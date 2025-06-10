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РФ выпустила 322 дрона и ракеты. Обезврежены 284 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 воздушными целями.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ
С 20:00 9 июня войска России атаковали:
- 315 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл.;
- 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл.
Основным направлением удара был Киев.
Результат работы ППО
Обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны:
- 213 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.
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чи промазали ?
чи були збиті ?
особисто бачив прихід двох балістик (із двох всього за сьогодні) - везунчик !
поділись незабутніми спогадами з СБУ - Малюку буде дуже цікаво !
.
Тобто основна небезпека станом на зараз - ішакєди.