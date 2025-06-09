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Новини Фото Обстріл Харкова
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Атака РФ по підприємству в Харкові 7 червня: ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи досі тривають, під завалами можуть перебувати 6 осіб. ФОТОрепортаж

У Харкові триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальна операція на цивільному підприємстві, яке зазнало масованого ворожого удару у ніч на суботу, 7 червня. Під завалами можуть залишатися ще шість осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

У ДСНС нагадали, що внаслідок масованого удару РФ по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях.

ліквідація наслідків обстрілу

Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано двох осіб. Щоб зберегти життя і здоров’я людей, рятувальники надали їм маски апаратів захисту органів дихання. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, у результаті чого постраждав рятувальник.

ліквідація наслідків обстрілу

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще шестеро осіб.

Пожежу було локалізовано о 08:35 8 червня.

ліквідація наслідків обстрілу

ліквідація наслідків обстрілу

ліквідація наслідків обстрілу

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівники підприємства.

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Автор: 

пожежа (4356) Харків (5700) ДСНС (5163) Харківська область (1106) Харківський район (354)


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можуть...так і є...(((
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09.06.2025 22:06 Відповісти
Чому Бєлгород не скиглить: "хохли бомбят!" ?
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09.06.2025 22:10 Відповісти
Тому, що вибрали до влади ворога.
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09.06.2025 22:19 Відповісти
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
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09.06.2025 23:36 Відповісти
 
 