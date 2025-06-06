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Россияне ударили КАБами по промзоне в Киевском районе Харькова (обновлено)
Россияне атаковали Харьков вечером 6 июня. Предварительно, есть "прилет" по промзоне в Киевском районе города.
Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно - прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал чиновник.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковщине.
"Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО", - сообщали ВС в 18:25.
Обновление
Впоследствии Терехов сообщил о повторном ударе. По его словам, враг применил КАБ.
"Город атакуют вражеские КАБы. Еще один прилет по промзоне Киевского района".
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Dmitriy Mayboroda
показать весь комментарий06.06.2025 19:16 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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