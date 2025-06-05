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Новини Обстріли Харкова
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Росіяни атакували Харків ракетою та БпЛА, є поранені, - мер (оновлено)

Попередньо - ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні!

В ніч 5 червня окупанти вдарили ракетою по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо - ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні!" - написав він.

Згодом він уточнив, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району. 

Пізніше Терехов повідомив про прильоти БпЛА по житловим багатоповерхівкам Слобідського району.

Згодом міський голова поінформував, що внаслідок атак є постраждалі.

"Попередньо, влучання ворожих БпЛА зафіксовано в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місце влучань прямують підрозділи ДСНС", - написав він.

Читайте: Ворог ударив дроном по Харкову: поранено чоловіка

Автор: 

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В связи с этим считаю что у нас нет другого выхода кроме как мобилизировать мужчин которые состоят во втором в третьем и так далее браке или является плательщиком алиментов это поможет сберечь украинских парней которые ещё небыли женаты ни разу, поскольку на фронте погибает большое количество никогда не состоявших в браке украинских парней!
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05.06.2025 00:47 Відповісти
 
 