Атака РФ на предприятие в Харькове 7 июня: ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться 6 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове продолжается ликвидация пожара и аварийно-спасательная операция на гражданском предприятии, которое подверглось массированному вражескому удару в ночь на субботу, 7 июня. Под завалами могут оставаться еще шесть человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
В ГСЧС напомнили, что вследствие массированного удара РФ по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова произошли значительные разрушения и масштабные пожары в четырех производственных зданиях.
Сотрудники ГСЧС провели спасательную операцию, в ходе которой из-под завалов были спасены два человека. Чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, спасатели предоставили им маски аппаратов защиты органов дыхания. Во время дальнейших работ произошел обвал конструкций, в результате чего пострадал спасатель.
По предварительной информации, под завалами могут оставаться еще шесть человек.
Пожар был локализован в 08:35 8 июня.
Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.
Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять работников предприятия.
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