ворожими безпілотниками.

Про це в ефірі Київ 24 заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі питання відключення мобільного зв'язку для боротьби з використанням карток ворогом ще не вирішено остаточно. Зараз це активно обговорюється в Комітеті нацбезпеки.

Технічні можливості для розв'язання цієї проблеми є. Мобільні оператори можуть виявляти аномальну активність карток, якщо вони переміщуються на великих швидкостях або по незвичних маршрутах. Для цього існують алгоритми, які автоматично виявляють такі аномалії та блокують картки, пояснив Веніславський.

"Використання ворогом мобільних SIM-карток для донаведення своїх засобів ураження - це достатньо серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично", - сказав парламентар.

Зараз варіанти для розв'язання проблеми розглядаються із мобільними операторами та сектором безпеки.

Читайте: Росіянам хочуть заборонити вхідні дзвінки із закордонних сім-карток. Для їх отримання знадобиться дозвіл

Автор: 

мобільний зв’язок (1042) Веніславський Федір (294) Шахед (1178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Веніславський , не пісті. Блокуйте, мовчки . Нехай думають, що техника погана.
показати весь коментар
11.06.2025 10:49 Відповісти
+4
Зелені ідіоти!
показати весь коментар
11.06.2025 10:56 Відповісти
+3
Кто тебя тянет за язык?
Балабол при власти.
показати весь коментар
11.06.2025 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Веніславський , не пісті. Блокуйте, мовчки . Нехай думають, що техника погана.
показати весь коментар
11.06.2025 10:49 Відповісти
кацапи електрику роз'їпали? - роз'їпали
от і виникди тимчасові складнощі із живленням ретрансляторів
показати весь коментар
11.06.2025 10:52 Відповісти
А у пана вєніславського від кацапні секретів нема!
показати весь коментар
11.06.2025 10:55 Відповісти
Є іший варіат опреатори вимкнуть всі неверифіковані карти. Користувачи йдуть з паспортом в цнап та прив'язують свій номер або чере банкІД.
показати весь коментар
11.06.2025 10:56 Відповісти
ти телепень міліони українців живуть за кордоном ? А дітей теж через ІД ?
показати весь коментар
11.06.2025 11:02 Відповісти
ти моск пропив? і що це змінює? що незнаєш, що таке банкІД чи посольства і консульства зачинено? Йдуть з паспортом і прив'язують свій номер будь-якого оператора як на контракті.Оператори виконують свою технічну роботу.
показати весь коментар
11.06.2025 11:08 Відповісти
Dima30 смокчи струк, телепень. ти щось висрало, а подумати не взмозі.
показати весь коментар
11.06.2025 11:30 Відповісти
що ти верзешь ? А поліція швидка, МЧС .... ти кончена, раз таке пропонуєш
показати весь коментар
11.06.2025 11:00 Відповісти
А ти кацапом смердишь.
показати весь коментар
11.06.2025 11:03 Відповісти
Дурне, якщо виключити мобілки на час повітряних тривог, то легше знищіть дрони.
А для швідкой є звічайні телефони
показати весь коментар
11.06.2025 11:13 Відповісти
Немає давно ні в кого "звичайних телефонів".
Інша справа, що мобільний зв'язок повністю не потрібно рубити, тільки інтернет.
показати весь коментар
11.06.2025 11:26 Відповісти
Які "звичайні телефони" ? Ви стаціонарний телефон носите з собою в кишені? Мда....
показати весь коментар
11.06.2025 11:26 Відповісти
телепні, ви шо - не бачите що то zе-гниди маякують кацапам що планується відключення SIM-карт, міняйте технології...
от же ш мудрий нарід
показати весь коментар
11.06.2025 11:21 Відповісти
Пані, не розводьте демагогію, а краще зверніться безпосередньо до Вініславського.
показати весь коментар
11.06.2025 11:25 Відповісти
Тут справа не в тому, чи є можливість блокування, а в імітації роботи. "Шоу - це все, на що ми ще здатні!"
показати весь коментар
11.06.2025 11:26 Відповісти
базар-вокзал...
балаболи
показати весь коментар
11.06.2025 10:49 Відповісти
Так, це усе переходить усі межи. І при тому територію здають кожного дня
Залужний би сказав- ПОЗАКРИВАЛИ ПИСТАКИ.
показати весь коментар
11.06.2025 10:51 Відповісти
Пропоную усіх бовтунів посадити
показати весь коментар
11.06.2025 10:50 Відповісти
Кому пропонуєте? Чи самі з собою демагогію розводите?
показати весь коментар
11.06.2025 11:26 Відповісти
Кто тебя тянет за язык?
Балабол при власти.
показати весь коментар
11.06.2025 10:52 Відповісти
веніславський твоя зона відповідальності мобвлізація, а ти куди полізло ?
показати весь коментар
11.06.2025 10:53 Відповісти
так ці картки вмикаються у сосії та починають рух у бік України
показати весь коментар
11.06.2025 10:53 Відповісти
Чекайте, так експерти (Флеш, Донік) кажуть, що вирубати треба не весь мобільний зв'язок, а саме мобільний інтернет - саме він використовується для донаведення. А зв'язок 2G лишати можна, тобто пожежників/швидку викликати можна буде.
показати весь коментар
11.06.2025 10:53 Відповісти
Технічно це не дуже важко зробити. Треба лише політична воля. Або воля очільників приватної компанії. Не підкажете, хто там у нас кінцевий бенефіціар "Київстару" та "Водафону"?
показати весь коментар
11.06.2025 10:55 Відповісти
піздюк все вибовкав - очікуємо переміщення шлюхедів виключно над трассами
показати весь коментар
11.06.2025 10:56 Відповісти
От там їх МВГ і ловитимуть. Великих трас від кордону у нас не так вже й багато.
І не забувайте про морський кордон, через який трас немає.
показати весь коментар
11.06.2025 11:03 Відповісти
технічого нереально вимкнути все залишивши "коридор" вздовж траси, вишки звязку так не працюють.
показати весь коментар
11.06.2025 11:10 Відповісти
Вище мається на увазі, що ішакєди рухатимуться вздовж трас, для базових станцій удаючи з себе автомобілі.
показати весь коментар
11.06.2025 11:12 Відповісти
шлюхеди летять копицями, майже кожен день, оріхівський напрямок, іноді понад 10 шт, прямо над головами МВГ- толку ноль.
показати весь коментар
11.06.2025 11:21 Відповісти
Ми кажемо про глибокі удари, центральна та західна Україна.
показати весь коментар
11.06.2025 11:23 Відповісти
Зелені ідіоти!
показати весь коментар
11.06.2025 10:56 Відповісти
об этом ********* минимум год,минимум)
показати весь коментар
11.06.2025 10:57 Відповісти
Просто зробіть верифікацію карток,сірі картки у блок.А то вийде, що у людини серцевий напад чи хтось дитину народжує і швидку не викличеш...у кого ще залишився той стаціонарний дротовий телефон)
показати весь коментар
11.06.2025 11:04 Відповісти
А людина, у якої сердцевий напад, що - буде аномально швидко переміщатися руслами рік?
А якщо ви про те, щоб рубати весь мобільний з'вязок, то цього ніхто не робитиме. Максимум - мобільний інтернет рубатимуть.
показати весь коментар
11.06.2025 11:28 Відповісти
І пропале мобільний зв'язок як на небі так і на землі...ось і всі способи боротьби ..а зенітні комплекси та дрони- перехоплювачі- то дорого...😁
показати весь коментар
11.06.2025 11:04 Відповісти
Є - так блокуйте, шапіто йо..ане, тільки піар..ті шахеди вже три роки літають а вони все соплі жують
показати весь коментар
11.06.2025 11:05 Відповісти
Раніше вони без сімок літали.
показати весь коментар
11.06.2025 11:07 Відповісти
раніше їх не було півтисячі за ніч а лише 5 шт в неділю
показати весь коментар
11.06.2025 11:09 Відповісти
Не розумію. У кожної сімки є свій ID та процедура реєстрації в мережі. Якщо немає у оператора в базі даних цього ID то сімка не повинна реєструватись. Чи у нас з кацапами до сих пір роумінг підтримується?
показати весь коментар
11.06.2025 11:06 Відповісти
Це наші сімки завезені у кацапстан...
показати весь коментар
11.06.2025 11:10 Відповісти
думаєш карти липові ?
так їх тисячами можна закупити наприклад в Києві та передати "бусом" через європу в кацапію.
показати весь коментар
11.06.2025 11:12 Відповісти
так вони починають робити вже на території України, коли потрібно точно донаводитишахеди на ціль.Наші картки можна купувати вільно без документів і вв будь якій кількості, вставив і вона запрацювала)
показати весь коментар
11.06.2025 11:13 Відповісти
Не розумію, навіщо Цензор цитує цих кацапів із ВР.
Де новини про щити для нацгвардії?)
"Протиударні щити для Нацгвардії: навіщо держава закуповує обладнання для розгону демонстрантів під час війни?"
https://www.zhytomyr.city/protyudarni-shhyty-dlya-naczgvardiyi-navishho-derzhava-zakupovuye-obladnannya-dlya-rozgonu-demonstrantiv-pid-chas-vijny/
показати весь коментар
11.06.2025 11:08 Відповісти
Тому потрібно щоб кожна sim-карта була прив'язана до паспорта. Хер хто тоді "лєві" сімки використає!!!
показати весь коментар
11.06.2025 11:09 Відповісти
Саме так,можна фізично по паспорту через цнапи зробити,закордоном через посольства консульства чи задіяти якись цифрові сервіси ДІЯ,Резерв+ тощо. Оператор технічно може зробити таке, що сім картка верифікована буде облуговуватися, а сіра ні. Строки повторних перевірок нехай фахівці встановлюють, для людей можна зробити таке звичною процедурою, головне щоб було це доступно та зрозуміло.
показати весь коментар
11.06.2025 11:26 Відповісти
Звідки стільки ї банатів на Цензорі?

