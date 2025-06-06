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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни вдарили КАБами по промзоні у Київському районі Харкова (оновлено)

РФ вдарила по Харкову

Росіяни атакували Харків ввечері 6 червня. Попередньо, є "приліт" по промзоні у Київському районі міста.

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо - приліт по промзоні у Київському районі. Деталі уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав посадовець.

Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Харківщині.

"Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО", - повідомляли ПС о 18:25.

Оновлення

Згодом Терехов повідомив про повторний удар. За його словами, ворог застосував КАБи.

"Місто атакують ворожі КАБи. Ще один приліт по промзоні Київського району".

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Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) Харківська область (1086) Харківський район (342)


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Може по Білгороду щось запустити.
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06.06.2025 19:16 Відповісти
 
 