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Россияне снова бьют по Харькову: ВС предупреждали о ракетной опасности
Вечером 6 июня российские оккупанты били ракетами по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - написал городской голова.
В 19:55 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности на Харьковщине.
"Скоростная цель на Харьковщине", - сообщалось в 19:56.
Напомним, что россияне атаковали Харьков вечером 6 июня. Предварительно, есть "прилет" по промзоне в Киевском районе города.
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Мирон Боднар
показать весь комментарий06.06.2025 20:19 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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