Враг ударил дроном по Харькову: ранен мужчина
Утром 4 июня 2025 года враг ударил по Киевскому району Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ударный БПЛА типа "молния" ударил по окраине города в Киевском районе.
"Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інакше нам не вижити