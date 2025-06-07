Массированная атака на Харьков: трое погибших, 17 пострадавших, среди них - полумесячный младенец (обновлено). ФОТОрепортаж

Этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами.

"По предварительным подсчетам нашего Ситуационного центра по Харькову было нанесено ударов 48-ю "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

Женщину, которая находилась под завалами в многоэтажке в центре Харькова, деблокировали. Она жива. Ей оказывают медицинскую помощь.

Есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе. Всего погибших двое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова", - отметил Терехов.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг атаковал Харьков 53 БПЛА типа "Шахед", 4 КАБ и ракетой.

"14 человек пострадали, среди которых - двое детей. Также, к сожалению, есть один погибший", - отметил начальник ОВА.

Киевский район

Предварительно, в результате попадания 40 БПЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БПЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10м.кв. Попадание БПЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв.

Основянский район

Попадание БПЛА в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 м.кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля.

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Впоследствии Терехов сообщил о еще одном погибшем в Основянском районе Харькова.

"Итак, в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией", - добавил Терехов.













