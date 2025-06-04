Рада запровадила податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів
Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.
Ухвалення відповідних законопроєктів №13305 та №13306 за основу та в цілому на засіданні в середу підтримали 302 та 303 нардепи відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Ухвалені закони передбачають звільнення від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортного оптоволокна для виробництва дронів.
Очікується, що ухвалення цих законопроєктів сприятиме:
️зниженню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю; ️
оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала внесення змін у Податковий та Митний кодекси, які передбачають продовження на 2025 рік податкових пільг на ввезення запчастин для виробництва снарядів та дронів.
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