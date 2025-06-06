Россияне ударили КАБами по промзоне в Киевском районе Харькова (обновлено)

Россияне атаковали Харьков вечером 6 июня. Предварительно, есть "прилет" по промзоне в Киевском районе города.

Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно - прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал чиновник.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Харьковщине.

"Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО", - сообщали ВС в 18:25.

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Впоследствии Терехов сообщил о повторном ударе. По его словам, враг применил КАБ.

"Город атакуют вражеские КАБы. Еще один прилет по промзоне Киевского района".

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