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Новости Атака шахедов на Киев
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Игнат: Шрапнель в "Шахедах", которые атаковали Киев, создана для максимального урона людям и технике

київ

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил опасность шрапнели, которую враг использует в боевых частях "Шахедов" и ракет.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такие снаряды имеют различные типы боевого оснащения - термобарические, осколочно-фугасные или шрапнельные. Последний тип особенно опасен тем, что поражает максимально широкую площадь и предназначен не только для уничтожения техники, но и для поражения людей.

"Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", - отметил Игнат.

Он также призвал граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги: "При таких атаках нельзя находиться возле окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета эти элементы представляют смертельную угрозу для жизни граждан".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня к уничтожению "шахедов" привлекали также экипажи зенитных дронов, - Игнат

Автор: 

Игнат Юрий (613) Шахед (1171)


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Топ комментарии
+12
А пригадуєте, скільки пафосу було із підписанням отих 30-ти "Угод про гарантії безпеки"? Як воно щічки небриті роздувало, хвоста розпушувало, як вихвалялося "найамбітнішими безпековими угодами"! А тепер нагадайте мені, коли ви останній раз чули про них хоч згадку? "Ах, ви нє панімаєтє, єта савсєм другоє!"

Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
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10.06.2025 11:33 Ответить
+4
Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:34 Ответить
+4
Я вже здогадався: шрапнель, що використовувалася досі, була для створення салютів та святкового настрою.
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10.06.2025 11:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А пригадуєте, скільки пафосу було із підписанням отих 30-ти "Угод про гарантії безпеки"? Як воно щічки небриті роздувало, хвоста розпушувало, як вихвалялося "найамбітнішими безпековими угодами"! А тепер нагадайте мені, коли ви останній раз чули про них хоч згадку? "Ах, ви нє панімаєтє, єта савсєм другоє!"

Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
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10.06.2025 11:33 Ответить
вони знищують всіх, в т.ч і цивільних. бо це війна.
а ми все граємо в дартаньянів.
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10.06.2025 11:33 Ответить
Українці не терористи, на відміну від нелюдів кацапів.
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10.06.2025 12:03 Ответить
абсолютно ідіотське мишлення! ти мабуть абсолютно не знаєш історії війн. в другу світову британія та союзники палили бомбами "цивільних" німців, у відповідь на такі самі бомби по цивільним британцям.
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10.06.2025 12:18 Ответить
Дрезден разъ*башили похлеще Марика.
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10.06.2025 12:44 Ответить
за всю війну британці на німеччину скину ли 40 тис. тон авіабомб, спричинивши 8 млн біженців.
десь так само німці скинули на британію бомб та ФАУ-ракет, 3 млн біженців.
росія тільки за 2024-2025 рік скинула на Україну 40 тис КАБів, 8-10 млн біженців
Україна не скинула на росію нікуя, в порівнянні з попередніми цифрами.

і якісь ідіоти ще вилазять і розповідають, що нам по росї нізя, ми харошіє. так це точний шлях до поразки та самознищення народу та України.
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10.06.2025 13:06 Ответить
Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:34 Ответить
Ігнат: Шрапнель у "Шахедах", які атакували Київ, створена для максимальної шкоди людям і техніці

Дас іст фантастішь!
Цікаво, а для чого взагалі була створена шрапнель, га?
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10.06.2025 11:35 Ответить
Я вже здогадався: шрапнель, що використовувалася досі, була для створення салютів та святкового настрою.
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10.06.2025 11:39 Ответить
Знову ця модель(Ігнат) і на»на голубом глазу» та пресі,як було сумно і не понятно без нього.
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10.06.2025 11:42 Ответить
Ви переоцінюєте когнитивні здібності значного прошарку рождьонного в ссср насєлєнія.
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10.06.2025 11:45 Ответить
А багато хто з наріду вірили, що то дуже корисна для здоров'я річ.
І чи навряд Ігнат їх пєрєубєділ.
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10.06.2025 11:42 Ответить
без ударів максимального ураження по москві не буде кінця війні.
а чому москалям завершувати війну? жерти ще є шо, будинки цілі, і по ним не стріляють.
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10.06.2025 11:44 Ответить
Не підкажете де продають «Звєзду Смерті»?
Прітула купить.
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10.06.2025 11:47 Ответить
дрони зі шрапнелью, балістика! Ще є славнозвісні трембіти і паляниці - про цей дєрьмо-хлам взагалі мовчу.
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10.06.2025 11:50 Ответить
Не дурно хліб їсть - розказав для чого шрапнель
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10.06.2025 11:46 Ответить
Звідки до нас така умна людина потрапила.
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10.06.2025 11:58 Ответить
 
 