Дрон рухається зі швидкістю 200-500 км на годину. До чого тут реєстрація по паспорту?

Що, недостатньо вимкнути зміну соти на час тривоги?
показати весь коментар
11.06.2025 11:15 Відповісти
Кожна сімка буде мати хазяїна. І якщо в шахеді буде його сімка, то їбать будусь саме його, або їбать будуть оператора, як пособника терориста, якщо викине на ринок лєві не зареєстровані сім-карти
показати весь коментар
11.06.2025 11:25 Відповісти
А навіщо рішення Ради? Тут РНБО має діяти.
показати весь коментар
11.06.2025 11:18 Відповісти
Ото. Той же президент може указ видати, цього буде достатньо.
показати весь коментар
11.06.2025 11:29 Відповісти
ІДІОТИ!
Не блокувати потрібно та забороняти.
А ЗНАХОДИТИ та ТРИАГУЛЮВАТИ!
SIM карта, це ж МАЯЧОК по якому можливо швидко та доволі точно знайти дрон та направити команду на його знищення.
показати весь коментар
11.06.2025 11:23 Відповісти
У Зельоних геніальний план, який успішно випробували на українцях. "Київ Стар" накладе на них нові тарифи, і кацапи розоряться.
показати весь коментар
11.06.2025 11:24 Відповісти
 
 