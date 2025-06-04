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Новини Атака БпЛА на Харків
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Ворог ударив дроном по Харкову: поранено чоловіка

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Зранку 4 червня 2025 року ворог вдарив по Київському району Харкова

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ударний БПЛА типу "молнія" ударив по околиці міста у Київському районі.

"Під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної. На щастя, обійшлося без загоряння. На жаль, є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685) дрони (4882) Харківська область (1070) Харківський район (336)


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Якщо вже війна набуває все більше дронового характеру, потрібно максимально збільшувати війська пво.
Інакше нам не вижити
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04.06.2025 11:05 Відповісти
 
 