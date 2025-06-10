Игнат: Шрапнель в "Шахедах", которые атаковали Киев, создана для максимального урона людям и технике
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил опасность шрапнели, которую враг использует в боевых частях "Шахедов" и ракет.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, такие снаряды имеют различные типы боевого оснащения - термобарические, осколочно-фугасные или шрапнельные. Последний тип особенно опасен тем, что поражает максимально широкую площадь и предназначен не только для уничтожения техники, но и для поражения людей.
"Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", - отметил Игнат.
Он также призвал граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги: "При таких атаках нельзя находиться возле окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета эти элементы представляют смертельную угрозу для жизни граждан".
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Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
а ми все граємо в дартаньянів.
десь так само німці скинули на британію бомб та ФАУ-ракет, 3 млн біженців.
росія тільки за 2024-2025 рік скинула на Україну 40 тис КАБів, 8-10 млн біженців
Україна не скинула на росію нікуя, в порівнянні з попередніми цифрами.
і якісь ідіоти ще вилазять і розповідають, що нам по росї нізя, ми харошіє. так це точний шлях до поразки та самознищення народу та України.
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
Дас іст фантастішь!
Цікаво, а для чого взагалі була створена шрапнель, га?
І чи навряд Ігнат їх пєрєубєділ.
а чому москалям завершувати війну? жерти ще є шо, будинки цілі, і по ним не стріляють.
Прітула купить.