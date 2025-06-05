Масована атака БпЛА на Харків: Кількість постраждалих зросла до 19, серед них четверо дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч проти 5 червня завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки. Зросла кількість постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Синєгубова, 17 людей постраждали. Серед них - дівчинка 9 років та хлопчик 7 років.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах. Служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога", - додав Терехов.

"Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках", - наголосив Синєгубов.

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Станом на 8:50 у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, повідомив Синєгубов.

"Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова, постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС.

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