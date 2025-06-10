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РФ выпустила 322 дрона и ракеты. Обезврежены 284 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 10 июня 2025 года. Как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 10 июня атаковали Украину 322 воздушными целями.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковала РФ

С 20:00 9 июня войска России атаковали:

  • 315 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 2 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской обл.;
  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской обл.

Основным направлением удара был Киев.

Также смотрите: Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

Результат работы ППО

Обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны:

  • 213 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 64 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

Смотрите: Последствия вражеской атаки на Одессу: два человека погибли, пострадали девять человек. ФОТОрепортаж

Обстрел 10 июня 2025 года. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (27913) ПВО (2844) Воздушные силы (2431)


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якщо балістичну збили з курсу то вона вважається враженою
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10.06.2025 09:29 Ответить
прийшли по цілі ?
чи промазали ?
чи були збиті ?

особисто бачив прихід двох балістик (із двох всього за сьогодні) - везунчик !

поділись незабутніми спогадами з СБУ - Малюку буде дуже цікаво !

.
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10.06.2025 10:45 Ответить
Якщо вірити звітам ПС, вчора пропустили одну Х-22, сьогодні збили всі ракети.
Тобто основна небезпека станом на зараз - ішакєди.
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10.06.2025 09:23 Ответить
Немає слів. Шахедів все більш і більш. Летять з Брянщини на Київ. В світлу годину. Чим збивати ? Автоматом ? Чи балачками Лідора ? Треба у Європи купляти легкі літаки як ті позашляховики. Просити європейців, щоб вони прилітали в Україну на "сафарі", а не в Африку. Ось де адреналін ! З літачка збити цю "дуру" легко. На кордоні, де наша ППО не працює. Ніякого ризику на "дружній" вогонь.
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10.06.2025 09:44 Ответить
 
 