Россияне снова бьют по Харькову: ВС предупреждали о ракетной опасности

Вечером 6 июня российские оккупанты били ракетами по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - написал городской голова.

В 19:55 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности на Харьковщине.

"Скоростная цель на Харьковщине", - сообщалось в 19:56.

Напомним, что россияне атаковали Харьков вечером 6 июня. Предварительно, есть "прилет" по промзоне в Киевском районе города.

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