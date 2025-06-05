УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
4 336 16

Масована атака БпЛА на Харків: Кількість постраждалих зросла до 19, серед них четверо дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч проти 5 червня завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки. Зросла кількість постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов  та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Синєгубова, 17 людей постраждали. Серед них - дівчинка 9 років та хлопчик 7 років.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах. Служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога", - додав Терехов.

"Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках", - наголосив Синєгубов.

Оновлення

Станом на 8:50 у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, повідомив Синєгубов.

"Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова, постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Харків, поранені 4 людини, серед них вагітна жінка, - мер (оновлено)

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

безпілотник (4326) обстріл (29128) Харків (5689) Харківська область (1079) Харківський район (340)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Здохни кацапська паскуда ,нація злочинців дибілів недонарод.
показати весь коментар
05.06.2025 07:22 Відповісти
+5
Раніше я нікому не бажала смерті, бо це гріх.
Але, Господи, ти бачиш, що лише смерть вбивць і тих хто їм потурає, здатна врятувати цей світ!
Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!

Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏
показати весь коментар
05.06.2025 06:49 Відповісти
+4
Тебе, кацапська шмара таки добре гундяєв покусав!
показати весь коментар
05.06.2025 07:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раніше я нікому не бажала смерті, бо це гріх.
Але, Господи, ти бачиш, що лише смерть вбивць і тих хто їм потурає, здатна врятувати цей світ!
Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!

Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏
показати весь коментар
05.06.2025 06:49 Відповісти
Нінок, яка ж ти пастор, якщо пуйло пишеш з великої літери, а Бог з маленької? росіся впердє?
показати весь коментар
05.06.2025 07:03 Відповісти
Горіти тобі в пеклі першою потвора
показати весь коментар
05.06.2025 07:05 Відповісти
Хвора)))). Але добре що а тебе горить. Може здохнеш скоріше
показати весь коментар
05.06.2025 07:11 Відповісти
Тебе, кацапська шмара таки добре гундяєв покусав!
показати весь коментар
05.06.2025 07:12 Відповісти
Хоч ти і хворе на всю голову, а закон бумерангу ніхто не відміняв, чекай.😁
показати весь коментар
05.06.2025 07:19 Відповісти
Кінчена рашиська паскуда здохни ,як і вся фашиська росіяю
показати весь коментар
05.06.2025 07:24 Відповісти
Здохни кацапська паскуда ,нація злочинців дибілів недонарод.
показати весь коментар
05.06.2025 07:22 Відповісти
Твої "владики" в своїх хоромах кельях молоденьких кацапчиків в пупки цілують, як ваш )(уйло-фюрер
показати весь коментар
05.06.2025 07:21 Відповісти
з кожною такою "новиною" ненависть Українців до *****, та його посібників - трампа та сі тільки зростає. принаймні в мене. Ці недолюди намагаються нас залякати, та тільки всеруться вони! Ця ненависть вже незворотній стан, вона на віки!
показати весь коментар
05.06.2025 10:48 Відповісти
 
 