Тіло людини виявлено на атакованому РФ підприємстві у Харкові: під завалами можуть перебувати ще 5 осіб

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві у Харкові, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Терехова, наразі триває процес його деблокування.

"Роботи проводяться цілодобово. За нашими даними, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб", - уточнив він.

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Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб.