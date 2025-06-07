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Новости Обстрелы Харькова
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Массированная атака на Харьков: трое погибших, 17 пострадавших, среди них - полумесячный младенец (обновлено). ФОТОрепортаж

Этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес удары одновременно ракетами, "шахедами" и управляемыми авиабомбами.

"По предварительным подсчетам нашего Ситуационного центра по Харькову было нанесено ударов 48-ю "шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.

Женщину, которая находилась под завалами в многоэтажке в центре Харькова, деблокировали. Она жива. Ей оказывают медицинскую помощь.

Есть информация о еще одном погибшем в Киевском районе. Всего погибших двое и 17 пострадавших харьковчан в результате террористического обстрела Харькова", - отметил Терехов.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг атаковал Харьков 53 БПЛА типа "Шахед", 4 КАБ и ракетой.

"14 человек пострадали, среди которых - двое детей. Также, к сожалению, есть один погибший", - отметил начальник ОВА.

Киевский район

Предварительно, в результате попадания 40 БПЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 м.кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди.

Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БПЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10м.кв. Попадание БПЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м.кв.

Основянский район

Попадание БПЛА в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9-м этаже на площади 600 м.кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по Харькову ракетой, двумя КАБами и из РСЗО Торнадо-С, - ОВА (обновлено)

Впоследствии Терехов сообщил о еще одном погибшем в Основянском районе Харькова.

"Итак, в результате террористического обстрела города трое харьковчан были убиты российской армией", - добавил Терехов.

Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

обстрел (27860) Харьков (7575) Харьковская область (1075) Харьковский район (342)


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Топ комментарии
+8
Безкарність Белгорода просто вражає. Хрипатє падло просто забіло свій свій смарагдовий піструн на ето дєло.
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07.06.2025 07:31 Ответить
+7
А потім рузкіе напишуть "ето все вам за детей донбаса" "алея ангелов" і тд. ХОЧА САМІ ВІЙНУ НА ДОНБАС І ПРИВЕЛИ!!!

просто виродки кончені
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07.06.2025 07:27 Ответить
+6
Коли так рознесуть белгород для початку?
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07.06.2025 07:23 Ответить
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Терпіти кого?
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07.06.2025 07:25 Ответить
Ти не терпиш?
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07.06.2025 07:26 Ответить
Коли так рознесуть белгород для початку?
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07.06.2025 07:23 Ответить
А потім рузкіе напишуть "ето все вам за детей донбаса" "алея ангелов" і тд. ХОЧА САМІ ВІЙНУ НА ДОНБАС І ПРИВЕЛИ!!!

просто виродки кончені
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07.06.2025 07:27 Ответить
Так то воно і є.. Але наша дипломатична служба кулеби та себіги програли кацапам по всім фронтам...
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07.06.2025 07:39 Ответить
Да-да, сгласен. А зеледент тут вовсе не при чем...
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07.06.2025 08:53 Ответить
73%тупенькі простачкі , в зеіуди інше завдання , а Кулеба і Себіга покірні маріонетки , без честі і совісті, якщо відпрацьовували накази агента " козиря" -ермака , який керує підлеглим порношутом
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07.06.2025 09:42 Ответить
Безкарність Белгорода просто вражає. Хрипатє падло просто забіло свій свій смарагдовий піструн на ето дєло.
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07.06.2025 07:31 Ответить
Воно чекає стурбованності. Каже, що у світі недостатньо стурбовані.
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07.06.2025 08:38 Ответить
Це наслідки всіх цих перемовин в Стамбулі, та того що зелени гніди чомусь вже кілька місяців забороняють завдавати удари по російським нафтопереробним підприємствам.
Зеленський має бути негайно заарештований разом з усіма його поплічниками, як державні зрадники, поки вони разом з їхнім бізнеспартнером -путіним остаточно не знищили всіх українців.
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07.06.2025 07:40 Ответить
Рашиський терор не припиняєтся ні на день ні на ніч ,відповіді по ворогу немає ,все це відбуваєтся від безнаказаності рашиських злочинців які розуміють тільки мову сили ,як тільки Зеля почав підлаштовуватись під Трампа терор тільки посилився.
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07.06.2025 07:48 Ответить
Як сказав американський під@р - Україна своїми діями спровокувала ескалацію! Мейк амеріґа грейт е-гей, сук@!
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07.06.2025 08:39 Ответить
Хоч би кожен лаптеногій на землі перед тим як подохнути, горів у пеклі ще на землі!
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07.06.2025 08:50 Ответить
Відповідь по масковських болотах повинна бути негайною та трагічно-нищівною для московитого шобла-*****! Щоб на все життя пам'ятали, хто такі Українці!
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07.06.2025 09:37 Ответить
 
 