Удари "шахедів" по житлових будинках Харкова. ВIДЕО

Російські окупанти в ніч на 5 червня били по житлових будинках Харкова ударними безпілотниками.

Відео оприлюднив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня рашисти завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки.

Постраждали 19 осіб, зокрема 4 дітей.

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