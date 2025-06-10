Сегодня к уничтожению "шахедов" привлекали также экипажи зенитных дронов, - Игнат

В ночь на 10 июня 2025 года РФ атаковала Киев со всех сторон, поэтому к борьбе с "шахедами" привлекали все имеющиеся средства противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает против нас войну, Киев неоднократно подвергался таким атакам, как сегодня. Большим количеством средств воздушного нападения: и крылатые, и баллистические ракеты, дроны. Со всех сторон фактически. Север, юг, восток, запад: на Киев заходили, окружая его с разных сторон, нанося удары", - рассказал он.

По словам Игната, это усложняет работу противовоздушной обороны.

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"Потому что привлекаются все средства, которые имеются у нас сегодня. Работает авиация Воздушных сил, армейская авиация. Работают мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы, ПВО Сухопутных войск, зенитно-ракетные войска.

Соответственно, также экипажи зенитных дронов. Сегодня это направление довольно распространено, потому что есть первые результаты не только по разведывательным БПЛА ближе к линии разграничения. Собственно, применяются они и по БПЛА типа "Шахед". Проходит обучение", - добавил он.

Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

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