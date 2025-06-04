Враг ударил дроном по Харькову: ранен мужчина

Утром 4 июня 2025 года враг ударил по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ударный БПЛА типа "молния" ударил по окраине города в Киевском районе.

"Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.