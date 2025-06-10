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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 322 дрони та ракети. Знешкоджено 284 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 10 червня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Російські війська у ніч на 10 червня атакували Україну 322 повітряними цілями.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакувала РФ

Із 20:00 9 червня війська Росії атакували:

  • 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 2 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької обл. – РФ;
  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської обл. – РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

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Результат роботи ППО

Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені:

  • 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено/придушено РЕБ;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

Читайте: Клименко про нічну атаку: є загиблі та поранені, спалахнуло 19 пожеж, 4 - досі гасять. ФОТОрепортаж

Обстріл 10 червня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29234) ППО (3285) Повітряні сили (2771)


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якщо балістичну збили з курсу то вона вважається враженою
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10.06.2025 09:29 Відповісти
прийшли по цілі ?
чи промазали ?
чи були збиті ?

особисто бачив прихід двох балістик (із двох всього за сьогодні) - везунчик !

поділись незабутніми спогадами з СБУ - Малюку буде дуже цікаво !

.
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10.06.2025 10:45 Відповісти
Якщо вірити звітам ПС, вчора пропустили одну Х-22, сьогодні збили всі ракети.
Тобто основна небезпека станом на зараз - ішакєди.
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10.06.2025 09:23 Відповісти
Немає слів. Шахедів все більш і більш. Летять з Брянщини на Київ. В світлу годину. Чим збивати ? Автоматом ? Чи балачками Лідора ? Треба у Європи купляти легкі літаки як ті позашляховики. Просити європейців, щоб вони прилітали в Україну на "сафарі", а не в Африку. Ось де адреналін ! З літачка збити цю "дуру" легко. На кордоні, де наша ППО не працює. Ніякого ризику на "дружній" вогонь.
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10.06.2025 09:44 Відповісти
 
 