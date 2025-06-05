Удари "шахедів" по житлових будинках Харкова. ВIДЕО
Російські окупанти в ніч на 5 червня били по житлових будинках Харкова ударними безпілотниками.
Відео оприлюднив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в ніч на 5 червня рашисти завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки.
Постраждали 19 осіб, зокрема 4 дітей.
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