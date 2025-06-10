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РФ випустила 322 дрони та ракети. Знешкоджено 284 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ
Із 20:00 9 червня війська Росії атакували:
- 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. – РФ;
- 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. – РФ.
Основним напрямком удару був Київ.
Результат роботи ППО
Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:
- 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.
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чи промазали ?
чи були збиті ?
особисто бачив прихід двох балістик (із двох всього за сьогодні) - везунчик !
поділись незабутніми спогадами з СБУ - Малюку буде дуже цікаво !
.
Тобто основна небезпека станом на зараз - ішакєди.