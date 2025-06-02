Акції оборонних компаній Європи сягнули нового рекорду, – Bloomberg

Акції оборонних компаній Європи зросли 2 червня після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

Про це пише Bloomberg.

Так, акції Babcock International Group Plc, компанії з оборонних послуг, яка підтримує британський флот підводних човнів, зросли на 6%, до восьмирічного максимуму.

Велика Британія планує інвестувати 15 млрд фунтів стерлінгів ($20 млрд) у свою програму ядерних боєголовок та побудувати до 12 підводних човнів.

В інших європейських країнах акції постачальника деталей для танків Renk Group AG зросли на 2,1%, а виробника бронетехніки Rheinmetall AG – на 1,4%.

Акції Hensoldt AG, спеціаліста з оборонної електроніки, зросли на 8,8% після підвищення рейтингу аналітиків JPMorgan Chase & Co.

Ці підприємства стали лідерами індексу Stoxx 600 цього року.

Як зазначається, оборонний сектор зріс, оскільки європейські країни зобов'язалися збільшити військові витрати під тиском президента США Дональда Трампа.

Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs Group Inc. досяг нового рекордного максимуму в понеділок, 2 червня, довівши цьогорічний приріст до приблизно 120%. Індекс Bloomberg для цього сектору також досяг нового піку.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.

До того стало відомо, що холдингова компанія Porsche SE, яка володіє частками у Volkswagen (31,4%) та Porsche (25%), може повернутися до оборонного бізнесу. У 2024 році компанія інвестувала у виробника автономних дронів Quantum-Systems, що використовуються у військових цілях. На такі інвестиції виділено до 2 млрд євро. Раніше Porsche вже мала досвід роботи у військовій промисловості: у 1958 році вона розробила танк Leopard 1 для Бундесверу та армійський позашляховик Porsche Typ 597.