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Новости Обстрел Харькова
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Россияне снова бьют по Харькову: ВС предупреждали о ракетной опасности

оккупанты ударили по Харькову

Вечером 6 июня российские оккупанты били ракетами по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - написал городской голова.

В 19:55 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности на Харьковщине.

"Скоростная цель на Харьковщине", - сообщалось в 19:56.

Напомним, что россияне атаковали Харьков вечером 6 июня. Предварительно, есть "прилет" по промзоне в Киевском районе города.

Читайте также: Россияне ударили КАБами по промзоне в Киевском районе Харькова (обновлено)

Автор: 

обстрел (27820) Харьков (7573) Харьковская область (1075) Харьковский район (340)


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Лех Валенса: Треба бомбити російські міста.
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06.06.2025 20:19 Ответить
 
 