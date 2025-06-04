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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Враг ударил дроном по Харькову: ранен мужчина

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьковскую область

Утром 4 июня 2025 года враг ударил по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ударный БПЛА типа "молния" ударил по окраине города в Киевском районе.

"Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

обстрел (27784) Харьков (7567) дроны (4089) Харьковская область (1061) Харьковский район (335)


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Якщо вже війна набуває все більше дронового характеру, потрібно максимально збільшувати війська пво.
Інакше нам не вижити
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04.06.2025 11:05 Ответить
 
 