Росіяни атакували Харків ракетою та БпЛА, є поранені, - мер (оновлено)
В ніч 5 червня окупанти вдарили ракетою по Слобідському району Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо - ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні!" - написав він.
Згодом він уточнив, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.
Пізніше Терехов повідомив про прильоти БпЛА по житловим багатоповерхівкам Слобідського району.
Згодом міський голова поінформував, що внаслідок атак є постраждалі.
"Попередньо, влучання ворожих БпЛА зафіксовано в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місце влучань прямують підрозділи ДСНС", - написав він.
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