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Новини Відео Атака БпЛА на Харків Обстріл Харкова
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Удари "шахедів" по житлових будинках Харкова. ВIДЕО

Російські окупанти в ніч на 5 червня били по житлових будинках Харкова ударними безпілотниками.

Відео оприлюднив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня рашисти завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки.

Постраждали 19 осіб, зокрема 4 дітей.

Читайте: Росія запускає по Україні 300 БпЛА щодня, цей темп може зберігатися протягом 2025 року, - Гілі

Автор: 

обстріл (29128) Харків (5689) Шахед (1160) Харківська область (1082) Харківський район (340)


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Топ коментарі
+11
Трамп ***** №2. Просто зараз не зручно про це казати.
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05.06.2025 13:59 Відповісти
+9
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05.06.2025 13:52 Відповісти
+7
Гандон він ************!
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05.06.2025 14:03 Відповісти
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05.06.2025 13:52 Відповісти
Так багато смертей...по 5тисяч в день...якби я був президентом... vladimir STOP...
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05.06.2025 13:56 Відповісти
Трампон розчарований...звісно ж Зеленським.
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05.06.2025 13:54 Відповісти
Трамп ***** №2. Просто зараз не зручно про це казати.
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05.06.2025 13:59 Відповісти
Дуже даже зручно: Трамп - *****. №1 та №2 😁
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05.06.2025 15:00 Відповісти
Гандон він ************!
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05.06.2025 14:03 Відповісти
Діставайте з дупи Сирського, Ермака чи Зеленського "Вампір"та гатіть по Белгороду. Ну або дайте в рило Зеленському за договорняк з НПЗ. Щоб огидна пика з екрану не така довольна була.
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05.06.2025 14:15 Відповісти
Ви все врете, там живуть инструктора НАТИ.
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05.06.2025 14:25 Відповісти
Згадалось, як кацапи носились і кричали про укрофашистів, при ударі по сепарам біля Луганської адміністрації. Тут фігачать і типу все норм, асвабадітєлі ***
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05.06.2025 14:31 Відповісти
Ось наскільки потужними мають виглядати вибухи, коли українські дрони влучатимуть у міста Росії. Поки що вони дають роботу лише склярам.
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05.06.2025 15:09 Відповісти
 
 