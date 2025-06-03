Велика Британія витратить $2,7 мільярда на власні безпілотники, враховуючи досвід війни в Україні

Велика Британія витратить додаткові 2 мільярди фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд) на розвиток безпілотних технологій, враховуючи на досвід російсько-української війни.

Про це йдеться у стратегічному оборонному огляді британського уряду, передає "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Серед пріоритетів плану уряду британського прем’єр-міністра Кіра Стармера – розвиток технологій дешевих ударних дронів-камікадзе та дорожчих багаторазових систем, а також створення центру безпілотників для обміну знаннями та кращої координації між видами збройних сил.

Міністр оборони країни Джон Гілі заявив депутатам, що армія країни стане "вдесятеро смертоноснішою" завдяки поєднанню технологій безпілотників та штучного інтелекту "із важкою бронетехнікою – танками й артилерією".

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У стратегічному огляді вказано, що безпілотники стали "необхідним елементом сухопутної війни", тому британській армії необхідно інвестувати в ударні безпілотники, розвідувальні апарати та технології протидії дронам. Відтак уряд вирішив витратити на цю сферу близько $2,7 млрд.

В огляді зроблено висновок, що Британія вперше з часів холодної війни стикається з "множинними й безпосередніми загрозами" своїй безпеці – і що для стримування конфліктів у майбутньому країна має бути "готовою битися й перемагати".

Окрім дронів, у межах нової оборонної стратегії Британія планує розширити флот ударних підводних човнів та збільшити інвестиції у ядерний стримуючий потенціал.

Країна також планує збільшити інвестиції у власне оборонне виробництво на ще 1,5 мільярда фунтів стерлінгів та розширити сили ядерного стримування.

Як повідомлялося, Велика Британія виділить Україні майже $3 мільярди в межах ініціативи країн "Великої сімки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає використання погашення цього боргу за рахунок прибутків від заморожених російських активів. При цьому британський уряд дозволив використовувати ці кошти на придбання озброєння для українського війська.

Перший транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (майже $1 млрд) у межах ініціативи ERA Україна отримала 7 березня, а другий транш на аналогічну суму – 14 квітня.