Ворог ударив дроном по Харкову: поранено чоловіка
Зранку 4 червня 2025 року ворог вдарив по Київському району Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ударний БПЛА типу "молнія" ударив по околиці міста у Київському районі.
"Під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної. На щастя, обійшлося без загоряння. На жаль, є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
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