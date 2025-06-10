Игнат: Шрапнель в "Шахедах", которые атаковали Киев, создана для максимального урона людям и технике

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил опасность шрапнели, которую враг использует в боевых частях "Шахедов" и ракет.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такие снаряды имеют различные типы боевого оснащения - термобарические, осколочно-фугасные или шрапнельные. Последний тип особенно опасен тем, что поражает максимально широкую площадь и предназначен не только для уничтожения техники, но и для поражения людей.

"Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", - отметил Игнат.

Он также призвал граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги: "При таких атаках нельзя находиться возле окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета эти элементы представляют смертельную угрозу для жизни граждан".

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