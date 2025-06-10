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Новости Атака беспилотников на Киев
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Сегодня к уничтожению "шахедов" привлекали также экипажи зенитных дронов, - Игнат

Как сбивали шахиды 10 июня 2025 года в Киеве

В ночь на 10 июня 2025 года РФ атаковала Киев со всех сторон, поэтому к борьбе с "шахедами" привлекали все имеющиеся средства противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает против нас войну, Киев неоднократно подвергался таким атакам, как сегодня. Большим количеством средств воздушного нападения: и крылатые, и баллистические ракеты, дроны. Со всех сторон фактически. Север, юг, восток, запад: на Киев заходили, окружая его с разных сторон, нанося удары", - рассказал он.

По словам Игната, это усложняет работу противовоздушной обороны.

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"Потому что привлекаются все средства, которые имеются у нас сегодня. Работает авиация Воздушных сил, армейская авиация. Работают мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО Сухопутных войск, зенитно-ракетные войска.

Соответственно, также экипажи зенитных дронов. Сегодня это направление довольно распространено, потому что есть первые результаты не только по разведывательным БПЛА ближе к линии разграничения. Собственно, применяются они и по БПЛА типа "Шахед". Проходит обучение", - добавил он.

Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

Читайте: РФ выпустила 322 дрона и ракеты. Обезврежены 284 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (25692) обстрел (27913) Игнат Юрий (613) Воздушные атаки на Киев (761)


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А може Ігнат знайти час прочитати тг канал Стерненко і розіслати все це на верх аби вже почали ЗМІНЮВАТИСЬ СИСТЕМИ ЗАЗИСТУ НА БІЛЬШ ДІЄВІ?!

Чи не начасі?!
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10.06.2025 10:41 Ответить
це просто речник, читає і озвучує що сказали в оперативному відділі. Якщо буде багато ставити питань то піде з теплої посади
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10.06.2025 10:50 Ответить
Напишіть моделі, додайте креслення та адреси виробництв, вкажіть відсоток застосування та результативність
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10.06.2025 11:01 Ответить
Якщо зенітні дрони ці будуть підключенні до єдиної системи з даними від усіх рлс, з автоматичним розподілом пріоритетності цілей між усіма наявними засобами перехоплення і умовний ші, який навчать на діях підрозділів ппо, буде управляти процесом під наглядом операторів, то реально буде ефективно і відносно недорого, відбивати такі масовані багаторічні атаки. Навіть самими зенітними дронами, якщо буде автоматичне наведення на ціль у них. Якщо буде створено окремі точки для автоматичного запуску дронів, по периметру міст, які працюють в одній мережі, то це може повністю нівелювати загрозу від шахедів і аналогів.
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10.06.2025 12:18 Ответить
 
 