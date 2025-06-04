Ворог ударив дроном по Харкову: поранено чоловіка

Зранку 4 червня 2025 року ворог вдарив по Київському району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ударний БПЛА типу "молнія" ударив по околиці міста у Київському районі.

"Під ударом опинилася заправка на виїзді з міста у бік окружної. На щастя, обійшлося без загоряння. На жаль, є один постраждалий. Працівник АЗС отримав поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.